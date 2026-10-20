Kinh Bắc (KBC) lãi 911 tỷ đồng trong quý III, tồn kho Tràng Cát vượt 18.000 tỷ đồng

Lợi nhuận quý III tăng gần 3 lần

Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2026 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (HoSE: KBC) ghi nhận doanh thu thuần 3.187 tỷ đồng trong quý III, tăng 136,6% so với cùng kỳ năm trước và gấp 5,4 lần quý II.

Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 911 tỷ đồng, tăng 196,5% so với cùng kỳ và cao nhất trong 8 quý gần đây. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.221 tỷ đồng, tăng 185,5% so với cùng kỳ.

LNST cổ đông mẹ của KBC theo quý.

Lợi nhuận gộp trong kỳ đạt 1.723 tỷ đồng, gấp 8,6 lần quý II. Biên lợi nhuận gộp đạt 54%, tăng 20,1 điểm phần trăm so với quý trước và là mức cao nhất trong 4 quý gần đây.

Đáng chú ý, lợi nhuận trong quý có chất lượng tương đối tốt khi phần lớn đến từ hoạt động kinh doanh chính. Theo dữ liệu, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chiếm khoảng 99% lợi nhuận trước thuế. Doanh thu tài chính đạt 80 tỷ đồng, trong khi thu nhập bất thường không đáng kể.

Chi phí bán hàng tăng lên 145 tỷ đồng theo khối lượng bàn giao, còn chi phí lãi vay ghi nhận vào kết quả kinh doanh đạt 357 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ. Dù vậy, mức tăng của các khoản chi phí này thấp hơn đáng kể so với mức tăng lợi nhuận gộp. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 38,7%, xuống 86 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ lợi nhuận.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, KBC đạt doanh thu thuần 5.112 tỷ đồng, tăng 4,2% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ chỉ đạt 1.197 tỷ đồng, giảm 23,4%. Như vậy, kết quả tích cực trong quý III chưa đủ bù đắp mức suy giảm lợi nhuận của các quý trước.

Theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua, KBC đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 đạt 10.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 3.000 tỷ đồng. Sau 9 tháng, doanh nghiệp mới hoàn thành 51,1% kế hoạch doanh thu và 39,9% mục tiêu lợi nhuận.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, trong 9 tháng đầu năm, doanh thu từ cho thuê đất khu công nghiệp đạt 3.293 tỷ đồng, giảm 10,5% so với cùng kỳ. Chuyển nhượng bất động sản mang về 1.214 tỷ đồng, tăng 74,3%, trong khi các hoạt động khác đóng góp 605 tỷ đồng.

Xét về lợi nhuận gộp, mảng cho thuê đất khu công nghiệp đạt 2.085 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận khoảng 63%. Trong khi đó, chuyển nhượng bất động sản đóng góp 157 tỷ đồng lợi nhuận gộp, còn các hoạt động khác đạt 330 tỷ đồng.

Trong quý III, doanh thu khu công nghiệp phục hồi mạnh nhờ tiến độ bàn giao đất được khơi thông. Tuy nhiên, khả năng duy trì kết quả này trong những quý tiếp theo phụ thuộc vào tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục và bàn giao các diện tích đã ký hợp đồng.

Tồn kho Tràng Cát chiếm hơn một nửa

Tại ngày 30/9/2026, hàng tồn kho của KBC đạt 35.415 tỷ đồng, tăng 8.342 tỷ đồng so với đầu năm và tương đương khoảng 46% tổng tài sản. Trong đó, dự án khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát tại Hải Phòng chiếm 18.354 tỷ đồng, trở thành khoản mục tồn kho lớn nhất.

Ngoài Tràng Cát, tồn kho tại khu đô thị Khoái Châu đạt 3.129 tỷ đồng; khu công nghiệp Lộc Giang đạt 2.296 tỷ đồng; khu công nghiệp Tràng Duệ đạt 2.241 tỷ đồng; nhà ở xã hội Nếnh đạt 1.474 tỷ đồng. Các dự án khác chiếm 7.921 tỷ đồng.

Như vậy, riêng Tràng Cát chiếm hơn một nửa tổng hàng tồn kho của doanh nghiệp.

