Kinh hoàng cảnh 2 trực thăng va chạm rồi lao xuống đất gần đỉnh Everest

Được đánh giá là phát hiện khảo cổ đặc biệt hiếm gặp, di tích thuyền cổ tại khu phố Công Hà, phường Song Liễu đã được đưa vào Danh mục kiểm kê di tích của tỉnh Bắc Ninh (nay là TP. Bắc Ninh). Thế nhưng, khi trở lại hiện trường, khu vực bảo tồn tại chỗ như hồ nước sâu bao phủ hiện vật, cây cỏ mọc um tùm. Một di tích quý hiếm đang được bảo vệ theo phương án nào, do ai chịu trách nhiệm?