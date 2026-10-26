Kim Yoo Jung và Park Jinyoung nảy sinh tình cảm trong 100 Days of Deception

Lấy bối cảnh Hàn Quốc dưới thời kỳ Nhật Bản đô hộ, 100 Days of Deception là bộ phim tình báo lãng mạn của đài tvN, xoay quanh Lee Ga Kyeong (Kim Yoo Jung), một nữ móc túi được tuyển mộ làm điệp viên bí mật cho phong trào độc lập. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thâm nhập Phủ Toàn quyền Nhật Bản tại Triều Tiên, cô vướng vào mối quan hệ với Kim Tae Woong (Park Jinyoung), phiên dịch viên mang thân phận Sato Hideo, con nuôi của Tổng giám sát Triều Tiên - một trong những quan chức quyền lực nhất trong bộ máy cai trị.

Ở tập trước, Lee Ga Kyeong phải làm phiên dịch trong buổi thẩm vấn Geum Seok Joong (Kam Woo Sung), người vừa bị bắt giữ. Chứng kiến cảnh tra tấn tàn bạo cùng những lời đe dọa lạnh lùng của Fukuda (Kim Joong Hee), cô bắt đầu lung lay và quyết định từ bỏ công việc điệp viên. Bất chấp lời cảnh báo rằng những kẻ phản bội sẽ bị loại bỏ, Lee Ga Kyeong vẫn thu dọn đồ đạc, rời khỏi nhà và đối diện với những rủi ro có thể xảy đến. Tập phim khép lại trong tình huống căng thẳng khi Yoo Philip (Lee Moo Saeng) tiến đến gần cô, đồng thời giấu một khẩu súng sau lưng.

Kim Yoo Jung và Park Jinyoung trong 100 Days of Deception.

Tuy nhiên, quyết định rút lui của Lee Ga Kyeong chưa thể khép lại những rắc rối mà cô đang đối mặt. Trong tập tiếp theo, Yoo So Ran (Kim Hyun Joo) giao cho cô một nhiệm vụ mới: chinh phục trái tim Sato Hideo. Cùng thời điểm, Sato Shinichi (Jin Sun Kyu) cũng yêu cầu Sato Hideo giành được lòng tin của Lee Ga Kyeong. Hai nhân vật một lần nữa bị đẩy vào thế giằng co khi những nhiệm vụ được giao khiến họ phải tiếp cận đối phương bằng những mục đích không hoàn toàn xuất phát từ tình cảm thật lòng.

Những hình ảnh mới được nhà sản xuất công bố cho thấy Lee Ga Kyeong và Sato Hideo có khoảnh khắc đối diện ở khoảng cách gần. Cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau mà không ai chủ động né tránh, tạo nên bầu không khí căng thẳng nhưng cũng đầy sức hút. Trong loạt ảnh khác, Lee Ga Kyeong bất ngờ trước một hành động của Sato Hideo khi anh đưa tay về phía cô. Những diễn biến này khiến mối quan hệ giữa hai nhân vật trở thành điểm đáng chú ý, nhất là khi ranh giới giữa nhiệm vụ, sự nghi ngờ và cảm xúc cá nhân ngày càng khó phân định.

Đội ngũ sản xuất tiết lộ Lee Ga Kyeong đang đứng trước bước ngoặt quan trọng trong hành trình làm điệp viên. Quyết định tiếp tục thực hiện nhiệm vụ hay lựa chọn một con đường khác có thể ảnh hưởng trực tiếp đến số phận của cô trong những tập tiếp theo. Bên cạnh đó, bộ phim cũng đặt ra câu hỏi liệu sự chân thành có đủ sức thay đổi mối quan hệ giữa Lee Ga Kyeong và Sato Hideo, khi cả hai vẫn bị bao quanh bởi những lời nói dối và sự nghi ngờ lẫn nhau.

Mối quan hệ giữa Kim Yoo Jung và Park Jinyoung ngày càng phức tạp.

Với Kim Yoo Jung và Park Jinyoung, diễn biến mới mở ra cơ hội khai thác sâu hơn sự phức tạp trong tâm lý nhân vật. Lee Ga Kyeong không chỉ phải đấu tranh giữa nhiệm vụ và lựa chọn cá nhân, còn Sato Hideo cũng đứng trước thử thách khi phải giành lấy lòng tin của người mà anh được yêu cầu tiếp cận. Khi cả hai cùng nhận nhiệm vụ chinh phục đối phương, điều khó đoán nhất không còn nằm ở việc ai sẽ hoàn thành nhiệm vụ trước, mà là liệu tình cảm có thể nảy sinh giữa những thân phận được xây dựng từ sự che giấu và dối trá hay không.