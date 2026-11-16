'Kính AI cháy hàng': Hàn Quốc đối mặt 'tình thế khẩn cấp' trước kỳ thi CSAT đến gần

Theo các nguồn tin trong ngành giáo dục vào ngày 16/11, trang web của Viện Đánh giá và Chương trình giảng dạy Hàn Quốc (KICE), cơ quan chịu trách nhiệm xây dựng kỳ thi CSAT đã ghi nhận khoảng 1.200 bài đăng từ ngày 15/11 đến 10h sáng hôm nay. Phần lớn các bài đăng này đều bày tỏ lo ngại về hành vi gian lận với sự hỗ trợ của AI.

Bên cạnh những ý kiến ​​yêu cầu hoãn kỳ thi, cư dân mạng còn đề xuất thêm các biện pháp phòng ngừa. Một người dùng, tạm gọi là "A", gợi ý: "Sau khi kiểm tra kính mắt, cần dán một nhãn xác nhận dễ nhận biết lên phần đệm mũi của kính, để đảm bảo rằng chỉ những chiếc kính đã được phê duyệt mới được phép sử dụng trong phòng thi".

Một người dùng khác, "B", đề xuất: "Để ngăn chặn gian lận, cần bố trí thêm giám thị trong quá trình phát phiếu trả lời và đề thi ở mỗi môn thi, tương tự như quy trình áp dụng trong các phần thi có nhiều môn tự chọn (với ba giám thị cùng thực hiện kiểm tra) nhằm tiến hành rà soát bằng thiết bị dò kim loại, camera tầm nhiệt và kiểm tra tư trang cá nhân".

Người dùng "C" thì cho rằng: "Loại giấy dùng để in đề thi nên được thay thế hoàn toàn bằng một loại giấy đặc biệt có khả năng gây nhiễu, khiến các hệ thống camera và AI không thể nhận diện được nội dung".

Trong khi đó, "D" bày tỏ lo ngại rằnh "việc sử dụng camera tầm nhiệt có thể gây ra sự nhầm lẫn hoặc xáo trộn", đồng thời đề xuất "cấm tuyệt đối việc sử dụng các thiết bị sưởi ấm". Trước đó, vào ngày 15/11, một quan chức phụ trách chính sách tên là Ha Jun-kyung cho biết, để đảm bảo tính công bằng cho kỳ thi CSAT, "cần huy động tối đa mọi phương thức có thể, bao gồm cả việc sử dụng camera tầm nhiệt".

Một người dùng khác, "E", đặt câu hỏi về các hành động của Chính phủ: "Chính phủ đã làm gì kể từ khi vấn đề kính mắt tích hợp AI xuất hiện vào năm ngoái?" và nêu lên một lo ngại bao quát hơn: "Liệu chúng ta có thực sự đảm bảo được rằng, tất cả thí sinh đều đang tham gia kỳ thi trong những điều kiện công bằng hay không?".

"Kính tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và các loại camera siêu nhỏ hiện đang "cháy hàng" trên các sàn thương mại điện tử" một người dùng tên "F" nhận xét, đồng thời đặt câu hỏi: "Trong tình hình này, liệu có thể tổ chức kỳ thi Năng lực học tập đại học (CSAT) một cách công bằng được hay không?".

Viện Đánh giá và Chương trình Giáo dục Hàn Quốc (KICE), ban đầu, đưa ra phản hồi chính thức theo khuôn mẫu, khẳng định rằng, họ "dự định đảm bảo tính công bằng của kỳ thi bằng cách tăng cường các biện pháp chế tài đối với hành vi gian lận, theo chiến lược ứng phó với việc sử dụng 'kính thông minh' trong kỳ thi CSAT", tuy nhiên, sau đó, cơ quan này đã ngừng đưa ra các phản hồi như vậy. Kết quả là tất cả các bài đăng liên quan hiện đều ở trạng thái "đang chờ xử lý".

Trong khi đó, Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook hôm nay tuyên bố: "Chúng tôi sẽ thành lập một nhóm ứng phó khẩn cấp liên bộ cho kỳ thi Năng lực học tập đại học (CSAT), nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng và triển khai các biện pháp phòng ngừa, cũng như các bước xử lý tiếp theo". Khi chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành liên quan tại Khu phức hợp Chính phủ ở Seoul, tập trung vào vấn đề gian lận thi cử thông qua các thiết bị thông minh, bà lưu ý: "Hiện đang có những lo ngại ngày càng tăng về việc lạm dụng công nghệ AI tiên tiến để gian lận trong các kỳ thi, chẳng hạn như trường hợp thí sinh đạt điểm cao nhất trong một kỳ thi chứng chỉ kế toán thuế gần đây đã thừa nhận sử dụng công nghệ AI để gian lận".