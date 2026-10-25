Kimi Antonelli giành pole tại Mỹ, hướng tới chức vô địch F1

Kimi Antonelli (giữa) vượt qua Max Verstappen và Isack Hadjar. (Ảnh: F1)

Sáng 25/10 (giờ Việt Nam), Kimi Antonelli vượt qua Max Verstappen trong cuộc đua phân hạng tại trường đua Circuit of The Americas ở Austin (Mỹ), giành quyền xuất phát đầu tiên tại United States Grand Prix 2026.

Tay đua người Italia hoàn thành vòng chạy nhanh nhất với thời gian 1 phút 34,035 giây, nhanh hơn 0,179 giây so với Max Verstappen của Red Bull. Đồng đội của Verstappen là Isack Hadjar xếp thứ ba với thành tích 1 phút 34,250 giây.

Hai tay đua Ferrari, Charles Leclerc và Lewis Hamilton, lần lượt giành các vị trí thứ tư và thứ năm, trong khi George Russell của Mercedes chỉ xếp thứ sáu.

Đây là lần thứ bảy Antonelli giành pole trong mùa giải 2026, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên anh trở lại vị trí xuất phát đầu tiên kể từ chặng đua Belgian Grand Prix hồi tháng 7.

Kimi Antonelli ăn mừng chiến thắng. (Ảnh: F1)

Cuộc đua phân hạng tại Austin diễn ra với nhiều bất ngờ khi Antonelli không phải tay đua có thành tích tốt nhất trong hai lượt đầu tiên. Lando Norris của McLaren dẫn đầu Q1, trong khi Charles Leclerc giành thành tích nhanh nhất ở Q2.

Tuy nhiên, bước vào lượt phân hạng quyết định (Q3), Antonelli nhanh chóng tạo khác biệt. Tay đua Mercedes thiết lập thành tích 1 phút 34,035 giây ngay trong lượt chạy đầu tiên, đủ để vượt lên dẫn đầu.

Dù phải bỏ dở lượt chạy thứ hai sau một sai sót nhỏ, Antonelli vẫn bảo toàn vị trí khi các đối thủ không thể cải thiện thành tích.

Kimi Antonelli chia sẻ tại buổi họp báo sau cuộc đua. (Ảnh: F1)

Phát biểu sau cuộc đua phân hạng, tay đua 20 tuổi bày tỏ sự hài lòng với kết quả đạt được, đồng thời thừa nhận điều kiện thời tiết tại Austin gây không ít khó khăn.

"Tôi rất vui với kết quả này. Đó là một buổi phân hạng tốt. Việc hoàn thành những vòng chạy ổn định giúp tôi duy trì nhịp độ và tránh mắc sai lầm", Antonelli chia sẻ.

Theo tay đua người Italia, những cơn gió mạnh khiến độ cân bằng của chiếc xe liên tục thay đổi giữa các khúc cua, đặc biệt trong lượt phân hạng quyết định. Dù vậy, anh vẫn cảm thấy tự tin với khả năng vận hành của chiếc Mercedes và đánh giá cao những điều chỉnh kỹ thuật mà đội đua đã thực hiện.

Kết quả tại Austin mang ý nghĩa đặc biệt với Antonelli khi tay đua 20 tuổi đang dẫn đầu bảng xếp hạng vô địch thế giới F1 2026 với 340 điểm, bỏ xa người đồng đội George Russell 102 điểm. Lewis Hamilton đứng thứ ba với 229 điểm, kém Antonelli 111 điểm.

Theo tính toán của ban tổ chức Formula 1, Antonelli có thể chính thức giành chức vô địch thế giới ngay tại United States Grand Prix nếu chiến thắng cuộc đua chính, đồng thời Russell chỉ về đích từ vị trí thứ chín trở xuống và Hamilton không nằm trong nhóm bốn tay đua dẫn đầu.

Trong trường hợp những điều kiện này được đáp ứng, Antonelli sẽ tạo khoảng cách điểm số đủ lớn để bảo đảm chức vô địch dù mùa giải vẫn còn năm chặng đua.

Nếu đăng quang tại Austin, Antonelli sẽ trở thành nhà vô địch thế giới trẻ tuổi nhất trong lịch sử F1, phá kỷ lục do Sebastian Vettel thiết lập năm 2010 khi lên ngôi ở tuổi 23.

Cạnh tranh quyết liệt trên đường đua. (Ảnh: F1)

Tuy nhiên, tay đua Mercedes thừa nhận nhiệm vụ phía trước không dễ dàng khi hai đối thủ của Red Bull đều có vị trí xuất phát thuận lợi, đặc biệt là Max Verstappen, người đang duy trì phong độ cao với hai chiến thắng liên tiếp tại Malaysia và Singapore.

"Chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng. Hy vọng toàn đội có màn xuất phát tốt, sau đó duy trì tốc độ để về đích đầu tiên. Nhưng chắc chắn điều đó không dễ dàng", Antonelli cho biết.

Tay đua người Italia cũng đánh giá cao sức cạnh tranh của Red Bull, nhất là khi Verstappen và Hadjar đều thể hiện tốc độ tốt trong cuộc đua phân hạng. Antonelli khẳng định Mercedes đã sẵn sàng nỗ lực hết sức để giành kết quả tốt nhất.

Về phía Red Bull, Verstappen cho biết anh gặp khó khăn trong việc kiểm soát chiếc xe ở lượt phân hạng cuối cùng do điều kiện gió và độ bám đường thay đổi. Dù vậy, tay đua người Hà Lan vẫn tự tin có thể cạnh tranh chiến thắng trong cuộc đua chính.

United States Grand Prix 2026 dự kiến diễn ra lúc 3 giờ ngày 26/10 (giờ Việt Nam), với 56 vòng đua tại Circuit of The Americas.

Với lợi thế xuất phát đầu tiên, Antonelli đứng trước cơ hội giành chức vô địch F1 đầu tiên trong sự nghiệp ngay tại Mỹ, đồng thời thiết lập cột mốc lịch sử khi mới 20 tuổi.