Trung tâm đào tạo, huấn luyện tại Nhà máy điện hạt nhân Belarus. (Ảnh: THANH THỂ)

Cách trung tâm thành phố Ostrovets thuộc tỉnh miền tây Grodno khoảng 20km, Nhà máy điện hạt nhân Belarus nằm giữa những cánh đồng chung quanh phủ lớp tuyết mỏng, nổi bật với hai tháp làm mát sừng sững.

Từ hai miệng tháp cao, những cột hơi nước trắng cuộn lên rồi hòa quyện vào đám mây phía trên, tạo nên khung cảnh mang dấu ấn công nghiệp nặng rõ nét. Với hai tổ máy sử dụng lò phản ứng VVER-1200, tổng công suất thiết kế 2.400 MW, đây là dự án năng lượng quy mô lớn được xây dựng với sự hợp tác của Nga.

Tổ máy số 1 được đưa vào vận hành thương mại tháng 6/2021, tổ máy số 2 vào tháng 11/2023. Theo nhà máy, hai tổ máy hiện đáp ứng khoảng 40% nhu cầu điện của Belarus, góp phần giảm lượng khí thải nhà kính khoảng 7 triệu tấn mỗi năm.

Trả lời phóng viên Báo Nhân Dân, ông Aleksandr Yerin, Phó Tổng Giám đốc phụ trách chất lượng của nhà máy cho biết, ngay sau khi Belarus quyết định xây dựng nhà máy điện hạt nhân vào năm 2008, Chương trình quốc gia về đào tạo nhân lực cho ngành năng lượng hạt nhân đã được xây dựng và phê duyệt.

Theo đó, đội ngũ giảng viên được đào tạo. Bốn trường đại học hàng đầu triển khai các chuyên ngành đào tạo nhân lực trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân.

Bên cạnh đó, chương trình còn tổ chức các khóa thực tập và đào tạo ở nước ngoài, cụ thể là tại Liên bang Nga. Đối tượng tham gia là những chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng nhiệt truyền thống, vốn đã có kinh nghiệm vận hành tại các cơ sở nhiệt điện.

Ông Aleksandr Yerin, Phó Tổng Giám đốc phụ trách chất lượng của nhà máy, trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân. (Ảnh: TRẦN THANH)

Cùng với quá trình xây dựng nhà máy, Trung tâm Đào tạo và Huấn luyện được triển khai với sự phối hợp của các chuyên gia Nga, trong đó có Học viện Kỹ thuật Rosatom. Trung tâm bắt đầu hoạt động từ năm 2016, tổ chức đào tạo ngay tại Belarus thay vì phải đưa nhân viên sang Nga. Các giảng viên từ Trung tâm đào tạo và huấn luyện Novovoronezh của Nga cũng được mời đến giảng dạy, hướng dẫn.

Theo ông Yerin, đến nay trung tâm đã đào tạo 2.816 người, trong đó gần như toàn bộ là nhân lực Belarus.

Bên cạnh chương trình trong nước, nhà máy còn hợp tác với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và Hiệp hội các tổ chức vận hành nhà máy điện hạt nhân thế giới (WANO). Hơn 100 hoạt động hợp tác, từ đào tạo đến hỗ trợ kỹ thuật, đã được triển khai kể từ khi dự án bắt đầu.

Nhà máy điện hạt nhân Belarus. (Ảnh: THANH THỂ)

Đội ngũ chuyên gia Belarus hiện không chỉ làm việc tại nhà máy, mà còn tham gia hỗ trợ các dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân, các đoàn công tác kỹ thuật và hoạt động chuyên môn tại một số cơ sở đang vận hành ở nước ngoài.

Ông Yerin nhấn mạnh, đây là kết quả đáng tự hào của quá trình chuẩn bị nguồn nhân lực, từ giai đoạn xây dựng đến vận hành nhà máy.

