Kinh doanh xăng dầu trước bài toán chuyển dịch năng lượng

Nhiều trạm sạc xe điện được lắp đặt tại hệ thống cửa hàng xăng dầu của Petrolimex Thanh Hóa, góp phần đa dạng hóa dịch vụ năng lượng.

Công ty TNHH MTV Petrolimex Thanh Hóa là một trong những doanh nghiệp tham gia cung ứng nhiên liệu trên địa bàn tỉnh. Trước xu hướng chuyển dịch năng lượng, doanh nghiệp vừa phải duy trì hoạt động của hệ thống kinh doanh hiện có, vừa theo dõi những thay đổi về công nghệ, chính sách và nhu cầu tiêu dùng. Bài toán đặt ra không đơn thuần là mở thêm dịch vụ, mà là xác định lĩnh vực cần ưu tiên, lựa chọn địa điểm đầu tư và cân đối nguồn lực để những thay đổi có thể mang lại hiệu quả thực tế.

Ông Mai Thanh, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Petrolimex Thanh Hóa, cho biết: “Xu hướng chuyển dịch năng lượng đang đặt ra yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu phải chủ động thích ứng, từ việc theo dõi sự thay đổi trong nhu cầu tiêu dùng đến nghiên cứu, lựa chọn các mô hình kinh doanh và dịch vụ năng lượng mới. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi cần có lộ trình phù hợp, bởi xăng dầu vẫn giữ vai trò quan trọng đối với hoạt động sản xuất, vận tải và đời sống. Mỗi phương án cần được xem xét trên cơ sở nhu cầu thực tế của từng địa bàn, điều kiện hạ tầng, chi phí đầu tư và khả năng khai thác lâu dài. Việc chủ động cập nhật chính sách, công nghệ và diễn biến thị trường sẽ giúp doanh nghiệp lựa chọn hướng đi phù hợp, tránh đầu tư dàn trải và nâng cao khả năng cạnh tranh trong giai đoạn chuyển dịch năng lượng".

Chuyển dịch năng lượng không đồng nghĩa nhu cầu xăng dầu sẽ giảm ngay lập tức. Quá trình thay đổi phương tiện, phát triển hạ tầng và điều chỉnh thói quen tiêu dùng cần thời gian; trong khi sản xuất công nghiệp, vận tải hàng hóa và nhiều phương tiện sử dụng động cơ đốt trong vẫn cần nguồn nhiên liệu ổn định. Vì vậy, doanh nghiệp phải giải quyết đồng thời hai yêu cầu, đó là duy trì hiệu quả hoạt động hiện tại và từng bước chuẩn bị cho những thay đổi về cơ cấu nhu cầu.

Một hướng đi đã được triển khai là kết hợp dịch vụ sạc xe điện tại cửa hàng xăng dầu. Tháng 6/2022, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và VinFast ký thỏa thuận hợp tác phát triển hệ thống trạm sạc tại các cửa hàng thuộc mạng lưới Petrolimex. Cùng năm, dịch vụ sạc xe điện được khai trương tại 10 cửa hàng đầu tiên trên cả nước, trong đó có địa điểm tại Thanh Hóa. Mô hình này cho thấy mạng lưới cửa hàng xăng dầu có thể được khai thác để cung cấp thêm dịch vụ năng lượng, thay vì chỉ phục vụ nhu cầu mua nhiên liệu truyền thống.

Tại Thanh Hóa, cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 15, phường Quảng Phú được đầu tư hệ thống sạc gồm 2 cổng công suất 180kW và 8 cổng công suất 60kW. Hệ thống này tạo điều kiện để cửa hàng phục vụ thêm nhóm khách hàng sử dụng phương tiện bằng năng lượng điện. Tuy nhiên, đầu tư hạ tầng mới chỉ là bước đầu, khả năng khai thác hiệu quả còn phụ thuộc vào tần suất sử dụng, nhu cầu của khách hàng, chi phí vận hành và cách tổ chức dịch vụ tại cơ sở.

Chị Lê Tú Quyên, Quản lý cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 15 cho biết: “Nhu cầu sạc điện có thể thay đổi theo thời điểm và lộ trình di chuyển của khách hàng, vì vậy việc khai thác hiệu quả hạ tầng đòi hỏi phải theo dõi sát tần suất sử dụng và nhu cầu thực tế. Với hệ thống cổng sạc hiện có, cửa hàng đã bố trí mặt bằng, tổ chức luồng phương tiện và bảo đảm an toàn trong quá trình vận hành. Hiệu quả đầu tư không chỉ được xem xét qua doanh thu dịch vụ sạc mà còn ở khả năng khai thác hạ tầng, đáp ứng nhu cầu khách hàng và duy trì hoạt động kinh doanh xăng dầu ổn định".

Mở rộng dịch vụ năng lượng đòi hỏi doanh nghiệp cân nhắc chi phí, hạ tầng, an toàn vận hành và nhu cầu thực tế để lựa chọn quy mô, địa điểm đầu tư phù hợp. Với thị trường Thanh Hóa, kết hợp duy trì mạng lưới kinh doanh hiện có với đầu tư dịch vụ mới theo lộ trình sẽ giúp doanh nghiệp thích ứng với xu hướng chuyển dịch năng lượng và nâng cao sức cạnh tranh trong dài hạn.