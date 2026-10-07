Kinh hoàng mở nắp bồn cầu: Người đàn ông rùng mình thấy trăn khủng trồi lên

Sự việc xảy ra tại tỉnh Samut Prakan (Thái Lan). Khi nhận thấy nhà vệ sinh thoát nước kém, chủ nhà cho rằng đường ống bị nghẹt nên đã đổ xút ăn da để thông tắc. Tuy nhiên, thay vì thấy nước rút, anh tá hỏa phát hiện đầu một con trăn lớn thò ra từ đoạn ống cong hình chữ U dưới đáy bồn cầu.

Đoạn video do chủ nhà ghi lại cho thấy cảnh anh dùng cây gậy dài cẩn thận nâng nắp bồn cầu, để lộ con trăn đang cuộn mình bên trong và liên tục tìm đường trốn thoát. Người đàn ông bàng hoàng chia sẻ bản thân rất may mắn vì chưa ngồi xuống, nếu không đã có thể bị con vật tấn công vào vùng nhạy cảm.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng cứu hộ địa phương đã mang dụng cụ chuyên dụng đến hiện trường. Dù vậy, con trăn đã nhanh chóng chui ngược trở lại đường ống và biến mất tăm. Tình nguyện viên Bandit Chawala thuộc đội cứu hộ cho biết, lực lượng chức năng hiện chưa thể xác định con vật đã bò đi xa hay vẫn đang ẩn náu sâu trong hệ thống thoát nước của gia đình, đồng thời đưa ra cảnh báo người dân cần đặc biệt chú ý quan sát trước khi sử dụng nhà vệ sinh.

Trăn lưới là loài bò sát rất phổ biến tại Đông Nam Á, có khả năng thích nghi cao và thường len lỏi vào các hệ thống thoát nước đô thị. Việc đô thị hóa mở rộng khiến ranh giới tự nhiên thu hẹp, dẫn đến tần suất chạm trán nguy hiểm giữa con người và loài bò sát này ngày càng gia tăng.