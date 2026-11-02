Kimi Antonelli lập kỳ tích, trở thành nhà vô địch trẻ nhất lịch sử F1

Sau khi cán đích ở vị trí thứ ba tại chặng Grand Prix Thành phố Mexico, xếp sau Max Verstappen và Lewis Hamilton, Kimi Antonelli đã không giấu được cảm xúc. Đặt tay lên vô lăng, tay đua của Mercedes giọng nghẹn lại, xúc động nói: “Chúng ta đã làm được, chúng ta đã làm được”.

Dù chỉ về đích thứ ba tại chặng đua diễn ra ở thủ đô Mexico, tay đua người Italy vẫn làm nên lịch sử khi trở thành nhà vô địch trẻ nhất trong lịch sử Công thức 1 (F1) ở tuổi 20.

Tay đua Kimi Antonelli. Ảnh: AP/Aduador Verdugo

“Tôi vẫn đang cố gắng hiểu và cảm nhận hết những gì vừa xảy ra. Khi bạn nỗ lực hết mình và cuối cùng đạt được thành quả, đó thực sự là điều đặc biệt”, Antonelli chia sẻ bên cạnh bố mẹ và em gái. “Mọi cảm xúc đều ùa về. Được chứng kiến khoảnh khắc này cùng gia đình là điều tôi sẽ luôn ghi nhớ”.

Antonelli giành chức vô địch sớm bốn chặng đua so với thời điểm mùa giải khép lại. Anh thừa nhận vòng đua cuối cùng không hề dễ dàng bởi sự phấn khích trước thành quả vừa đạt được. Niềm vui chiến thắng lớn đến mức tay đua người Italy đã bắt đầu tận hưởng khoảnh khắc lịch sử ngay cả khi chưa vượt qua vạch đích.

Ảnh: AP/Fernando Llano

Với danh hiệu này, Antonelli trở thành tay đua người Italy đầu tiên vô địch F1 kể từ Alberto Ascari vào năm 1953. Anh cũng tạo ra khoảng cách không thể san lấp trên bảng xếp hạng với các đối thủ cạnh tranh, trong đó có đồng đội George Russell và Lewis Hamilton của Ferrari.

Trước Antonelli, Sebastian Vettel là tay đua trẻ nhất từng vô địch F1 khi đăng quang ở tuổi 23 vào năm 2010.

Dù đã tiến rất gần đến chức vô địch sau chiến thắng tại Grand Prix Hoa Kỳ, hành trình của Antonelli tại Mexico không hoàn toàn suôn sẻ. Tay đua người Italy tiết lộ anh từng bị ốm trong những ngày đầu đến đây, nhưng khẳng định đã đạt trạng thái thể chất tốt nhất khi bước vào cuộc đua hôm Chủ nhật.

Theo Antonelli, thử thách lớn nhất không nằm ở thể lực mà là áp lực tâm lý khi chức vô địch đã ở ngay trước mắt. Việc phải duy trì sự tập trung trong thời điểm thành công gần như chắc chắn trở thành một trong những thử thách đáng nhớ nhất đối với tay đua trẻ.

Giám đốc điều hành F1 Stefano Domenicali cũng dành những lời ca ngợi đặc biệt cho Antonelli, nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của chức vô địch đối với thể thao Italy.

Ảnh: AP/Fernando Llano

“Suốt 73 năm qua, đất nước chúng ta đã chờ đợi khoảnh khắc này. Hôm nay, cả một quốc gia sẽ cùng nhau ăn mừng khi một người con của mình chạm đến đỉnh cao nhất của môn thể thao này”, Domenicali phát biểu.

Ông nhấn mạnh: “Hôm nay, tên tuổi của Antonelli đã được ghi danh bên cạnh những huyền thoại của môn thể thao này. Một chương mới trong lịch sử Công thức 1 đã được viết nên và tôi tin chắc rằng đây mới chỉ là khởi đầu”.