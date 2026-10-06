Báo cáo từ TrendForce cũng chỉ rõ, công ty hàng đầu thế giới về các dòng sản phẩm bộ nhớ và giải pháp công nghệ, đã đạt doanh thu khoảng 21,2 tỷ USD trong năm 2025, tăng 59% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi biến động giá DRAM và lượng xuất khẩu gia tăng trong nửa cuối năm 2025.

Theo báo cáo, doanh thu của Kingston trong năm 2025 tăng 48% YoY, tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu trong bối cảnh top 5 nhà cung cấp mô-đun DRAM lớn nhất chiếm 77% tổng doanh thu toàn ngành. Riêng Kingston đã chiếm gần hai phần ba thị phần toàn cầu.

Kingston tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng về doanh thu với 62% thị phần

Có thể nói năm 2025 thế giới đã chứng kiến sự chuyển dịch mang tính bước ngoặt của ngành DRAM. Đầu năm, lo ngại về thuế quan và kế hoạch dừng sản xuất (end of life) DDR4 của các hãng chip nhớ, các nhà sản xuất mô-đun đã chủ động tăng cường thu mua và bổ sung lượng DDR4 tồn kho.

Cuối năm, nhu cầu bùng nổ từ các nhà cung cấp dịch vụ đám mây nhằm phục vụ ứng dụng Agentic AI đã kéo mức tiêu thụ DRAM máy chủ tăng vọt.

Sự dịch chuyển này thắt chặt nguồn cung dành cho phân khúc PC và tiêu dùng phổ thông, đẩy giá của bộ nhớ lên cao hơn và thúc đẩy doanh thu toàn ngành tăng trưởng. Bước ngoặt này đồng thời khẳng định doanh nghiệp, trung tâm dữ liệu, và hạ tầng AI đã trở thành động lực chính định hình nhu cầu bộ nhớ. Đây cũng chính là những mảng thị trường mà Kingston liên tục mở rộng hoạt động kinh doanh B2B.

Nhờ quy mô thu mua dẫn đầu ngành, Kingston đã chủ động quản trị hàng tồn kho xuyên suốt năm 2025. Vì thế khi giá DRAM phục hồi mạnh mẽ trong nửa cuối năm 2025, Kingston đã chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực để đáp ứng tối đa nhu cầu của các kênh phân phối, tạo đòn bẩy cho kết quả kinh doanh ấn tượng cả năm.

TrendForce cũng ghi nhận, các nhà sản xuất mô-đun có xu hướng tập trung nhiều vào phân khúc máy chủ doanh nghiệp và công nghiệp, đồng thời đẩy nhanh lộ trình chuyển dịch sang dòng sản phẩm DDR5.

Song song với kênh bán lẻ, mảng B2B của Kingston cũng ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội khi các doanh nghiệp, trung tâm dữ liệu, và khách hàng công nghiệp ngày càng tin tưởng lựa chọn Kingston để bảo đảm tính liên tục của nguồn cung, giải pháp đã qua kiểm định cùng chính sách hỗ trợ dài hạn.

Phát huy bề dày kinh nghiệm hàng thập kỷ trong việc triển khai cho khối doanh nghiệp và công nghiệp, dải sản phẩm của Kingston cũng được trải rộng từ các giải pháp DDR4 đến DDR5, được thiết kế chuyên dụng cho môi trường vận hành trọng yếu, đáp ứng từ PC phổ thông, hệ thống gaming, đến máy chủ, trung tâm dữ liệu, hạ tầng AI cũng như các hệ thống nhúng, giám sát, và tự động hóa công nghiệp. Chính danh mục sản phẩm toàn diện đã giúp đối tác của hãng tự tin mở rộng hạ tầng để đón đầu các ứng dụng điện toán thế hệ mới.

“Trong thị trường bộ nhớ đầy biến động, việc duy trì vị thế dẫn đầu là minh chứng cho chiến lược dài hạn, mối quan hệ bền chặt với các nhà cung ứng, và cam kết đồng hành cùng khách hàng toàn cầu của Kingston. Khả năng dự báo thị trường, quản trị tồn kho hiệu quả và cung cấp giải pháp bộ nhớ đáng tin cậy đã giúp chúng tôi đồng hành, hỗ trợ tối đa cho các đối tác và khách hàng trong suốt thời gian qua. Đồng thời, mảng kinh doanh B2B đang trở thành động lực tăng trưởng then chốt khi nhóm khách hàng doanh nghiệp, trung tâm dữ liệu, và công nghiệp ngày càng tin tưởng chọn Kingston để đảm bảo tính liên tục của nguồn cung, giải pháp đạt chuẩn kiểm định, và dịch vụ hỗ trợ dài hạn. Với danh mục giải pháp bộ nhớ bao quát, đáp ứng mọi ứng dụng DRAM trọng yếu, từ PC cá nhân, hệ thống gaming đến máy chủ và hạ tầng AI, Kingston sẵn sàng đồng hành cùng khách hàng mở rộng quy mô và bứt phá sáng tạo trên mọi nền tảng tính toán.” Đại diện Kingston chia sẻ.

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