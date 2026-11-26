Hai tầng kiểm định thuốc lá không khói của FDA

Tại Hoa Kỳ, một sản phẩm thuốc lá không khói (thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, túi ngậm nicotine, các sản phẩm không khói khác) muốn được tiếp thị hợp pháp phải được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đánh giá khoa học thông qua quy trình PMTA (đánh giá sản phẩm thuốc lá trước khi đưa ra thị trường). Nhà sản xuất phải cung cấp dữ liệu khoa học để FDA xác định việc đưa sản phẩm ra thị trường là phù hợp với yêu cầu bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Việc đánh giá không chỉ dừng ở thành phần hay độc tính. FDA còn xem xét rủi ro và lợi ích đối với toàn bộ dân số Hoa Kỳ, trong đó có nguy cơ thanh thiếu niên bắt đầu sử dụng, khả năng người đang sử dụng thuốc lá ngừng sử dụng, người chưa sử dụng bắt đầu sử dụng, cùng các yếu tố về thành phần, đặc tính và quy trình sản xuất.

Nếu muốn truyền thông về giảm nguy cơ hoặc giảm phơi nhiễm, nhà sản xuất phải tiếp tục trải qua quy trình MRTP. Theo Điều 911 Luật Liên bang về Thực phẩm, Dược phẩm và Mỹ phẩm Hoa Kỳ (FD&C Act), dù chưa có nghiên cứu dịch tễ học dài hạn, tiêu chí mức “điều chỉnh phơi nhiễm” sẽ được áp dụng khi bằng chứng hiện có cho thấy khả năng giảm đáng kể bệnh tật.

Hồ sơ được công khai lấy ý kiến và chuyển tới Ủy ban Cố vấn Khoa học về Sản phẩm Thuốc lá xem xét. Quyết định MRTP chỉ áp dụng cho từng sản phẩm cụ thể, không áp dụng chung cho cả nhóm sản phẩm.

FDA gia hạn chỉ định MRTP đối với một số sản phẩm TLNN, tuy nhiên không đồng nghĩa các sản phẩm này hoàn toàn an toàn. Nguồn: Ảnh chụp màn hình website FDA (fda.gov).

Năm 2020, FDA cho phép tiếp thị với chỉ định " điều chỉnh phơi nhiễm" đối với một số sản phẩm thuốc lá nung nóng (TLNN), và nhận định người hút thuốc chuyển đổi hoàn toàn sang các sản phẩm được cấp phép có thể giảm tiếp xúc với một số hóa chất độc hại, tuy nhiên không đồng nghĩa là sản phẩm an toàn hoàn toàn. Việc cho phép tiếp thị với chỉ định MRTP có thời hạn và kèm nghĩa vụ giám sát sau lưu hành, trong đó có theo dõi việc giới trẻ tiếp cận và sử dụng sản phẩm; để tái tiếp tục, doanh nghiệp phải xin gia hạn.

Việc một sản phẩm đáp ứng yêu cầu của PMTA hoặc MRTP không chỉ có ý nghĩa trong phạm vi Hoa Kỳ. Quy trình đánh giá này cũng cung cấp góc nhìn tham khảo cho các quốc gia trong đánh giá sản phẩm không khói, thông qua cách tiếp cận dựa trên bằng chứng khoa học và các tiêu chuẩn pháp lý rõ ràng.

Tại Việt Nam, Nghị quyết 173/2024/QH15 cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng

Tham chiếu FDA thay vì đánh giá lại sản phẩm, tập trung hậu kiểm

Tuy nhiên, thực tiễn quốc tế cho thấy không phải quốc gia nào cũng xây dựng hệ thống tiền kiểm tương đương FDA Hoa Kỳ. Một số nước áp dụng cơ chế riêng dựa trên tiêu chuẩn sản phẩm, nghĩa vụ cung cấp thông tin hoặc chứng nhận trước khi lưu hành, kết hợp với hậu kiểm thị trường. Trong mô hình này, các đánh giá khoa học đã được FDA thực hiện và công khai có thể trở thành nguồn tham chiếu, giúp cơ quan quản lý tận dụng những bằng chứng đã được thẩm định thay vì phải tái lập toàn bộ quy trình đánh giá từ đầu.

