Kindle Unlimited đổi tên, bổ sung tính năng 'hời' cho độc giả

Theo AOL ngày 26/10, Amazon vừa cải tổ dịch vụ đọc sách trực tuyến Kindle Unlimited, đổi tên thành Kindle+ và mở rộng kho nội dung âm thanh. Thay đổi đáng chú ý nhất là người dùng có thể tiếp cận thêm hàng nghìn sách nói (audiobook) trong cùng một gói thuê bao, thay vì phải đăng ký thêm dịch vụ riêng.

Ảnh: Peanutblossombookclub.

Kindle Unlimited là dịch vụ cho phép người dùng mượn sách điện tử từ thư viện của Amazon với mức phí cố định hàng tháng. Sau khi đổi tên thành Kindle+, dịch vụ vẫn giữ mức giá 11,99 USD/tháng tại Mỹ, đồng thời duy trì các quyền lợi trước đây.

Người đăng ký có thể mượn tối đa 20 đầu sách cùng lúc, không bị giới hạn thời gian trả. Ngoài sách điện tử thuộc nhiều thể loại, thư viện còn có truyện tranh và tạp chí. Lịch sử đọc, ghi chú, dấu trang và những cuốn sách đã lưu của người dùng cũng được giữ nguyên khi chuyển sang dịch vụ mới.

Điểm mới của Kindle+ là mở rộng khả năng nghe sách nói. Người dùng có thể tìm các tác phẩm có phiên bản âm thanh thông qua biểu tượng tai nghe hoặc sử dụng bộ lọc audiobook trong thư viện Kindle+. Theo The Verge, kho sách nói được bổ sung bao gồm cả những tác phẩm do trí tuệ nhân tạo (AI) đọc. Amazon đang mở rộng khả năng chuyển sách điện tử thành sách nói thông qua công nghệ giọng đọc ảo, đồng thời cho phép các tác giả tự xuất bản trên nền tảng Kindle Direct Publishing đưa phiên bản âm thanh vào dịch vụ.

Việc tích hợp thêm sách nói giúp độc giả linh hoạt chuyển đổi giữa đọc và nghe, đặc biệt khi di chuyển hoặc làm những công việc không thuận tiện để nhìn màn hình.

Trước đây, những người muốn nghe nhiều sách nói thường phải cân nhắc đăng ký thêm Audible, nền tảng sách nói cũng thuộc Amazon. Với Kindle+, họ có thêm lựa chọn tiếp cận nội dung âm thanh ngay trong gói thuê bao đọc sách, dù không phải toàn bộ kho Audible đều được cung cấp.

Kindle+ có thể sử dụng trên máy đọc sách Kindle cũng như ứng dụng Kindle dành cho điện thoại thông minh và máy tính bảng. Người dùng không bắt buộc phải sở hữu thiết bị đọc sách chuyên dụng của Amazon.

Hiện kho sách nói mở rộng của Kindle+ mới được triển khai tại Mỹ. Amazon dự kiến đưa tính năng này đến những thị trường khác nhưng chưa công bố thời điểm cụ thể. Động thái trên cho thấy Amazon tiếp tục phát triển mô hình thuê bao tích hợp nhiều định dạng nội dung, trong đó sách điện tử và sách nói được cung cấp trên cùng một nền tảng.