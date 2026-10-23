Kinh doanh hàng giả, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tiếp tục diễn biến phức tạp

Điển hình, ngày 06/10/2026, Đội QLTT số 13 kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh quần áo tại phường Cầu Giấy, phát hiện 1.151 bộ quần áo có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Adidas đang được bảo hộ tại Việt Nam. Đội QLTT số 13 đã tạm giữ hàng hóa liên quan và chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan Công an để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Qua vụ việc cho thấy, hoạt động kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu vẫn diễn ra với số lượng lớn, tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền lợi của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ và người tiêu dùng.

Đáng chú ý, thực hiện Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 12/8/2026 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về tăng cường công tác quản lý nhà nước nhằm ổn định tình hình, phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm liên quan đến thị trường vàng, bạc, ngoại tệ, ngày 01/10, Đội QLTT số 14 phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) - Công an TP Hà Nội kiểm tra Công ty TNHH Trang sức TVT Diamond Diamond tại số 10A3 Lý Nam Đế, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Qua kiểm tra, phát hiện cơ sở bày bán 157 sản phẩm trang sức bằng kim loại vàng, vàng đeo tay kim loại và khuyên tai kim loại có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Cartier, VCA và hình của Richemont International SA, với tổng trị giá hàng hóa theo giá niêm yết trên 3,5 tỷ đồng. Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Mới đây nhất, ngày 21/10, Đội QLTT số 1 kiểm tra, phát hiện cơ sở sản xuất, kinh doanh nước giặt, sữa tắm tại xã An Khánh, TP Hà Nội có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu của các thương hiệu lớn. Theo kết quả kiểm tra, số hàng hóa đã đóng gói thành phẩm tại cơ sở gồm 6.425 chai sữa tắm mang nhãn hiệu Lifebuoy, loại 800g/chai; 385 chai sữa tắm mang nhãn hiệu Lifebuoy, loại 720g/chai; và 72 can nước giặt mang nhãn hiệu OMO MATIC, loại 3,6kg/can.

Lực lượng QLTT TP Hà Nội kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ tại Việt Nam.

Tại thị trường TP Hà Nội, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu không chỉ tập trung ở các nhóm hàng thời trang, mỹ phẩm thông thường mà đã xuất hiện với quy mô lớn trong lĩnh vực thiết bị công nghệ, có khả năng được phân phối rộng ra thị trường và gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng cũng như uy tín của doanh nghiệp sở hữu nhãn hiệu.

Với đặc thù là sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người sử dụng, việc sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm giả mạo nhãn hiệu không chỉ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn của người tiêu dùng, nhất là khi sản phẩm không được kiểm soát về thành phần, chất lượng và điều kiện bảo quản.

Trong thời gian tới, Chi cục QLTT TP Hà Nội tiếp tục tăng cường quản lý địa bàn, tập trung kiểm tra các mặt hàng lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu; chú trọng phát hiện, xử lý hàng nhập lậu, hàng giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và vi phạm về an toàn thực phẩm. Đồng thời, tăng cường kiểm soát hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử và thị trường vàng, bạc; phối hợp với các lực lượng chức năng ngăn chặn hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, góp phần bảo đảm nguồn cung, ổn định giá cả, duy trì trật tự thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong những tháng cuối năm 2026.

Liên quan đến vấn đề này, để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, thời gian qua BCĐ 389 TP Hà Nội đề xuất tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, công điện của Thủ tướng Chính phủ về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Các lực lượng chức năng làm tốt công tác quản lý địa bàn, nắm chắc tình hình; thường xuyên rà soát, lập danh sách các đối tượng, cơ sở có dấu hiệu vi phạm để kịp thời kiểm tra, xử lý.

Đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng liên ngành của thành phố cũng như giữa cơ quan chức năng với doanh nghiệp, chủ thể quyền trong phát hiện, bắt giữ, kiểm tra và xử lý vi phạm.

Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; kịp thời phản ánh kết quả đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; khuyến khích người dân và doanh nghiệp tham gia tố giác các hành vi vi phạm.

BCĐ 389 TP Hà Nội kiến nghị sớm xây dựng và ban hành cơ sở dữ liệu dùng chung về nhãn hiệu được bảo hộ, dấu hiệu nhận biết hàng thật - hàng giả; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong phân tích dữ liệu phục vụ công tác giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm.