Mẫu Pro Max tiếp theo của OPPO được cho là sẽ trang bị lớp kính bảo vệ cong đều ở cả bốn cạnh. Thiết kế này nhằm che khuất phần viền màn hình, mang lại cảm giác hình ảnh tràn ra tận mép khung máy, hay còn gọi là góc nhìn vô cực.

Theo thông tin mới nhất, chiếc Pro Max này đang được phát triển với thay đổi lớn về ngoại hình. Điểm nhấn nằm ở cấu trúc mặt kính, hứa hẹn thay đổi cách người dùng tương tác với thiết bị và đặt ra tiêu chuẩn thẩm mỹ mới cho smartphone cao cấp.

Kính cong bốn cạnh khác gì so với màn hình cong truyền thống?

Các mẫu điện thoại truyền thống thường chỉ vuốt cong hai bên. Với thiết kế mới, mặt kính được bo cong ở cả phần đỉnh và đáy máy, bao phủ toàn bộ diện tích mặt trước và tạo thành một khối kính liền mạch từ mọi góc nhìn.

OPPO đang phát triển công nghệ màn hình viền siêu mỏng cho các flagship tiếp theo

Theo các báo cáo rò rỉ, mục tiêu chính của nhà sản xuất là tận dụng góc khúc xạ của ánh sáng đi qua lớp kính để làm mờ phần viền đen bao quanh tấm nền hiển thị. Khi người dùng nhìn trực diện, hiệu ứng quang học sẽ tạo cảm giác hình ảnh kéo dài đến mép ngoài cùng của khung viền kim loại.

Cách tiếp cận này được xem là bước tiến trong việc tối ưu không gian hiển thị mà không cần thu hẹp viền vật lý xuống mức quá mỏng.

Hiện các flagship mới nhất của OPPO là Find X10 và Find X10 Pro Max đã được mở bán tại thị trường Việt Nam.

Vuốt chạm mượt hơn, cầm nắm dễ chịu hơn

Nhờ kính cong bốn cạnh, hiệu ứng thị giác được nâng cấp rõ rệt. Viền màn hình gần như biến mất dưới lớp kính, tạo không gian hiển thị rộng rãi và mang tính tương lai.

Về thao tác, độ cong ở cạnh trên và cạnh dưới có lợi cho các cử chỉ điều hướng. Khi vuốt từ dưới lên để về màn hình chính hoặc vuốt từ trên xuống để mở thanh thông báo, ngón tay sẽ lướt trên bề mặt nhẵn mịn thay vì vấp phải gờ nối.

Cảm giác cầm nắm cũng được cải thiện khi các góc cạnh sắc nhọn bị loại bỏ. Thiết bị còn trông mỏng và thanh thoát hơn so với kích thước thực tế, trong khi trải nghiệm xem phim hay chơi game trên màn hình không viền được kỳ vọng mang lại mức đắm chìm cao hơn.

Tuy nhiên, bo cong sâu buộc nhà sản xuất tinh chỉnh lại thuật toán phần mềm để ngăn chạm nhầm khi lòng bàn tay vô tình tỳ vào mép máy.

Cái giá của vẻ ngoài không viền

Dù có vẻ đẹp độc đáo, việc ẩn viền dưới lớp kính cong đặt ra nhiều bài toán khó cho khâu nghiên cứu và sản xuất. Gia công mặt kính cong bốn chiều đòi hỏi hệ thống máy móc có độ chính xác cực cao.

Các góc máy luôn là điểm yếu nhất, chịu tác động lực lớn nhất khi va đập. Vì vậy, kỹ sư cần dùng kính cường lực thế hệ mới nhất để gia cố khu vực này, tránh nứt vỡ khi rơi rớt trong quá trình sử dụng hằng ngày.

OPPO đang gặp nhiều thách thức với công nghệ màn hình mới

Hơn nữa, việc uốn tấm nền OLED khớp hoàn toàn với độ cong phức tạp của lớp kính bảo vệ làm tăng đáng kể tỷ lệ hao hụt và chi phí linh kiện. Các dải ăng-ten thu sóng ở cạnh viền cũng phải được tính toán lại cẩn trọng.

Lợi ích và thách thức trong một cái nhìn

Điều kiện để công nghệ đi vào thương mại hóa

Nếu chiếc Pro Max tiếp theo thực sự thương mại hóa thành công công nghệ này, OPPO sẽ phải giải quyết triệt để bài toán tản nhiệt và không gian bố trí linh kiện bên trong, khi phần khung viền bị thu hẹp đáng kể để nhường chỗ cho mặt kính.

Đây hiện mới là thông tin rò rỉ, chưa có xác nhận chính thức từ hãng. Thông số, thời điểm ra mắt và mức giá của sản phẩm vẫn chưa được công bố.

Nguồn: GSMArena