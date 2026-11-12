Kimi Antonelli trở thành nhà vô địch trẻ nhất lịch sử Giải đua xe Công thức 1®

Và trong lúc Đội đua Mercedes-AMG PETRONAS Formula One ăn mừng danh hiệu lịch sử của tay đua trẻ, STING Energy® cũng dành sự tôn vinh đặc biệt cho nguồn năng lượng phía sau chiến thắng: cộng đồng người hâm mộ đã luôn sát cánh và tiếp sức cho Kimi trên mọi chặng đường.

Ở tuổi 20, tay đua Kimi Antonelli trở thành nhà vô địch trẻ nhất trong lịch sử Giải đua xe F1. Ảnh: https://www.mercedesamgf1.com

Chức vô địch này là thành quả xứng đáng cho tài năng và ý chí kiên cường của Kimi. Thế nhưng, hành trình từ những ngày cầm lái chiếc xe go-kart, đến khi thật sự bước lên đỉnh cao Giải F1® của Kimi chưa bao giờ đơn độc. Luôn có một nguồn động lực bền bỉ đồng hành cùng anh: năng lượng nhiệt thành từ những người hâm mộ. Nguồn năng lượng ấy hiện diện trong từng khúc cua, những thời khắc khó khăn và cả những cột mốc bứt phá, từ rất lâu trước khi Kimi chạm tay vào chiếc cúp vô địch.

Để đánh dấu cột mốc đặc biệt này, STING Energy® đã tái hiện nguồn năng lượng chiến thắng qua những tác phẩm nghệ thuật đầy cảm hứng. Các nghệ sĩ đến từ Ấn Độ, Mexico và cả Việt Nam đã phác họa chân dung tay đua Kimi qua lăng kính độc đáo của riêng họ, truyền tải trọn vẹn tinh thần cổ vũ nhiệt thành từ người hâm mộ.

Thông qua dấu ấn nghệ thuật và góc nhìn văn hóa độc đáo của mình, các nghệ sĩ đã chuyển hóa nguồn năng lượng từ người hâm mộ thành những tác phẩm nghệ thuật sống động, đưa tinh thần của Giải F1® vượt ra khỏi đường đua và hiện diện trên từng nét vẽ.

Từ âm nhạc đến nghệ thuật thị giác, STING Energy® không ngừng khám phá những cách thức mới mẻ để kết nối Giải F1® với văn hóa và nghệ thuật sáng tạo. Lần này, nhân vật chính nhận sự tri ân cũng chính là những người hâm mộ đã sát cánh cùng Kimi trên từng chặng đường. Nhân dấu mốc lịch sử này, STING Energy® không chỉ vinh danh nhà vô địch cùng thành tích xuất sắc mà còn gửi gắm niềm tự hào sâu sắc đến cộng đồng người hâm mộ luôn vững lòng kề vai sát cánh bên anh.

Các tác phẩm nghệ thuật, cùng một tác phẩm đặc biệt tôn vinh chức vô địch của Kimi (Championship Ode to Kimi), đã chính thức lên sóng trên các nền tảng số của STING Energy®.

“Danh hiệu này hoàn toàn thuộc về Kimi – một chiến tích vô cùng xứng đáng. Thế nhưng, suốt mọi chặng đua, niềm tin của người hâm mộ dành cho Kimi chưa từng lung lay. Nhiệt huyết của họ chưa từng hạ nhiệt, và chính họ đã đồng hành cùng anh đến tận khi anh chạm tay vào danh hiệu vô địch. Giờ đây, chúng tôi muốn tái hiện nguồn năng lượng đằng sau chức vô địch thông qua góc nhìn của các nghệ sĩ, từ đó khắc họa chân thực hình ảnh và sự ủng hộ nồng nhiệt của người hâm mộ. Tốc độ vượt mọi giới hạn. GET. SET. STINGGG", Kênh mạng xã hội chính thức STING Energy® Global, viết.

STING Energy® vẫn luôn không ngừng khám phá những cách thức mới để kết nối thế giới tốc độ của F1® và văn hóa giới trẻ thông qua âm thanh, âm nhạc và những không gian trải nghiệm số. Riêng tại Việt Nam, chiến dịch mở màn Sound of STING® của thương hiệu đã khéo léo đưa chất âm điện tử độc bản của Sting phủ sóng trên khắp các cụm rạp, khơi gọi sự tò mò và tạo nên làn sóng thảo luận sôi nổi từ cộng đồng Gen Z trên các trang mạng xã hội.

Đầu năm nay, STING Energy® đã “bắt tay” cùng DJ kiêm nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu thế giới - Alan Walker, cho ra mắt ca khúc The Sting Within Me – một tác phẩm lấy cảm hứng từ chính âm thanh, tốc độ và bầu không khí nghẹt thở của F1®...