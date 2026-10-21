Kinh doanh vàng: 6 điểm đáng chú ý từ ngày 16/10/2026

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã ký Nghị định số 378/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phát triển đô thị. Trong đó, Điều 31 của Nghị định quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa từ khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài và nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan.