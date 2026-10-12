Kinh doanh trên nền tảng số: Cần chủ động thực hiện đúng nghĩa vụ thuế

Theo Nghị định số 68/2026/NĐ-CP ngày 5/3/2026 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 141/2026/NĐ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phủ, ngưỡng doanh thu năm không phải chịu thuế giá trị gia tăng và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với hộ, cá nhân kinh doanh được nâng lên 1 tỷ đồng.

Theo đó, hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm từ 1 tỷ đồng trở xuống không phải nộp 2 loại thuế này nhưng vẫn phải thông báo doanh thu thực tế phát sinh trong năm. Đối với hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng, cần chủ động thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kê khai, nộp thuế và hóa đơn theo quy định; trường hợp thuộc diện áp dụng hóa đơn điện tử phải thực hiện theo quy định hiện hành.

Theo Nghị định số 117/2025/NĐ-CP ngày 9/6/2025 của Chính phủ, từ ngày 1/7/2025, tổ chức quản lý sàn giao dịch thương mại điện tử, nền tảng số trong và ngoài nước có chức năng thanh toán có trách nhiệm khấu trừ, kê khai và nộp thay thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân cho hộ, cá nhân kinh doanh có hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trên nền tảng do mình vận hành.

Đối với khoản thuế đã được nền tảng khấu trừ, kê khai và nộp thay, hộ, cá nhân kinh doanh không phải khai, nộp lại đối với hoạt động tương ứng. Trường hợp kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử không có chức năng thanh toán, hộ, cá nhân kinh doanh phải trực tiếp thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế theo quy định.

Vì vậy, người bán hàng trực tuyến cần xác định rõ phương thức hoạt động của nền tảng, chủ động kiểm tra các khoản thuế đã được khấu trừ, nộp thay để thực hiện đúng trách nhiệm của mình.

Theo Công an TP Hà Nội, việc không thực hiện đúng nghĩa vụ thuế, đặc biệt là cố tình che giấu doanh thu, khai sai nhằm giảm số thuế phải nộp, không lập hóa đơn hoặc sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. Tùy tính chất, mức độ vi phạm, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính, truy thu số tiền thuế và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả. Các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn hiện được quy định tại Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, được Bộ Tài chính hợp nhất tại Văn bản số 15/VBHN-BTC ngày 5/5/2026.

Trường hợp hành vi trốn thuế có đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “trốn thuế” theo Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Để chủ động tuân thủ, phòng ngừa vi phạm pháp luật, Công an TP Hà Nội khuyến cáo mỗi cá nhân, hộ kinh doanh cần chủ động theo dõi doanh thu, thực hiện thông báo, kê khai và nộp thuế theo đúng quy định; kiểm tra việc khấu trừ, nộp thay của nền tảng thương mại điện tử; lập, sử dụng hóa đơn, chứng từ đúng quy định và lưu giữ đầy đủ thông tin giao dịch, hồ sơ liên quan.

Việc chủ động thực hiện đúng nghĩa vụ thuế không chỉ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người kinh doanh mà còn góp phần xây dựng môi trường kinh doanh trên không gian mạng an toàn, lành mạnh và đúng pháp luật.