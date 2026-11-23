Ảnh minh họa: KBC

Theo thông tin công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) ngày 23/11, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (HoSE: KBC) đã thông qua việc góp vốn thành lập CTCP Đầu tư hạ tầng Kinh Bắc Quảng Trị (KBQ).

Sau khi thành lập, KBQ trở thành doanh nghiệp do KBC kiểm soát, với tỷ lệ sở hữu gián tiếp 97,87%. KBC chưa công bố vốn điều lệ và giá trị vốn góp tại doanh nghiệp mới.

Trước KBQ, KBC cũng có thêm hai doanh nghiệp được đưa vào hệ thống kiểm soát trong năm nay.

Cụ thể, tháng 6/2026, Công ty TNHH Năng lượng Tái tạo Vững Bền trở thành doanh nghiệp do KBC kiểm soát thông qua công ty con là CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang (SBG). Vững Bền có vốn điều lệ 2.935,2 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo.

Đến tháng 9/2026, CTCP KBC Hưng Yên cũng trở thành doanh nghiệp do KBC kiểm soát gián tiếp. Công ty này gắn với hoạt động đầu tư của KBC tại Hưng Yên, trong đó có dự án khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái và sân golf Khoái Châu do CTCP Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên (HYG) làm nhà đầu tư.

Bên cạnh các doanh nghiệp được kiểm soát, KBC còn ghi nhận thay đổi tại nhóm công ty liên kết. Tháng 10/2026, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển TPM360 trở thành công ty liên kết gián tiếp của KBC. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, có vốn điều lệ tăng từ 490 tỷ đồng lên 1.200 tỷ đồng.

Trước đó, tháng 3/2026, HĐQT KBC thông qua chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng (SDN), một công ty liên kết của tập đoàn. Tại cuối năm 2025, KBC sở hữu 46,25% quyền biểu quyết và có 46,19% lợi ích tại doanh nghiệp này. Việc thông qua chủ trương tăng sở hữu chưa đồng nghĩa SDN đã trở thành công ty con của KBC.

Về tình hình kinh doanh, quý 3/2026, KBC ghi nhận doanh thu thuần 3.187 tỷ đồng, tăng 137% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 937 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 5.112 tỷ đồng, tăng 25% YoY, trong khi lợi nhuận sau thuế giảm hơn 23% YoY, xuống còn 1.197 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của KBC đạt 76.674 tỷ đồng, trong đó hàng tồn kho chiếm 35.415 tỷ đồng, tăng hơn 8.300 tỷ đồng so với đầu năm. Dư nợ vay và nợ thuê tài chính đạt 33.825 tỷ đồng, tăng hơn 5.200 tỷ đồng.