Đây cũng là một trong những yếu tố khiến dòng tiền kinh doanh của KBC tiếp tục âm trong 9 tháng đầu năm. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 7.266 tỷ đồng, chủ yếu do vốn bị giữ lại trong hàng tồn kho và các dự án đang triển khai.

Dù vậy, dòng tiền kinh doanh trong riêng quý III đã cải thiện đáng kể, chỉ âm 30 tỷ đồng. Lợi nhuận quý cao hơn cùng các khoản phải trả tăng đã bù đắp phần lớn dòng tiền chi cho hàng tồn kho và tiền lãi thực trả trong kỳ.

Cuối quý III/2026, tổng nợ vay của KBC đạt 33.824 tỷ đồng, tăng 18,1% so với đầu năm và gấp khoảng 3,3 lần cuối năm 2024. Trong đó, nợ vay dài hạn đạt 30.679 tỷ đồng, chiếm phần lớn tổng dư nợ.

Cơ cấu nợ vay chủ yếu là dài hạn nên áp lực đáo hạn ngắn hạn không lớn. Tiền và đầu tư ngắn hạn đạt 12.105 tỷ đồng, trong khi nợ vay ròng ở mức 21.719 tỷ đồng, tương đương 0,78 lần vốn chủ sở hữu.

Tuy nhiên, chi phí vốn là vấn đề cần theo dõi. Chi phí lãi vay ghi nhận vào kết quả kinh doanh trong 9 tháng đạt 919,2 tỷ đồng, gấp 2,1 lần cùng kỳ. Bên cạnh đó, doanh nghiệp đã vốn hóa khoảng 1.572 tỷ đồng chi phí đi vay vào các dự án, gần gấp đôi phần được ghi nhận trực tiếp vào chi phí.

KBC và bài toán phát triển khu công nghiệp xanh Kết quả kinh doanh quý III/2026 cho thấy hoạt động bàn giao đất khu công nghiệp đang đóng góp đáng kể vào đà phục hồi của Kinh Bắc (KBC). Tuy nhiên, trong bối cảnh tiêu chuẩn môi trường ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng đối với quyết định đầu tư, lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp phát triển khu công nghiệp sẽ không chỉ nằm ở quỹ đất hay khả năng thu hút dòng vốn FDI. Xu hướng chuyển đổi xanh đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng hạ tầng, sử dụng năng lượng, xử lý nước thải, quản lý chất thải và kiểm soát phát thải. Những giải pháp như tối ưu năng lượng, phát triển nguồn điện sạch và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên có thể giúp khu công nghiệp đáp ứng tốt hơn yêu cầu của các nhà đầu tư, đồng thời hạn chế áp lực lên môi trường và cộng đồng địa phương. Với KBC, các hoạt động hợp tác nghiên cứu giải pháp hạ tầng xanh là tín hiệu cho thấy doanh nghiệp đang tiếp cận xu hướng này. Tuy nhiên, hiệu quả chuyển đổi cần được đánh giá trên cơ sở kết quả triển khai thực tế, thay vì chỉ dừng ở cam kết hoặc định hướng. Việc công bố minh bạch các chỉ tiêu về năng lượng, nước thải, chất thải và phát thải sẽ giúp nhà đầu tư có cơ sở đánh giá mức độ tiến bộ trong quản trị môi trường. Bên cạnh đó, quy mô tồn kho lớn và lượng vốn đáng kể đang nằm tại các dự án cũng đặt ra yêu cầu cân đối nguồn lực đầu tư. Phát triển bền vững không chỉ là mở rộng diện tích khu công nghiệp, mà còn phải bảo đảm hạ tầng môi trường được đầu tư đồng bộ, vận hành hiệu quả và đáp ứng yêu cầu dài hạn. Về dài hạn, khả năng kết hợp giữa hiệu quả kinh doanh, chất lượng hạ tầng và trách nhiệm môi trường sẽ là yếu tố quan trọng quyết định sức cạnh tranh của KBC. Một khu công nghiệp chỉ thực sự xanh khi những lợi ích về kinh tế đi cùng kết quả môi trường có thể đo lường và kiểm chứng.