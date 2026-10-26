Kinh doanh quân trang, quân dụng phải được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an đặt hàng

Nghị định số 397/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng; vũ khí quân dụng; trang thiết bị kỹ thuật chuyên dùng và công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh.

Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng

Theo quy định mới, tổ chức, doanh nghiệp là cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, cơ sở công nghiệp an ninh nòng cốt được đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng phục vụ quốc phòng, an ninh khi được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Bộ trưởng Bộ Công an đặt hàng, giao nhiệm vụ hoặc lựa chọn thông qua đấu thầu.

Sản xuất quân trang tại Công ty cổ phần X20 (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật). Ảnh: qdnd.vn

Đối với tổ chức, doanh nghiệp không thuộc các đối tượng trên, điều kiện đầu tư kinh doanh gồm: Được thành lập theo quy định của pháp luật; không có vốn đầu tư nước ngoài; được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Bộ trưởng Bộ Công an đặt hàng, giao nhiệm vụ hoặc lựa chọn thông qua đấu thầu.

Sửa đổi điều kiện đầu tư kinh doanh vũ khí quân dụng

Nghị định quy định việc nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, sửa chữa, xuất khẩu, nhập khẩu vũ khí phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh thực hiện theo Điều 17 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Tổ chức, doanh nghiệp được đầu tư kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu vũ khí phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 9 Nghị định số 149/2024/NĐ-CP ngày 15-11-2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Quy định điều kiện kinh doanh trang thiết bị và công nghệ chuyên dùng

Đối với hoạt động đầu tư kinh doanh trang thiết bị kỹ thuật chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh, Nghị định số 397/2026/NĐ-CP quy định cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, cơ sở công nghiệp an ninh nòng cốt được thực hiện khi có đơn đặt hàng, nhiệm vụ được giao hoặc được lựa chọn thông qua đấu thầu của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Bộ trưởng Bộ Công an.

Các tổ chức, doanh nghiệp khác phải đáp ứng đủ điều kiện về thành lập theo quy định của pháp luật, không có vốn đầu tư nước ngoài và được cơ quan có thẩm quyền đặt hàng, giao nhiệm vụ hoặc lựa chọn thông qua đấu thầu.

Đối với công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh, Nghị định cũng quy định các điều kiện tương tự đối với cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, cơ sở công nghiệp an ninh nòng cốt và các tổ chức, doanh nghiệp khác khi tham gia đầu tư kinh doanh công nghệ chuyên dùng chế tạo, sản xuất vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ quốc phòng, an ninh.

Nghị định số 397/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1-11-2026. Đối với các tổ chức, doanh nghiệp đang thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh theo đơn đặt hàng, nhiệm vụ được giao hoặc kết quả lựa chọn qua đấu thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày Nghị định có hiệu lực, việc thực hiện tiếp tục được áp dụng theo đơn đặt hàng hoặc hợp đồng đã ký kết.