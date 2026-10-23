Kín 'nàng thơ' tại cánh đồng hoa hướng dương Nghệ An

Giữa tháng 10, cánh đồng hoa hướng dương ở khu vực C10 (xã Nghĩa Lâm, Nghệ An) bắt đầu nở rộ, phủ sắc vàng sáng bừng cả một vùng. Nơi đây nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Mỗi ngày đều có hàng trăm người dân, du khách tìm đến để ghi lại những bức ảnh, thước phim. Cuối tuần, lượng người càng đến đông, xe xếp thành hàng ở bãi đỗ. Ảnh: Quang Kiên.

Cánh đồng hoa hướng dương tại đây được trồng hơn 10 năm trước, bởi một tập đoàn. Năm nay, diện tích rộng gấp đôi so với năm trước, khoảng 150 ha. Việc mở cửa tham quan miễn phí từ ngày 14/10 như món quà dành tặng du khách khi đến vùng đất Phủ Quỳ (xã Nghĩa Lâm). Xen kẽ những luống hoa là lối đi rộng để thuận tiện di chuyển. Cánh đồng hoa có bãi đỗ xe miễn phí và nhân viên hướng dẫn phương tiện. Ảnh: Quang Kiên.

Theo đại diện đơn vị quản lý cánh đồng, hoa hướng dương được trồng thành luống, công tác gieo hạt triển khai từ đầu tháng 9. Do khí hậu và thổ nhưỡng đặc trưng của Phủ Quỳ, hoa bung nở từ giữa tháng 10. Hoa trồng tại đây thuộc giống hướng dương thông thường (tên khoa học helianthus annuus), khi trưởng thành có thể cao 1,5-2 m, đường kính hoa 30-40 cm. Ảnh: An Hy.

Ngày 18/10, nam du khách đến từ Hà Nội (trong ảnh) đã đi tàu hỏa 6 tiếng, thêm 2 tiếng ngồi ô tô từ TP Vinh (cũ) đến xã Nghĩa Lâm để ngắm hoa hướng dương ánh vàng trong nắng sớm. Khi sương tan còn để lộ những ngọn núi bao quanh, cảm giác như đang trong giấc mơ. Anh cảm nhận thảm hoa bên ngoài đẹp hơn hình ảnh trên mạng xã hội. Dù đông người, việc chụp ảnh vẫn thoải mái do diện tích cánh đồng được mở rộng. Trong chuyến đi này, anh cũng kết hợp du lịch ở TP Vinh (cũ). Ảnh: Phỏm.

Năm nay, hoa được chia thành 3 đợt gieo trồng, theo hình thức gối vụ nên cánh đồng luôn có những luống hoa nối tiếp. Hoa đang nở rộ, dự kiến kéo dài đến sau Tết Dương lịch 2027. Nhìn từ trên cao, toàn bộ khu vực trồng hoa hiện lên thành mảng màu liền khối. Ảnh: Quang Anh.

Từ tháng 10 đến tháng 12, thời tiết Nghệ An se lạnh xen nắng ấm, thuận lợi để ngắm hoa và "săn" mây vào sáng sớm. Khung giờ chụp ảnh đẹp nhất là 7-9h khi nắng nhẹ, không khí trong lành, ít người. Buổi chiều 15-17h, ánh nắng nghiêng tạo chiều sâu cho bức ảnh, nhưng lượng khách thường đông hơn. Những luống hoa bên ngoài cao 1,5-2 m nhưng thưa, du khách nên đi sâu vào bên trong, hoa sẽ thấp và dày hơn. Ảnh: An Hy.

Ông Nguyễn Huy Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lâm, cho biết cánh đồng hoa hướng dương là cơ hội để quảng bá hình ảnh địa phương đến với du khách gần xa. Tuy nhiên, việc ngắm hoa phải đảm bảo an toàn. Đến tháng 11-12, khi hoa nở nhiều, lượng khách thường đông hơn. Năm trước tuyến đường dẫn vào cánh đồng ùn tắc kéo dài. "Năm nay, xã cũng sẽ phối hợp với đơn vị quản lý cánh đồng, bố trí lực lượng phân luồng giao thông, hướng dẫn người dân, du khách tham quan đúng quy định, hạn chế tình trạng lấn chiếm lòng đường", ông nói với Tri Thức - Znews. Ảnh: Lộc Du Ký.

Cách Hà Nội 250 km và trung tâm TP Vinh (cũ) 90-100 km, du khách có thể di chuyển bằng xe khách hoặc ô tô, xe máy theo hướng Vinh - đường Hồ Chí Minh - Nghĩa Đàn để đến tham quan cánh đồng. Đường đi khá thuận tiện, dễ tìm. Hiện khu vực này chưa phát triển dịch vụ ăn uống hay lưu trú, du khách nên tìm chỗ nghỉ tại trung tâm TP Vinh (cũ) hoặc thị xã Thái Hòa (cũ), sau đó di chuyển đến đây vui chơi trong ngày. Ảnh: Quang Kiên.

Dù mở cửa miễn phí, du khách khi đến đây được yêu cầu tuân thủ nghiêm các quy định của cánh đồng. Không xả rác, không bẻ hoa, không hái cành, không dẫm đạp lên luống hoa. Đây là những hành động đẹp giúp cánh đồng khoe sắc lâu dài và tiếp tục mở cửa phục vụ cộng đồng. Ảnh: An Hy.