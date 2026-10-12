Kinh doanh trên nền tảng số

Từ những sản phẩm dược liệu ban đầu, Công ty TNHH Cao dược liệu Định Sơn Mai Thị Thủy, xã Cam Lộ hiện đã phát triển được khoảng 40 sản phẩm, trong đó có 12 sản phẩm được chứng nhận OCOP 3 sao, 4 sao như cao chè vằng, cao cà gai leo, cao an xoa, cao hà thủ ô, cao lạc tiên...

Mỗi năm, doanh nghiệp tiêu thụ hàng chục nghìn sản phẩm các loại. Đây là kết quả của việc doanh nghiệp chủ động đa dạng hóa phương thức kinh doanh, kết hợp hệ thống cửa hàng, đại lý với các kênh bán hàng trên nền tảng số để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Bà Mai Thị Thủy, Giám đốc công ty cho biết, bên cạnh các kênh phân phối truyền thống, doanh nghiệp đang đẩy mạnh kinh doanh trên các sàn TMĐT như Shopee, Lazada, TikTok; đồng thời tăng cường quảng bá, giới thiệu sản phẩm qua các fanpage và website bán hàng.

Để đáp ứng nhu cầu mua sắm trực tuyến, công ty bố trí 3 nhân viên chuyên phụ trách tiếp nhận, chốt đơn, kiểm tra hàng hóa trước khi chuyển đến khách hàng. Nhờ đó, sản phẩm có thể tiếp cận người tiêu dùng ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Hiện tại doanh thu từ hoạt động kinh doanh trực tuyến của công ty chiếm khoảng 35%-40% tổng doanh thu hằng năm.

Kiểm tra, đóng gói sản phẩm tại Công ty TNHH Cao dược liệu Định Sơn Mai Thị Thủy trước khi đưa ra thị trường - Ảnh: L.A

Theo bà Thủy, việc phân phối sản phẩm qua các sàn TMĐT và kênh bán hàng trực tuyến giúp nhà sản xuất giảm được nhiều chi phí như việc xây dựng đại lý, nhà phân phối, ký gửi hàng hóa, trả lương cho đội ngũ nhân viên. Hình thức này cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ thu hồi vốn, đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng thuận tiện hơn. “Việc kết hợp bán hàng trực tiếp với trực tuyến tạo thêm dư địa tiêu thụ, giúp doanh nghiệp nắm bắt phản hồi, thị hiếu người mua để điều chỉnh hoạt động sản xuất, kinh doanh”, bà Thủy cho hay.

Chị Nguyễn Thị Ánh ở phường Nam Đông Hà cho biết, thay vì đến cửa hàng như trước, thời gian trở lại đây chị chủ yếu lựa chọn đặt mua các sản phẩm qua sàn TMĐT Shopee và đặt trực tiếp qua facebook. Điều chị quan tâm không chỉ là giá cả mà còn là nguồn gốc, chất lượng và những thông tin do cơ sở sản xuất cung cấp. “Mua hàng qua mạng khá thuận tiện, có thể xem thông tin, tham khảo đánh giá của người mua trước rồi mới quyết định. Với những sản phẩm sản xuất trong tỉnh, có địa chỉ rõ ràng, tôi cũng yên tâm hơn khi lựa chọn”, chị Ánh chia sẻ.

Tại vùng cà phê Khe Sanh, câu chuyện đưa hàng Việt lên môi trường số còn gắn với nỗ lực xây dựng thương hiệu từ nông sản địa phương. Nếu trước đây, sản phẩm của Hợp tác xã (HTX) Nông sản Khe Sanh chủ yếu được tiêu thụ qua đại lý và cửa hàng thì hiện nay, bên cạnh việc duy trì những đầu mối phân phối này, HTX tích cực giới thiệu, bán hàng trên Shopee, Lazada... Nhờ đó, người tiêu dùng ở xa có thể tìm hiểu thông tin và lựa chọn các dòng cà phê mà không cần đến các điểm bán hàng.

Bà Nguyễn Thị Hằng, Giám đốc HTX cho biết, việc tham gia kinh doanh trên các nền tảng số không chỉ mở thêm kênh tiêu thụ mà còn tạo điều kiện để giới thiệu đầy đủ hơn về nguồn gốc, quy trình chế biến và chất lượng sản phẩm. Thông qua những phản hồi của khách hàng, HTX có thể kịp thời điều chỉnh mẫu mã, tiếp tục nâng cao chất lượng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đặc biệt, các sản phẩm được gắn mã QR truy xuất nguồn gốc, giúp người tiêu dùng thuận tiện kiểm tra thông tin, từ đó tăng sự tin tưởng khi lựa chọn. “Việc đa dạng hóa các kênh quảng bá, tiêu thụ đã góp phần đưa thương hiệu cà phê Khe Sanh đến với ngày càng nhiều người tiêu dùng”, bà Hằng khẳng định.

Anh Lê Hoàng Lâm ở phường Đông Hà cho rằng, việc đưa các sản phẩm đặc trưng của tỉnh lên sàn TMĐT, các website bán hàng giúp anh thuận tiện hơn trong việc tìm mua sản phẩm. Trước đây, muốn mua những sản phẩm này làm quà tặng, anh thường phải tìm đến các cửa hàng đặc sản, nhưng nay có thể đặt hàng ngay trên điện thoại.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Trần Đình Hiệp cho biết, toàn tỉnh hiện có 295 sản phẩm được công nhận OCOP, gồm 3 sản phẩm 5 sao, 29 sản phẩm 4 sao và 263 sản phẩm 3 sao, với 181 chủ thể tham gia. Sản phẩm ngày càng phong phú cũng đặt ra yêu cầu đổi mới cách quảng bá, kết nối thị trường để những đặc sản của địa phương có thể tiếp cận nhiều hơn với người tiêu dùng.

Theo ông Hiệp, trong định hướng phát triển Chương trình OCOP giai đoạn 2026-2030, tỉnh đặt mục tiêu trên 95% chủ thể OCOP tham gia các kênh phân phối hiện đại; 100% sản phẩm OCOP được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, dán tem điện tử hoặc mã truy xuất nguồn gốc. Để thực hiện mục tiêu trên, các chủ thể cần chú trọng phát triển vùng nguyên liệu, nâng cao chất lượng, cải tiến bao bì, mẫu mã, xây dựng thương hiệu và năng lực tiếp cận khách hàng.

Cùng với đó, ngành Nông nghiệp tiếp tục phối hợp hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX ứng dụng công nghệ trong quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm trên các nền tảng TMĐT, qua đó nâng cao giá trị, khả năng cạnh tranh của sản phẩm địa phương. Đây cũng là những giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy thị trường trong nước, góp phần thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.