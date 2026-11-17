Đổi mới mô hình kinh doanh

Mở cửa hàng tạp hóa được 26 năm nay, bà Nguyễn Thị Hồng, đường Thiên Đức, phường Kinh Bắc đã triển khai các phần mềm quản lý hoạt động kinh doanh từ 2 năm trước. Với chi phí ban đầu khoảng 20 triệu đồng, cửa hàng sử dụng đồng bộ giải pháp KiotViet kết nối với thiết bị POS tính tiền, máy in hóa đơn, hóa đơn điện tử, chữ ký số... Nhờ đó, các khâu bán hàng, thanh toán, theo dõi doanh thu và quản lý hàng hóa được thực hiện đồng bộ hơn.

Chị Nguyễn Thị Hường (ngoài cùng bên trái) ứng dụng AI để xây dựng nội dung quảng bá nông sản trên nền tảng số.

Việc ứng dụng phần mềm giúp bà Hồng giảm đáng kể thao tác ghi chép, đối chiếu thủ công, thuận tiện theo dõi tình hình kinh doanh khi phát hành mỗi tháng hơn 1 nghìn hóa đơn điện tử. Phần mềm các tính năng phân tích dữ liệu, ứng dụng AI hỗ trợ nhận diện mặt hàng bán chạy, hàng tồn, hàng sắp hết để chủ cửa hàng chủ động điều chỉnh kế hoạch nhập hàng, phân bổ nguồn vốn phù hợp. "Thay vì chỉ dựa vào kinh nghiệm để quyết định nhập mặt hàng nào, số lượng bao nhiêu, chúng tôi có thêm căn cứ quyết định kinh doanh từ dữ liệu bán hàng thực tế. Vì vậy, sau thời gian e ngại ban đầu sử dụng máy móc, công nghệ, tôi thấy các công cụ này rất hữu ích, phù hợp với những cửa hàng có nhiều chủng loại sản phẩm và lượng giao dịch thường xuyên", bà Hồng chia sẻ.

Không chỉ hỗ trợ quản lý tại điểm bán, AI còn được ứng dụng trong hoạt động quảng bá, tiếp thị sản phẩm. Chị Nguyễn Thị Hường, chủ cơ sở chuyên kinh doanh các mặt hàng nông sản, thực phẩm với thương hiệu “Bếp quê xưa” ở xã Tam Tiến cho biết: "Là một người trẻ mới khởi sự kinh doanh, tôi đã sử dụng AI để đẩy mạnh hoạt động truyền thông như tham khảo cách thức tạo nội dung giới thiệu sản phẩm, hình ảnh, video quảng cáo, góp phần rút ngắn thời gian chuẩn bị. Mỗi tháng tôi thường làm 30-60 video về xây dựng vùng nguyên liệu, quá trình sản xuất hay kể câu chuyện sản phẩm, thu hút được nhiều tương tác, tăng mức độ quan tâm về sản phẩm".

Có thể thấy, AI đang ngày càng được ứng dụng rộng rãi và góp phần đổi mới các mô hình quản trị kinh doanh theo hướng hiện đại, thông minh. Nhằm đồng hành với các cơ sở, vừa qua Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường và doanh nghiệp triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh về hỗ trợ cửa hàng, hộ kinh doanh bán buôn, bán lẻ chuyển đổi số trên địa bàn thành phố. Nội dung tập trung tuyên truyền lợi ích của chuyển đổi số, tư vấn, hướng dẫn các cơ sở tiếp cận phần mềm, nền tảng số, trong đó có các công cụ AI phục vụ quản lý, bán hàng và phát triển hoạt động kinh doanh. Đến hết tháng 10, toàn thành phố có hơn 2 nghìn cửa hàng, hộ kinh doanh được tư vấn, hướng dẫn trực tiếp, đạt 21,6%; có 660 hộ được cài đặt, kích hoạt và hướng dẫn sử dụng phần mềm, nền tảng số, đạt 13,1%. Phấn đấu đến hết năm 2026, toàn thành phố có tối thiểu 10 nghìn cửa hàng, hộ kinh doanh bán buôn, bán lẻ được tư vấn, hướng dẫn trực tiếp về chuyển đổi số, trong đó ít nhất 5 nghìn hộ được cài đặt, hướng dẫn sử dụng phần mềm, nền tảng số.

Sử dụng AI an toàn

Bên cạnh những tiện ích lớn, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh cũng đặt ra thách thức. Ông Nguyễn Tiến Thắng (70 tuổi), chủ hộ kinh doanh tạp hóa ở tổ dân phố Phú Bình, phường Gia Bình chia sẻ: "Mặc dù biết lợi ích của việc ứng dụng công nghệ số, AI, song quả thật chúng tôi đã lớn tuổi, quen với cách ghi chép sổ sách giấy tờ, ngại thay đổi thói quen và khó thích ứng với công nghệ mới".

Cán bộ Công ty cổ phần MISA hướng dẫn hộ kinh doanh xã Văn Môn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng trên điện thoại.

Ngoài ra, nhiều cơ sở gặp khó khăn trong việc lựa chọn công cụ AI phù hợp, chưa có kỹ năng khai thác hiệu quả các tính năng công nghệ. Chi phí đầu tư ban đầu cho trang thiết bị, phần mềm quản lý tích hợp AI vượt quá khả năng tài chính của một số hộ kinh doanh quy mô nhỏ. Vấn đề bảo mật thông tin, việc đưa dữ liệu khách hàng, lịch sử giao dịch, kế hoạch kinh doanh lên các nền tảng AI không rõ nguồn gốc tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ thông tin…

Là một trong các nhà cung cấp phần mềm cho hộ kinh doanh có thị phần lớn, hiện nay, Viettel Bắc Ninh đang triển khai nhiều giải pháp số theo hướng tích hợp các tiện ích quản lý, chú trọng bảo mật thông tin cho cả những hộ kinh doanh quy mô nhỏ. Ông Ngụy Tôn Hiệp, Giám đốc cụm khách hàng doanh nghiệp Viettel Bắc Ninh cho biết, việc lựa chọn nền tảng có cơ chế bảo vệ dữ liệu, quản lý tài khoản và phân quyền truy cập phù hợp là yếu tố quan trọng để hộ kinh doanh yên tâm khai thác công nghệ. Cùng với đó, người sử dụng cần nâng cao nhận thức, không tùy tiện chia sẻ thông tin cá nhân, dữ liệu khách hàng và thông tin nội bộ lên các nền tảng chưa được kiểm chứng.

Để hỗ trợ phát triển kinh doanh hiệu quả, bên cạnh sự đầu tư hạ tầng và nền tảng công nghệ của mỗi hộ, cơ sở kinh doanh, các cơ quan quản lý và địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp với các nhà cung cấp hướng dẫn hộ kinh doanh lựa chọn giải pháp phù hợp, sử dụng AI đúng mục đích và bảo đảm an toàn thông tin. Qua đó từng bước chuyển đổi phương thức kinh doanh từ dựa vào kinh nghiệm sang quản lý, điều hành dựa trên dữ liệu, nâng cao năng lực cạnh tranh trong môi trường số.