Kinh doanh trang sức giả thương hiệu Louis Vuitton, doanh nghiệp nhận phạt 190 triệu

Mới đây, Đội Quản lý thị trường số 8, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra đột xuất Công ty TNHH R-HVHK.

Tại thời điểm kiểm tra, doanh nghiệp đang trưng bày để bán nhiều sản phẩm trang sức tại khu vực kinh doanh. Tổng giá trị số hàng hóa theo giá niêm yết là 126,2 triệu đồng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các sản phẩm này có dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức khó phân biệt với nhãn hiệu Louis Vuitton đang được bảo hộ tại Việt Nam đối với nhóm hàng hóa là trang sức. Việc sử dụng dấu hiệu trên sản phẩm không được sự cho phép của chủ sở hữu nhãn hiệu.

Hàng hóa vi phạm. Ảnh: DMS

Không chỉ bày bán trực tiếp, trên trang Facebook thuộc sở hữu của công ty còn đăng tải hình ảnh các sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu để quảng bá, bán hàng.

Đội Quản lý thị trường số 8 đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để phối hợp với đại diện chủ sở hữu nhãn hiệu đánh giá, xác định hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.

Sau khi hoàn tất hồ sơ, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định xử phạt Công ty TNHH R-HVHK đối với 2 hành vi vi phạm, gồm trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và cung cấp thông tin về hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường Internet.

Tổng số tiền phạt đối với 2 hành vi là 190 triệu đồng.