Phụ huynh tham gia giám sát khâu nhập thực phẩm tại Trường Mầm non La Phù, xã An Khánh, Hà Nội. Ảnh: Đình Tuệ.

Tháo gỡ rào cản tài chính cho phụ huynh

PGS.TS Nguyễn Văn Hiền - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho hay, với quy mô hơn 2,3 triệu học sinh, trong đó khoảng 763.000 học sinh tiểu học, Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành và tổ chức thực hiện cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học bằng ngân sách cấp thành phố, bắt đầu từ năm học 2025-2026.

Sau hơn một năm triển khai, việc tổng kết một cách có hệ thống cả về thiết kế chính sách, tổ chức thực hiện và tác động bước đầu là cần thiết, vừa để hoàn thiện cơ chế của Thủ đô trong giai đoạn 2026-2031, vừa cung cấp cơ sở tham khảo cho việc hoạch định chính sách ở các địa phương khác và ở cấp quốc gia.

Chính sách của Hà Nội được xây dựng trên nhiều căn cứ pháp lý, trong đó có Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, với yêu cầu bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục và chăm lo phát triển toàn diện học sinh; Luật Thủ đô số 02/2026/QH16, trao cho Thành phố các thẩm quyền đặc thù trong quyết định cơ chế, chính sách và sử dụng ngân sách để phát triển các lĩnh vực xã hội...

PGS.TS Nguyễn Văn Hiền - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội trao đổi tại Hội thảo Giáo dục 2026 ngày 27/11. Ảnh: Đình Tuệ.

Hà Nội duy trì tăng trưởng kinh tế khá, quy mô thu ngân sách lớn và ổn định, cho phép Thành phố chủ động cân đối nguồn chi dài hạn cho các chính sách an sinh xã hội quy mô lớn. Việc xác định nguồn kinh phí do ngân sách cấp thành phố bảo đảm (khoảng 3.600 tỷ đồng/năm học, khoảng 18.000 tỷ đồng giai đoạn 2026-2031) bảo đảm tính ổn định của chính sách và không tạo áp lực lên ngân sách cấp xã.

Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐND ngày 9/7/2025 của HĐND Thành phố quy định mức hỗ trợ 30.000 đồng/học sinh/ngày đối với học sinh tại các cơ sở giáo dục ở các xã miền núi, bãi giữa sông Hồng và 20.000 đồng/học sinh/ngày đối với học sinh còn lại trong năm học 2025-2026, với tổng kinh phí dự kiến hơn 3.000 tỷ đồng.

Theo số liệu tổng kết của UBND TP Hà Nội, sau một năm thực hiện, có 99,86% cơ sở giáo dục tiểu học đã tổ chức hỗ trợ bữa ăn bán trú; 633.323 học sinh được thụ hưởng, chiếm 83,97% tổng số học sinh tiểu học. So với khoảng 502.000 học sinh ăn bán trú tại thời điểm xây dựng chính sách, số em tham gia bán trú đã tăng khoảng 26%, cho thấy chính sách đã tháo gỡ đáng kể rào cản tài chính đối với các gia đình.

Nghị quyết số 84/2026/NQ-HĐND ngày 15/7/2026 của HĐND Thành phố áp dụng trong năm học 2026-2027, xác định mức ăn tối thiểu 40.000 đồng/học sinh/ngày. Nhóm 1 từ 30.000 lên 40.000 đồng/học sinh/ngày (+33,3%). Nhóm 2 từ 20.000 lên 28.000 đồng/học sinh/ngày (+40,0%). Nếu nhà trường và phụ huynh thống nhất mức ăn cao hơn, phần chênh lệch do phụ huynh đóng góp.

Về mô hình tổ chức, Đề án “Mô hình tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030” xác định hai phương thức phù hợp điều kiện từng trường: Các trường đủ điều kiện cơ sở vật chất và được cấp phép tổ chức nấu ăn tại chỗ; các trường chưa đủ điều kiện sử dụng suất ăn sẵn do đơn vị chuyên nghiệp, đáp ứng điều kiện an toàn thực phẩm cung cấp.

Hà Nội đổi mới công cụ quản trị bằng chuyển đổi số. Toàn bộ các trường tổ chức bán trú vận hành trên Hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường (HanoiCheck), cập nhật hằng ngày thực đơn, định lượng, danh mục nhà cung cấp, hóa đơn giá trị gia tăng, chứng từ kiểm dịch và hình ảnh thực tế suất ăn. Dữ liệu phải khớp với thực tế phục vụ tại bếp và được công khai tới cha mẹ học sinh.

Đồng thời, phân định trách nhiệm của các bên trong tổ chức bữa ăn bán trú:

Sau khoảng 1,5 tháng triển khai (từ tháng 9 đến giữa tháng 10/2026), chính sách năm học 2026-2027 bước đầu cho thấy những tác động đáng ghi nhận. Tỉ lệ học sinh đăng ký ăn bán trú cấp Tiểu học đạt trên 85,32%, riêng các địa bàn khó khăn có mức tăng so với các năm học trước; Nhà nước bảo đảm 100% mức ăn tối thiểu cho Nhóm 1 và 70% cho Nhóm 2, giảm đáng kể chi phí của hộ gia đình.

