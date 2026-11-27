Theo News1, Kim Woo Bin và Ahn Bo Hyun sẽ cùng tham gia chương trình trên kênh YouTube Kim Sook TV. Với concept cắm trại, cả hai sẽ có dịp trò chuyện và chia sẻ những câu chuyện đời thường bên nghệ sĩ hài Kim Sook. Đây là lần đầu tiên hai nam diễn viên chính thức cùng xuất hiện trong một chương trình giải trí.

Kim Woo Bin và Ahn Bo Hyun vốn có tình bạn kéo dài nhiều năm. Cả hai quen biết từ thời còn hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và tiếp tục duy trì mối quan hệ sau khi chuyển hướng sang diễn xuất. Dù đều xây dựng được vị trí riêng trong làng giải trí Hàn Quốc, hai nghệ sĩ vẫn giữ sự gắn bó ngoài đời.

Kim Woo Bin và Ahn Bo Hyun có tình bạn lâu năm từ thời còn hoạt động trong lĩnh vực người mẫu.

Kim Woo Bin được khán giả biết đến qua các bộ phim như The Heirs, Uncontrollably Fond và Our Blues. Sau thời gian điều trị bệnh và trở lại hoạt động nghệ thuật, nam diễn viên tiếp tục ghi dấu với nhiều dự án đáng chú ý.

Trong khi đó, Ahn Bo Hyun gây ấn tượng qua Itaewon Class, Yumi's Cells và My Name. Xuất phát điểm là người mẫu, anh từng bước khẳng định khả năng diễn xuất qua những vai diễn có màu sắc đa dạng, từ phản diện đến nhân vật chính diện.

Đáng chú ý, cả hai còn chuẩn bị tái xuất màn ảnh nhỏ với những dự án mới. Kim Woo Bin đảm nhận vai chính trong Gift, kể về một cựu huấn luyện viên bóng chày bất ngờ có được năng lực đặc biệt và dẫn dắt một đội bóng trung học yếu kém. Trong khi đó, Ahn Bo Hyun góp mặt trong phim cổ trang God's Bead, hóa thân thành một vị tướng trẻ tham gia nhiệm vụ bảo vệ đất nước.

Việc hai nam diễn viên cùng xuất hiện trong chương trình giải trí giữa thời điểm chuẩn bị trở lại với phim mới càng thu hút sự quan tâm. Khán giả kỳ vọng chuyến cắm trại sẽ hé lộ thêm những câu chuyện thú vị về tình bạn lâu năm của Kim Woo Bin và Ahn Bo Hyun, đồng thời mang đến hình ảnh gần gũi của hai mỹ nam ngoài màn ảnh.