Hai tổ máy của Nhà máy điện hạt nhân Belarus đang hoạt động ở công suất định mức. Theo số liệu ông Yerin cung cấp, tại thời điểm cuối tháng 11/2026, nhà máy đã sản xuất hơn 70 tỷ kWh điện.

Ảnh: THANH THỂ

Các chuyên gia Belarus cũng tích lũy được kinh nghiệm trong bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị và tham gia hỗ trợ những nhà máy điện hạt nhân khác. Năm 2025, Nhà máy điện hạt nhân Belarus được trao Giải thưởng Chính phủ Belarus trong lĩnh vực chất lượng.

Những thay đổi mà dự án điện hạt nhân mang lại không chỉ thể hiện ở năng lực sản xuất điện, hay đội ngũ chuyên gia được đào tạo, mà còn hiện diện trong đời sống của người dân Ostrovets.

Trao đổi phóng viên Báo Nhân Dân, bà Olga Boyarovich, Phó Chủ tịch Ủy ban chấp hành quận Ostrovets cho biết, kể từ khi nhà máy được xây dựng, quy mô thành phố đã tăng gần gấp đôi. Nhiều công trình thể thao, y tế và giáo dục được đưa vào sử dụng; dân số tăng lên, cơ sở hạ tầng đô thị ngày càng hoàn thiện.

Bà Olga Boyarovich, Phó Chủ tịch Ủy ban chấp hành quận Ostrovets trả lời phỏng vấn. (Ảnh: THANH THỂ)

Ostrovets hiện có Bệnh viện lâm sàng phục vụ người dân của năm quận trong tỉnh. Đáng chú ý, đây cũng là địa phương có cơ cấu dân số trẻ, với độ tuổi trung bình khoảng 35.

Riêng trong năm nay, khoảng 170 chuyên gia trẻ đã đến làm việc trong các lĩnh vực năng lượng, giáo dục, y tế và nông nghiệp. Theo bà Olga Boyarovich, tỷ lệ những người này tiếp tục gắn bó với địa phương đạt khoảng 84%.

Bệnh viện mới được xây dựng tại Ostrovets. (Ảnh: THANH THỂ)

Để thu hút và giữ chân lao động trẻ, chính quyền địa phương chú trọng chính sách nhà ở cho thuê, các chế độ bảo đảm xã hội và phụ cấp dành cho chuyên gia trẻ trong thời gian làm việc tại nơi công tác đầu tiên. Bà Boyarovich cho biết, xét về mức lương, Ostrovets hiện đứng đầu Belarus.

Đối với Việt Nam, đại diện quận Ostrovets cho rằng kinh nghiệm của Belarus trong xây dựng cơ sở hạ tầng điện hạt nhân và đưa các tổ máy vào vận hành có giá trị thực tiễn, nhất là khi Việt Nam đang chuẩn bị triển khai dự án nhà máy điện hạt nhân đầu tiên.

Dịp này, Đoàn công tác Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có chuyến tham quan Nhà máy điện hạt nhân Belarus và cơ sở hạ tầng của quận Ostrovets.

Ông Vũ Ngọc Minh, Phó Trưởng ban quản lý đầu tư và xây dựng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, chuyến công tác tại Belarus là cơ hội rất lớn để học hỏi kinh nghiệm về xây dựng dự án, đặc biệt từ khâu chuẩn bị dự án, đào tạo nguồn nhân lực, nội địa hóa, chuẩn bị nguồn lực cũng như những điều kiện tốt nhất để đưa nhà máy vào vận hành một cách an toàn.

Ông Vũ Ngọc Minh (thứ 4 từ phải sang) cùng đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam tham quan Nhà máy điện hạt nhân Belarus. (Ảnh: THANH THỂ)

Theo ông Vũ Ngọc Minh, trên cơ sở những kinh nghiệm học hỏi từ chuyến công tác, đoàn sẽ tiếp tục nghiên cứu để áp dụng vào thực tiễn trong quá trình xây dựng, cũng như vận hành trong tương lai nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại Việt Nam.