Kinh hoàng nhiều căn nhà trên đường Bùi Văn Ba đổ sập nghi do nổ bình gas

Trưa 13/11, nhiều căn nhà liền kề tại khu vực số 81 đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ đổ sập, nghi do sự cố nổ bình gas. Vụ việc khiến nhiều người mắc kẹt bên trong.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ.

Một số người đã được đưa ra ngoài. Giao thông qua khu vực được phân luồng nhằm bảo đảm an toàn. Nguyên nhân vụ việc và số người bị ảnh hưởng đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, thống kê./.