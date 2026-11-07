Kinh nghiệm mua nhà chung cư: Thị trường hạ nhiệt, cơ hội nào cho người mua ở thực?

Sau giai đoạn tăng giá kéo dài, thị trường chung cư tại một số đô thị lớn đang có dấu hiệu điều chỉnh, đặc biệt ở phân khúc thứ cấp. Giá bán giảm, thanh khoản chậm lại và nhiều người bán sẵn sàng thương lượng đang mở ra cơ hội cho những người có nhu cầu mua nhà để ở. Tuy nhiên, người mua cần tỉnh táo lựa chọn, kiểm tra pháp lý và tính toán kỹ khả năng tài chính trước khi xuống tiền.

Giá chung cư hạ nhiệt, người mua có thêm lựa chọn

Thị trường bất động sản đang xuất hiện những chuyển động đáng chú ý khi sức mua suy yếu, trong khi áp lực tài chính khiến một bộ phận nhà đầu tư phải điều chỉnh giá bán để thu hồi vốn.

Theo thống kê của CBRE (tập đoàn dịch vụ và đầu tư bất động sản thương mại lớn nhất thế giới), giá chào bán căn hộ thứ cấp tại Hà Nội giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng căn hộ giao dịch trong quý III/2026 giảm tới 66% theo năm. Đây là diễn biến đáng chú ý sau giai đoạn giá chung cư liên tục tăng cao, khiến khả năng tiếp cận nhà ở của nhiều người dân gặp khó khăn.

Đáng chú ý, những căn hộ thuộc nhóm nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính, căn hộ cần bán nhanh hoặc các dự án đã bàn giao đang có thêm dư địa thương lượng. Người mua có nhu cầu ở thực vì vậy có thể chủ động khảo sát, so sánh và lựa chọn sản phẩm phù hợp hơn thay vì phải chạy theo tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội như những giai đoạn thị trường nóng sốt.

Tuy nhiên, không nên hiểu rằng giá chung cư đang giảm đồng loạt. Mặt bằng giá sơ cấp tại nhiều dự án vẫn ở mức cao, trong khi mức giảm chủ yếu xuất hiện ở một số khu vực và phân khúc thứ cấp. Vì vậy, cơ hội thực sự nằm ở việc tìm được căn hộ có giá bán hợp lý so với giá trị sử dụng và mặt bằng chung của khu vực.

Bảy kinh nghiệm quan trọng khi mua chung cư

Thứ nhất, kiểm tra pháp lý dự án. Người mua cần xác minh năng lực chủ đầu tư, giấy phép xây dựng, điều kiện kinh doanh nhà ở hình thành trong tương lai và các hồ sơ liên quan. Với căn hộ đã bàn giao, cần kiểm tra giấy chứng nhận quyền sở hữu, tình trạng thế chấp và tranh chấp nếu có.

Thứ hai, khảo sát giá bán thực tế. Không nên chỉ căn cứ vào giá quảng cáo hoặc mức giảm do người bán công bố. Cần so sánh ít nhất một số căn hộ tương đồng về diện tích, tầng, hướng, nội thất và vị trí. Đặc biệt, nên tìm hiểu giá giao dịch thực tế thay vì chỉ nhìn giá rao bán.

Giá chung cư đang xuống, đây là thời điểm có nhiều cơ hội cho người dân có nhu cầu mua ở thực.

Thứ ba, tính toán khả năng tài chính. Ngoài giá mua nhà, cần dự trù phí bảo trì, phí quản lý, gửi xe, thuế, lệ phí và chi phí nội thất. Nếu vay ngân hàng, cần tính khoản trả nợ khi hết thời gian ưu đãi lãi suất. Không nên vay quá khả năng chi trả ổn định của gia đình.

Thứ tư, lựa chọn vị trí phù hợp. Ưu tiên dự án có kết nối thuận tiện đến nơi làm việc, trường học, bệnh viện và các tiện ích thiết yếu. Nên trực tiếp khảo sát giao thông vào giờ cao điểm để đánh giá thời gian di chuyển.

Thứ năm, kiểm tra chất lượng công trình. Cần quan sát hệ thống điện, nước, chống thấm, thang máy, tầng hầm, hành lang, hệ thống phòng cháy, chữa cháy và chất lượng quản lý vận hành.

Thứ sáu, đọc kỹ hợp đồng mua bán. Các điều khoản về diện tích thông thủy, diện tích tim tường, giá bán, tiến độ thanh toán, thời hạn bàn giao, phí quản lý và trách nhiệm của các bên phải được thể hiện rõ ràng.

Thứ bảy, tận dụng lợi thế thương lượng. Khi thị trường thanh khoản chậm, người mua có thể đàm phán thêm về giá, nội thất để lại, thời gian thanh toán hoặc các chi phí liên quan. Tuy nhiên, cần tránh đặt cọc vội vàng khi chưa kiểm tra đầy đủ hồ sơ pháp lý và điều kiện giao dịch.

Cơ hội mua nhà nhưng không nên xuống tiền bằng mọi giá

Thị trường chung cư điều chỉnh là cơ hội đáng quan tâm đối với những gia đình có nhu cầu sở hữu nhà ở thực, đặc biệt là người đã tích lũy được một phần vốn và có nguồn thu nhập ổn định. Thay vì chờ đợi giá giảm sâu trên diện rộng, người mua nên chủ động tìm kiếm những căn hộ có mức giá phù hợp, pháp lý rõ ràng và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt lâu dài.

Điều quan trọng nhất là không mua nhà chỉ vì thấy giá đang giảm. Một căn hộ tốt phải đồng thời đáp ứng ba yếu tố: giá mua hợp lý, chất lượng bảo đảm và khả năng tài chính phù hợp.

Trong bối cảnh thị trường đang sàng lọc, người mua có nhu cầu ở thực nên xem đây là thời điểm để khảo sát kỹ, so sánh nhiều lựa chọn và thương lượng có cơ sở. Một quyết định đúng thời điểm, đúng sản phẩm và vừa sức tài chính sẽ có ý nghĩa hơn nhiều so với việc mua nhà theo tâm lý đám đông.