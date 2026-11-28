Theo báo cáo được công bố bởi ﻿Office of Government Ethics (tạm dịch Văn phòng Đạo đức Chính phủ) của Mỹ năm 2025, Tổng thống Trump sẽ nhận 5 triệu USD phí nhượng quyền thương hiệu từ Công ty cổ phần Dịch vụ khách sạn Hưng Yên, thông qua công ty con DT Marks Vietnam LLC.

Công ty cổ phần Dịch vụ khách sạn Hưng Yên là một thành viên của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (HoSE: KBC) và hoạt động ở lĩnh vực phát triển hạ tầng, chủ yếu các dự án trọng điểm thuộc lĩnh vực giao thông, phát triển đô thị﻿.

Ghi chú của báo cáo về khoản thu trị giá 5 triệu USD từ nhượng quyền thương hiệu.

Công ty con của KBC﻿ được thành lập từ ngày 24/9/2024 với vốn điều lệ 50 tỷ đồng.

Thời điểm tháng 9 và tháng 10 là trước khi ông Trump thắng cử tổng thống Mỹ vào tháng 11/2024.

Quyền sở hữu DT Marks Vietnam LLC bao gồm 79% của DTTM Operation LLC, vốn là đơn vị chuyên quản lý các thương hiệu liên quan tới Trump; 20% bởi gia đình ông Trump; và 1% bởi công ty thành viên của DT Marks Vietnam LLC.

Báo cáo công khai tài chính cá nhân của ﻿ông Trump cho thấy giá nhượng quyền là 5 triệu USD, tuy nhiên DT Marks Vietnam LLC ghi nhận khoảng phải thu 4 triệu USD cho thương vụ này, phản ánh số tiền chưa thực nhận vào tài khoản.

Giá trị thực tế của hợp đồng nhượng quyền không được công khai cụ thể, chỉ ghi nhận là “không thể xác định một cách khách quan” (value not readily ascertainable), cho thấy thương vụ mua lại thương hiệu này có thể vẫn còn nhiều yếu tố khác về giá trị.

Dự án Trump International Hưng Yên đã khởi công ngày 21/5/2025.

Dự án có tên đầy đủ là Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái và sân golf Khoái Châu, quy mô gần 1.000ha, tổng vốn đầu tư trên 1,5 tỷ USD. Các hạng mục gồm hệ thống sân golf 54 hố, khu nghỉ dưỡng, biệt thự cao cấp, quần thể đô thị và những tiện ích theo tiêu chuẩn quốc tế.

Đây là dự án nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Trump Organization và Công ty Hưng Yên, thành viên của Kinh Bắc.

Tại lễ khởi công, ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Kinh Bắc, cho biết hai đối tác cùng hướng tới phát triển Hưng Yên thành điểm đến về golf và phong cách sống tại châu Á. Với kinh nghiệm trong việc phát triển hệ thống sân golf, hai bên rất hào hứng khi hiện thực hóa tầm nhìn này.

Ông Đặng Thành Tâm (thứ 2 từ phải sang) chụp ảnh cùng con trai ông Trump.

Mới đây, Reuters đưa tin, các đối tác Việt Nam của Trump Organization đang lên kế hoạch phát triển một tòa tháp tại Hà Nội. Đây là 1 trong 3 dự án mang thương hiệu Trump đang được xúc tiến tại Việt Nam, bên cạnh khu phức hợp sân golf tại Hưng Yên và một tòa Trump Tower khác ở TP.HCM.

Đại diện phía Việt Nam (trong đó có Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc) đã làm việc với các đối tác của Trump Organization vào ngày 26/11 để trao đổi về dự án này.

Nguồn tin từ Reuters cho biết vị trí dự kiến của tháp Trump Tower này nằm ở phía tây Hồ Tây. Dự án được trình cơ quan chức năng từ tháng 5 nhưng chưa được phê duyệt. Nếu hoàn tất các thủ tục chấp thuận, công trình có thể khởi công vào cuối năm 2027 hoặc trong năm 2028.

Phương án trình cơ quan chức năng đề xuất tòa nhà cao ít nhất 60 tầng, tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 1 tỷ USD.