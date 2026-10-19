Kim Yun Seok và Koo Kyo Hwan rơi vào thế đối đầu

White Blast là một bộ phim giật gân bí ẩn, xoay quanh câu chuyện về Gap Soo (Kim Yun Seok), một trưởng ga sắp đến tuổi nghỉ hưu và người kế nhiệm mới được bổ nhiệm, Hyun Taek (Koo Kyo Hwan). Cả hai tình cờ phát hiện một thi thể bí ẩn tại một nhà ga nông thôn, nơi đang bị cô lập bởi một trận bão tuyết dữ dội.

Những hình ảnh mới được công bố cho thấy Gap Soo và Hyun Taek đang dè chừng lẫn nhau tại ga Seoloh. Không khí căng thẳng bao trùm giữa một bên là Gap Soo, người đang quan sát xung quanh với vẻ mặt nghiêm nghị, tay nắm chặt chiếc điện thoại và một bên là Hyun Taek, người đang siết chặt chiếc xẻng trong khi dõi theo văn phòng nhà ga. Một bức ảnh khác cho thấy Gap Soo đang cầm súng trong khi Hyun Taek khom người xuống, làm nổi bật sự xung đột giữa hai người đàn ông.

Vẻ ngoài luộm thuộm của Gap Soo cùng gương mặt đẫm máu của Hyun Taek cũng thu hút sự chú ý. Những chi tiết này càng khơi gợi trí tò mò về lý do khiến cả hai trở nên dè chừng lẫn nhau, cũng như những diễn biến sắp xảy ra tại ga Seoloh.

Sự tương tác trên màn ảnh giữa Kim Yun Seok và Koo Kyo Hwan là một điểm nhấn khác. Kim Yun Seok làm chủ tình huống bằng sự hiện diện đầy uy lực của mình, trong khi Koo Kyo Hwan thổi hồn vào nhân vật nhờ nguồn năng lượng đặc trưng. Thông qua phong cách diễn xuất đối lập, cả hai đã khắc họa thành công mối quan hệ phức tạp giữa Gap Soo và Hyun Taek. White Blast sẽ chính thức ra rạp vào tháng Mười Một.