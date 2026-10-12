Kinh hoàng khoảnh khắc người đàn ông bị hổ tấn công, sau khi cố nhảy vào chuồng hổ, dù nhiều người can ngăn

Vụ việc xảy ra ngày 10/10 tại Công viên động vật hoang dã Yorkshire Wildlife Park, Anh. Theo lời kể của nhân chứng Del Taylor, khi đang có mặt tại khu vực đài quan sát, cô bất ngờ được một người đàn ông chưa rõ danh tính nhờ chụp ảnh cùng con hổ Siberia tên Altai.

Người đàn ông chủ động tiến đến và hỏi Del: “Cô có thể chụp giúp tôi một bức ảnh với con hổ phía sau được không?”. Sau đó, nữ du khách sử dụng điện thoại của người này để chụp một vài bức hình, trong đó con hổ Altai xuất hiện ở phía sau.

Đoạn video do bạn đời của Del ghi lại cho thấy người đàn ông tỏ ra vui vẻ, liên tục đề nghị chụp thêm ảnh và lặp lại câu nói: “Thêm một tấm nữa, thêm một tấm nữa, thêm một tấm nữa”. Sau khi cảm ơn nữ du khách, anh ta rời đi. Tuy nhiên, không lâu sau đó, người đàn ông bất ngờ trèo qua hàng rào bảo vệ và lao xuống khu vực nuôi hổ.

Hình ảnh được ghi lại (Nguồn: X/CNN)

Del kể rằng trước thời điểm xảy ra sự việc, người đàn ông từng nhảy múa trên cây cầu quan sát phía trên chuồng hổ rồi đứng gần vị trí cô đang có mặt. Trong lúc bạn đời của Del quay phim con vật, cô đã giúp người này chụp ảnh theo yêu cầu mà không ngờ rằng chỉ ít phút sau, một sự việc nghiêm trọng sẽ xảy ra.

Một nhân chứng khác cho biết, khi người đàn ông có ý định trèo xuống khu vực nuôi hổ, một nữ du khách đã cố gắng kéo anh ta trở lại lối đi quan sát.

Tuy nhiên, người này giằng khỏi tay người phụ nữ. Dù đã cố hết sức, nữ du khách vẫn không thể giữ anh ta lại. Người đàn ông tiếp tục vượt qua hàng rào chắn rồi nhảy xuống chuồng hổ từ độ cao khoảng 3,6 m.

Sau khi tiếp đất, người đàn ông quỳ xuống trước mặt con hổ. Theo lời kể của nhân chứng, anh ta bắt đầu hét về phía con vật, đồng thời giơ ngón tay và liên tục nói “Không”. Ngay sau đó, con hổ Altai lao tới, ngoạm vào cổ người đàn ông.

“Mọi chuyện diễn ra rất nhanh”, một nhân chứng kể lại.

Trước tình huống nguy hiểm, các nhân viên chăm sóc động vật lập tức tìm cách can thiệp. Họ nổ hai phát súng cảnh báo xuống đất nhằm khiến con hổ rời xa nạn nhân. Tiếp đó, nhân viên sử dụng súng âm thanh chạy bằng khí nén để tạo tiếng động lớn, khiến Altai giật mình và chạy về khu vực trú ẩn gần đó.

Con hổ sau đó nhanh chóng được kiểm soát. Tuy nhiên, người đàn ông đã tử vong tại hiện trường.

Theo các nhân chứng, trước khi trèo qua hàng rào, người đàn ông vẫn có biểu hiện vui vẻ, nhảy múa, sử dụng điện thoại di động và đeo tai nghe Apple AirPods. Việc anh ta vừa nhờ người khác chụp ảnh cùng con hổ rồi bất ngờ nhảy xuống chuồng khiến những người chứng kiến không khỏi bàng hoàng.

Sau sự việc, các nhân viên kiểm lâm và chăm sóc động vật tham gia xử lý tình huống đã được đề nghị hỗ trợ tâm lý chuyên môn. Đại diện Yorkshire Wildlife Park cho biết đội ngũ nhân viên bị ảnh hưởng sâu sắc trước sự việc đau lòng xảy ra tại công viên.

Trong thông báo chính thức, Yorkshire Wildlife Park gửi lời chia buồn tới gia đình và những người thân yêu của nạn nhân. Công viên cũng cho biết sẽ đóng cửa trong thời gian các nhân viên được hỗ trợ sau sự cố.

Đại diện công viên đồng thời khẳng định con hổ Altai hiện an toàn, khỏe mạnh và sẽ không bị tiêu hủy sau vụ việc.

“Chúng tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã bày tỏ sự quan tâm sau sự cố đau lòng hôm thứ Bảy”, thông báo của công viên nêu rõ.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những nguy hiểm có thể xảy ra khi khách tham quan tự ý vượt qua hàng rào an toàn tại khu vực nuôi nhốt động vật hoang dã.

Các quy định bảo đảm khoảng cách với động vật không chỉ nhằm bảo vệ con người mà còn góp phần duy trì môi trường an toàn cho các loài vật được chăm sóc tại những cơ sở này.