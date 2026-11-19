Nguyễn Minh Tuấn, 28 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP.HCM, thường xuyên mua sắm thiết bị công nghệ trong các đợt khuyến mãi lớn. Mỗi dịp như Black Friday, anh dành khoảng 5-10 triệu đồng để tìm mua thiết bị và phụ kiện có mức giá tốt.

Tuy nhiên, theo anh Tuấn, săn sale cũng cần có kinh nghiệm để tránh những chương trình giảm giá ảo hoặc mua phải sản phẩm không thực sự cần thiết.

Black Friday là dịp nhiều sản phẩm công nghệ như điện thoại, máy tính, phụ kiện giảm giá sâu. (Ảnh minh họa)

Theo dõi giá, chuẩn bị ngân sách trước ngày sale

Anh Tuấn chia sẻ, bước đầu tiên khi săn sale là xác định rõ sản phẩm cần mua. Người dùng có thể lập danh sách những thiết bị cần nâng cấp như điện thoại, laptop, máy tính bảng hoặc phụ kiện, sau đó chủ động theo dõi giá bán và các chương trình khuyến mãi tại hệ thống bán lẻ, sàn thương mại điện tử.

Các thông tin này đều được cập nhật trên website và mạng xã hội của nhà bán lẻ. Người mua cần chú ý thời gian áp dụng và số lượng sản phẩm khuyến mãi, bởi một số chương trình chỉ diễn ra trong khung giờ nhất định hoặc giới hạn số lượng.

Khi tìm được sản phẩm phù hợp, người mua nên so sánh giá giữa các cửa hàng để xác định mức ưu đãi thực tế. Thay vì chỉ nhìn vào giá niêm yết và tỷ lệ giảm được quảng cáo, cũng cần quan tâm đến số tiền cuối cùng phải thanh toán sau khi áp dụng các mã giảm giá và ưu đãi đi kèm.

“Có những sản phẩm giá niêm yết không giảm quá nhiều nhưng khi cộng thêm mã giảm giá, ưu đãi thanh toán hoặc chương trình dành cho khách hàng thành viên thì mức giá cuối cùng lại tốt hơn”, anh Tuấn cho biết.

Người mua nên xác định ngân sách cụ thể trước khi tham gia các đợt sale điện thoại. (Ảnh: Ngọc Duy)

Người mua cũng nên xác định ngân sách cụ thể trước khi tham gia các đợt sale. Những chương trình giảm giá theo khung giờ hoặc giới hạn số lượng thường tạo tâm lý phải mua ngay. Nếu không có kế hoạch từ trước, khách hàng dễ phát sinh chi tiêu cho những sản phẩm không thực sự cần thiết, khiến tổng ngân sách vượt dự tính.

Bên cạnh đó, cần kiểm tra kỹ điều kiện áp dụng mã giảm giá. Một số ưu đãi chỉ dành cho đơn hàng đạt giá trị tối thiểu, khách hàng mới, phương thức thanh toán nhất định hoặc một nhóm sản phẩm cụ thể.

Đừng bỏ qua cấu hình và chính sách bảo hành

Giá bán là yếu tố đáng quan tâm nhưng không nên trở thành tiêu chí duy nhất khi chọn mua thiết bị công nghệ. Là một tín đồ công nghệ lâu năm, anh Phạm Thái Minh 37 tuổi, ngụ tại TP.HCM cho rằng người mua cần đối chiếu cấu hình sản phẩm với nhu cầu sử dụng thực tế, tránh chọn thiết bị giá rẻ nhưng không đáp ứng được mục đích lâu dài.

Chẳng hạn, khi chọn laptop, ngoài bộ xử lý, người dùng nên quan tâm đến dung lượng RAM, ổ cứng, màn hình và khả năng nâng cấp. Với điện thoại, cần xem xét bộ nhớ trong, thời lượng pin và camera. Một thiết bị có giá thấp nhưng cấu hình không phù hợp có thể khiến người dùng phải thay mới sớm hơn, làm tăng chi phí về lâu dài.

Người mua cũng cần kiểm tra nguồn gốc và tình trạng sản phẩm, đặc biệt phân biệt hàng mới nguyên seal với hàng trưng bày, hàng đã qua sử dụng hoặc hàng đổi trả. Những sản phẩm này có thể có giá thấp hơn nhưng tình trạng thực tế và điều kiện bảo hành không giống nhau.

Black Friday là một trong những dịp sale lớn nhất năm. (Ảnh: Ngọc Duy)

Trước khi thanh toán, khách hàng nên đọc kỹ chính sách đổi trả, thời hạn bảo hành, đơn vị chịu trách nhiệm bảo hành và các điều kiện đi kèm. Với sản phẩm công nghệ có giá trị cao, nên ưu tiên nhà bán lẻ uy tín, đồng thời giữ hóa đơn và chứng từ giao dịch để có căn cứ xử lý nếu phát sinh vấn đề.

Ngoài ra, người mua cũng cần cảnh giác với các đường dẫn khuyến mãi được gửi qua tin nhắn hoặc mạng xã hội không rõ nguồn gốc. Đặc biệt, cần thận trọng với những chương trình yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, mã xác thực hoặc chuyển khoản trước để nhận ưu đãi.

Để tránh truy cập nhầm website giả mạo, người mua nên chủ động vào website hoặc ứng dụng chính thức của nhà bán hàng để kiểm tra thông tin.

Black Friday (Thứ Sáu đen) năm nay diễn ra vào ngày 27/11. Đây là ngày mua sắm khuyến mãi lớn có nguồn gốc từ Mỹ, diễn ra vào thứ Sáu tuần thứ tư của tháng 11 hằng năm. Dịp này, nhiều nhà bán lẻ triển khai chương trình giảm giá trên nhiều nhóm hàng, trong đó có điện thoại, laptop, máy tính bảng, thiết bị điện tử và phụ kiện. Từ một ngày mua sắm trực tiếp tại cửa hàng, Black Friday dần mở rộng sang các nền tảng thương mại điện tử. Nhiều doanh nghiệp hiện triển khai ưu đãi từ trước ngày chính thức và kéo dài qua cuối tuần, kết hợp với Cyber Monday (Thứ Hai điện tử), diễn ra ngày 30/11/2026.