Trung Quốc là một ví dụ về việc tham khảo kinh nghiệm quản lý quốc tế khi xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật cho TLNN. Trong bản thuyết minh tiêu chuẩn quốc gia bắt buộc được xây dựng năm 2026, cơ quan soạn thảo ghi nhận các yêu cầu quản lý của FDA Hoa Kỳ, WHO, Liên minh châu Âu và một số quốc gia, đồng thời cho biết đã nghiên cứu các quy định và tiêu chuẩn quốc tế liên quan. Trên cơ sở đó, Trung Quốc xây dựng bộ yêu cầu riêng về sản phẩm, thiết bị, an toàn, phát thải, phương pháp thử nghiệm và ghi nhãn, phù hợp với hệ thống pháp luật và tiêu chuẩn trong nước.

Tại New Zealand, TLNN được quản lý trong khuôn khổ pháp luật đối với các sản phẩm thuốc lá và nicotine, thay vì phải trải qua một quy trình thẩm định trước lưu hành tương đương PMTA của Hoa Kỳ. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh phải tuân thủ Luật về Môi trường Không khói thuốc và Sản phẩm được Quản lý, cùng các quy định liên quan về kinh doanh, quảng cáo, trưng bày và bảo vệ người chưa thành niên.

Theo Bộ Y tế New Zealand, tỷ lệ hút thuốc hàng ngày ở nước này đã giảm xuống mức thấp kỉ lục, chỉ còn 5,9% trong bối cảnh các sản phẩm thay thế được cung cấp hợp pháp.

Tại Châu Á, Philippines áp dụng mô hình phân tầng khá rõ đối với sản phẩm thuốc lá không khói. Theo Đạo luật Cộng hòa 11900, các sản phẩm nicotine dạng hơi, TLNN và sản phẩm thuốc lá không khói nếu không có tuyên bố về điều trị, dược tính hoặc giảm nguy cơ không còn phải xin giấy phép lưu hành, giấy phép hoạt động và chứng nhận lô sản phẩm từ cơ quan y tế. Việc quản lý các sản phẩm này được chuyển sang Bộ Thương mại và Công nghiệp Philippines (DTI), tập trung vào tiêu chuẩn sản phẩm, chứng nhận, nhập khẩu, kinh doanh, bao bì, phân phối, giới hạn độ tuổi và kiểm soát thị trường.

Hoạt động hậu kiểm được thực hiện thông qua kiểm tra nhà sản xuất, nhập khẩu, điểm bán trực tiếp và trực tuyến, đồng thời xử lý sản phẩm không đáp ứng quy định. Trong khi đó, nếu sản phẩm đưa ra tuyên bố về giảm nguy cơ, điều trị hoặc dược tính, cơ quan y tế vẫn giữ vai trò đánh giá theo yêu cầu riêng.

Kinh nghiệm từ FDA Hoa Kỳ cho thấy PMTA và MRTP tạo ra nguồn bằng chứng khoa học đã được thẩm định nhiều tầng, từ đặc tính sản phẩm, phát thải và nguy cơ sức khỏe đến hành vi sử dụng và tác động sức khỏe cộng đồng.

Với những quốc gia đi sau, các kết quả này có thể được tham chiếu thay vì tái lập toàn bộ quá trình nghiên cứu, từ đó xây dựng các yêu cầu đầu vào phù hợp về tiêu chuẩn kỹ thuật, hồ sơ sản phẩm và điều kiện kinh doanh. Nguồn lực quản lý trong nước có thể tập trung nhiều hơn vào hậu kiểm, kiểm soát chất lượng, quảng cáo, độ tuổi, phân phối và tuân thủ trên thị trường.