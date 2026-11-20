​Công an xã Long Thành khuyến cáo các tổ chức, cá nhân kinh doanh không vì lợi nhuận mà buôn bán các sản phẩm giả mạo nhãn hiệu, nhất là những thương hiệu nổi tiếng, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, uy tín của doanh nghiệp, đồng thời làm tổn hại môi trường kinh doanh lành mạnh. Các cơ sở kinh doanh cần chủ động kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, bảo đảm hoạt động kinh doanh tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Xử lý nghiêm vi phạm hình sự

Dự báo tình hình vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán hàng hóa có thể diễn biến phức tạp, nhất là vào những tháng cuối năm, ngay từ đầu tháng 11/2026, Công an phường Long Thành đã chủ động tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn. Qua đó, nhiều vụ việc kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu đã được lực lượng chức năng phát hiện, xử lý.

Qua công tác kiểm tra, Công an phường Long Thành phát hiện nhiều trường hợp kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, tập trung ở các mặt hàng như mắt kính thời trang, giày dép và phụ kiện mang nhãn hiệu nổi tiếng. Điển hình, khi kiểm tra Hộ kinh doanh Kính thuốc S.G - Chi nhánh L.T do bà P.T.H làm chủ, lực lượng Công an phát hiện nhiều sản phẩm mắt kính không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Tiếp tục xác minh và giám định, cơ quan chức năng xác định có hơn 200 sản phẩm giả mạo các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam, với tổng giá trị hàng hóa gần 300 triệu đồng. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà H. về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" theo Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, trong tháng 6/2026, Công an phường Long Thành cũng phát hiện 2 hộ kinh doanh giày dép có hành vi buôn bán hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ như NIKE, ADIDAS, MLB, CHANEL và CROCS. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều sản phẩm giày, dép vi phạm. Công an phường đã lập hồ sơ, xử phạt vi phạm hành chính đối với cả 2 trường hợp, đồng thời áp dụng biện pháp buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm theo quy định.

Cảnh báo nguy cơ vi phạm pháp luật trong kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu. Ảnh minh hoạ

Các vụ việc trên cho thấy, tình trạng kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu không chỉ diễn ra tại các cơ sở kinh doanh quy mô lớn mà còn xuất hiện ở những cửa hàng bán lẻ, hộ kinh doanh nhỏ. Việc kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm thể hiện sự chủ động của lực lượng Công an phường Long Thành trong công tác đấu tranh phòng, chống hàng giả, hàng nhái; góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, doanh nghiệp, đồng thời giữ gìn trật tự quản lý kinh tế trên địa bàn.

Đáng chú ý, mặc dù hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả mạo nhãn hiệu có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, nhưng hiện nay, một số cá nhân, hộ kinh doanh vẫn còn nhận thức chưa đầy đủ về quy định pháp luật. Nhiều người cho rằng việc mua bán các sản phẩm được giới thiệu là "hàng loại 1", "hàng replica", "hàng F1" hay "hàng giống chính hãng" chỉ là hoạt động kinh doanh thông thường và không vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, những tên gọi này không làm thay đổi bản chất pháp lý của hàng hóa. Nếu sản phẩm sử dụng trái phép dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu đang được bảo hộ, gây nhầm lẫn về nguồn gốc thương mại, thì vẫn có thể bị xác định là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và bị xử lý theo quy định pháp luật, bất kể được quảng cáo, giới thiệu dưới tên gọi hay hình thức nào.

Các tổ chức, cá nhân kinh doanh cần chủ động kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của sản phẩm trước khi đưa ra thị trường; tuyệt đối không kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu vì lợi nhuận trước mắt. Người tiêu dùng cũng cần nâng cao cảnh giác, lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, góp phần ngăn chặn hàng giả, hàng nhái và xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh.

Chủ động phòng ngừa

Theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, hành vi buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu có thể bị xử phạt vi phạm hành chính. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân còn có thể bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả như tịch thu, buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm.

Đối với những hành vi có đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" theo Điều 226 Bộ luật Hình sự. Theo đó, cá nhân phạm tội có thể bị phạt tiền đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù đến 3 năm; pháp nhân thương mại phạm tội có thể bị phạt tiền đến 5 tỷ đồng và áp dụng các hình phạt khác theo quy định.

CAP Long Thành kiểm tra phát hiện một cơ sở kinh doanh mắt kính giả các thương hiệu nổi tiếng

Thực tế từ những vụ việc được Công an phường Long Thành phát hiện, xử lý cho thấy, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu không chỉ xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu nhãn hiệu, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người tiêu dùng mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro về kinh tế, uy tín và trách nhiệm pháp lý đối với chính các tổ chức, cá nhân kinh doanh. Do đó, mỗi doanh nghiệp, hộ kinh doanh cần nâng cao nhận thức, chủ động kiểm soát nguồn hàng, tuyệt đối không vì lợi nhuận trước mắt mà thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Công an phường Long Thành khuyến cáo doanh nghiệp, hộ kinh doanh chủ động phòng ngừa vi phạm. Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, Công an phường Long Thành đề nghị các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn nghiêm túc thực hiện các nội dung sau: Không kinh doanh hàng hóa vi phạm. Tuyệt đối không nhập hàng, tàng trữ, trưng bày, quảng cáo hoặc mua bán hàng giả, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả thông qua mạng xã hội và các nền tảng thương mại điện tử.

Kiểm soát chặt chẽ nguồn hàng: Lựa chọn nhà cung cấp uy tín; kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa và yêu cầu cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định. Không nhập hoặc kinh doanh những sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Thường xuyên rà soát hàng hóa:Chủ động kiểm tra hàng hóa tại cửa hàng, kho chứa và các kênh bán hàng trực tuyến; kịp thời tạm ngừng kinh doanh những sản phẩm có dấu hiệu vi phạm để kiểm tra, xác minh nguồn gốc và tính hợp pháp.

Nâng cao hiểu biết pháp luật: Thường xuyên tìm hiểu, cập nhật các quy định về sở hữu trí tuệ và hoạt động thương mại; không chủ quan cho rằng việc kinh doanh hàng giả với số lượng ít hoặc giá trị thấp sẽ không bị xử lý.

Tích cực phối hợp với cơ quan chức năng: Kịp thời cung cấp thông tin, phản ánh các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu để cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định pháp luật.

Trong thời gian tới, Công an phường Long Thành sẽ tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm tra và phối hợp với các cơ quan chức năng nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Cùng với đó, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành của các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trên địa bàn.

Công an phường Long Thành khuyến cáo, kinh doanh hàng hóa hợp pháp, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng không chỉ là nghĩa vụ chấp hành pháp luật mà còn là nền tảng để xây dựng uy tín, bảo vệ thương hiệu và phát triển hoạt động kinh doanh bền vững. Mỗi doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, nói không với hàng giả, hàng nhái, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; chung tay xây dựng môi trường kinh doanh an toàn, minh bạch, lành mạnh và thượng tôn pháp luật.