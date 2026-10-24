Kim Woo Bin và Seo Eun Soo hội ngộ trong phim thể thao mới GIFT

Bộ phim truyền hình sắp ra mắt của tvN GIFT vừa hé lộ những hình ảnh tại buổi đọc kịch bản đầu tiên, với sự tham gia của Kim Woo Bin, Seo Eun Soo và Seo Hyun Woo. Được chuyển thể từ webtoon cùng tên, tác phẩm xoay quanh một cựu huấn luyện viên ném bóng chày chuyên nghiệp bất ngờ sở hữu năng lực đặc biệt sau tai nạn. Từ đó, anh bắt đầu hành trình mới với vai trò huấn luyện viên trưởng của đội bóng chày tại một trường trung học có thành tích bết bát.

Trong phim, Kim Woo Bin đảm nhận vai Jung Min Yong, cựu huấn luyện viên ném bóng của đội bóng chày chuyên nghiệp Manders. Cuộc sống của nhân vật đảo lộn sau khi anh bị vu oan có hành vi xúc phạm các cầu thủ và gặp tai nạn. Biến cố này mở ra bước ngoặt lớn, đưa Jung Min Yong đến với một món quà đặc biệt cùng thử thách hoàn toàn mới tại Trường Trung học Deokcheon. Từng làm việc trong môi trường bóng chày chuyên nghiệp, anh phải tìm cách dẫn dắt một đội bóng đang ở vị trí cuối bảng, đồng thời đối mặt với những khác biệt trong quan điểm huấn luyện.

Dàn diễn viên GIFT thể hiện tinh thần đồng đội tại buổi đọc kịch bản.

Tại buổi đọc kịch bản, Kim Woo Bin thể hiện sự tự tin và tinh thần cạnh tranh của Jung Min Yong. Nam diễn viên cho biết đây là lần đầu tiên anh gặp gỡ toàn bộ dàn diễn viên, đồng thời bày tỏ sự hào hứng trước bầu không khí sôi nổi mà các diễn viên trẻ mang đến. Anh chia sẻ buổi đọc kịch bản diễn ra rất vui vẻ nhờ nguồn năng lượng của các thành viên trong đội bóng trung học, qua đó phần nào cho thấy sự gắn kết giữa dàn diễn viên ngay từ giai đoạn đầu của dự án.

Bên cạnh Kim Woo Bin, Seo Eun Soo vào vai Yoon Seo Jin, người phụ trách đội bóng chày Trường Trung học Deokcheon và luôn quyết tâm bảo vệ các cầu thủ. Nếu Jung Min Yong đặt nặng kết quả, Yoon Seo Jin lại coi trọng quá trình trưởng thành của từng thành viên. Sự khác biệt trong cách nhìn nhận thành tích và đào tạo được kỳ vọng tạo nên những xung đột đáng chú ý, đồng thời mở ra câu chuyện về cách một tập thể vượt qua thất bại để tìm kiếm cơ hội thay đổi.

Seo Eun Soo bày tỏ sự mong đợi khi hợp tác với Kim Woo Bin, đồng thời nhận xét nam diễn viên mang đến cảm giác như chính Jung Min Yong bước ra từ kịch bản. Trong khi đó, Seo Hyun Woo đảm nhận vai Ahn Gi Man, quyền quản lý đội Manders. Là người đánh giá cầu thủ dựa trên phong độ và số liệu thống kê, nhân vật này có quan điểm đối lập với Jung Min Yong, khiến mâu thuẫn giữa hai người trở thành một trong những điểm đáng chú ý của câu chuyện. Seo Hyun Woo cũng dành lời khen cho các diễn viên trẻ, cho biết nguồn năng lượng của họ khiến anh có cảm giác muốn trở thành một huấn luyện viên thực thụ.

Dàn diễn viên phụ của GIFT còn có Kim Won Hae trong vai hiệu trưởng Trường Trung học Deokcheon, Yang Hyun Min vào vai huấn luyện viên Yang, Hyun Bong Sik đảm nhận nhân vật Son Hyung, Park Sang Nam vào vai Oh Dong Jae, Lee Bong Ryun hóa thân thành mẹ của Seung Il và Park Ji Ah đóng vai mẹ của Chae Hwan. Trong khi đó, đội bóng chày trung học quy tụ Cha Been, Han Si Hyun, Park Sung Hyun, Han Tae Ha và Kim Gun Woo, lần lượt đảm nhận các nhân vật Heo Seung Il, Cha Tae Hoon, Im Chae Hwan, Oh Tan Hee và Kim Chan Young.

Kim Woo Bin trở lại màn ảnh nhỏ với vai huấn luyện viên bóng chày.

Đáng chú ý, Cha Been và Han Si Hyun đều từng chơi bóng chày ở cấp trung học. Kinh nghiệm thực tế này được kỳ vọng giúp hai diễn viên thể hiện thuyết phục hơn những nhân vật gắn bó với môn thể thao này. Tại buổi đọc kịch bản, các diễn viên vào vai cầu thủ còn cùng nhau hô vang khẩu hiệu của đội để luyện tập tinh thần đồng đội. Cha Been chia sẻ GIFT sẽ là món quà dành cho cả những khán giả yêu thích bóng chày lẫn những người không quan tâm đến môn thể thao này. Han Si Hyun cũng cho biết sẽ nỗ lực trong từng cảnh quay để truyền tải câu chuyện về một đội bóng trung học tràn đầy nhiệt huyết.

Với sự kết hợp giữa câu chuyện thể thao, hành trình trưởng thành và những xung đột trong quan điểm huấn luyện, GIFT hướng đến việc khai thác nhiều khía cạnh phía sau thành tích thi đấu. Kim Woo Bin bày tỏ mong muốn toàn bộ ê-kíp sẽ cùng mang đến một bộ phim tràn đầy năng lượng tích cực, đồng thời hy vọng tác phẩm có thể kết nối với khán giả. Những hình ảnh đầu tiên tại buổi đọc kịch bản cũng mở ra kỳ vọng về màn tái xuất đáng chú ý của nam diễn viên trong một câu chuyện mới, nơi chiến thắng không chỉ được đo bằng tỷ số mà còn nằm ở sự thay đổi của mỗi người.