Kinh doanh vàng: 6 điểm đáng chú ý từ ngày 16/10/2026
Nhằm tăng cường tính minh bạch và ổn định thị trường, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 390/2026/NĐ-CP với nhiều điều chỉnh mang tính lịch sử đối với hoạt động kinh doanh vàng. Áp dụng từ ngày 16/10/2026, những quy định mới về giao dịch tiền mặt, nhập khẩu nguyên liệu hay chế tác vàng trang sức dưới đây sẽ thay đổi hoàn toàn "cuộc chơi" của doanh nghiệp.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/kinh-doanh-vang-6-diem-dang-chu-y-tu-ngay-16-10-2026-306161.htm