Những bài học và giải pháp cụ thể

Từ góc độ chính sách công, mô hình của Hà Nội có một số điểm đáng chú ý: Chuyển từ chính sách theo đối tượng sang chính sách phổ cập có phân tầng, qua đó giảm chi phí sàng lọc, hạn chế bỏ sót, đồng thời vẫn ưu tiên nhóm yếu thế.

Tập trung trách nhiệm tài chính ở cấp thành phố, tách việc thụ hưởng của học sinh khỏi năng lực ngân sách của từng xã, phường - một giải pháp phù hợp với yêu cầu tránh phân hóa nguồn lực trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Gắn chặt ba yếu tố “kinh phí - chuẩn - dữ liệu”: kinh phí chỉ được giải ngân trên cơ sở chuẩn chuyên môn thống nhất và dữ liệu được công khai, qua đó nâng cao trách nhiệm giải trình.

Dù vậy, thách thức vẫn có khi mức hỗ trợ được quy định bằng giá trị danh nghĩa, trong khi giá lương thực - thực phẩm biến động hằng năm; nếu không có cơ chế điều chỉnh, giá trị thực của hỗ trợ sẽ giảm dần và phần đóng góp của phụ huynh sẽ tăng lên.

Học sinh Hà Nội ăn bán trú tại trường. Ảnh: Đình Tuệ.

Số học sinh bán trú tăng nhanh trong khi bếp ăn, phòng ăn ở nhiều trường chưa theo kịp; đội ngũ nhân viên nấu ăn, nhân viên dinh dưỡng phần lớn làm việc theo hợp đồng, chưa được đào tạo bài bản. Yêu cầu cập nhật dữ liệu hằng ngày và hồ sơ minh chứng đối tượng Nhóm 1 tạo thêm khối lượng công việc cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhất là ở các trường quy mô lớn.

Về bài học kinh nghiệm, đầu tiên là đảm bảo tiêu chí công khai, minh bạch về tài chính, đơn giá, nguồn gốc nguyên liệu và mời cha mẹ học sinh trực tiếp tham gia giám sát là yếu tố có tính quyết định trong việc tạo đồng thuận xã hội.

Hoạt động kiểm tra thường xuyên, đột xuất, không báo trước của các đoàn liên ngành tạo ra tâm thế tự giác chấp hành ở người đứng đầu cơ sở giáo dục và các đơn vị cung cấp suất ăn. Việc xác định đối tượng thụ hưởng mức cao đòi hỏi hồ sơ minh chứng pháp lý chặt chẽ và cần được chuẩn hóa ngay từ đầu năm học, tránh thanh, quyết toán dựa trên số liệu ước tính.

Chuyển đổi số chỉ phát huy hiệu quả khi dữ liệu được cập nhật “đúng - đủ - sạch - sống”; việc khai báo phải trở thành nền nếp hằng ngày, không mang tính đối phó. Trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chính sách chỉ được thực hiện đồng đều khi có chuẩn chung do Thành phố ban hành, trách nhiệm rõ ràng của UBND xã, phường và nhà trường, cùng cơ chế kiểm tra và hỗ trợ năng lực cho cơ sở.

Đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội đề xuất với các cơ quan quản lý cấp trên nghiên cứu xây dựng chính sách quốc gia về bữa ăn học đường cho học sinh tiểu học; bổ sung vị trí việc làm nhân viên dinh dưỡng/cấp dưỡng trong danh mục vị trí việc làm của trường Tiểu học công lập có tổ chức bán trú, tạo cơ sở để bố trí nhân lực ổn định, được đào tạo chuyên môn.

Chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh Tiểu học của Hà Nội là một bước cụ thể hóa Nghị quyết số 71-NQ/TW theo hướng bảo đảm công bằng và chăm lo phát triển toàn diện người học. Qua hai giai đoạn thực hiện, chính sách đã chứng minh tính khả thi của mô hình hỗ trợ phổ cập có phân tầng bằng ngân sách cấp thành phố, gắn với chuẩn hóa chuyên môn, quản trị dữ liệu số và giám sát đa tầng; bước đầu tạo chuyển biến về độ bao phủ bán trú, thể chất học sinh và niềm tin xã hội.

Để chính sách bền vững và đạt mục tiêu “cùng một chất lượng bữa ăn” cho mọi học sinh, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế điều chỉnh định mức, đầu tư cơ sở vật chất và nhân lực, rút ngắn chuỗi cung ứng và thiết lập hệ thống đánh giá tác động độc lập. Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xác định bữa ăn bán trú là một nội dung giáo dục dinh dưỡng, thể chất và là chính sách an sinh xã hội trọng yếu, góp phần xây dựng nền tảng thể lực và trí tuệ cho thế hệ công dân Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.