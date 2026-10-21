Kim Woo Bin tái xuất sau 4 năm

Kim Woo Bin chuẩn bị trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim truyền hình mới, đánh dấu lần đầu anh đóng chính trong một dự án truyền hình kể từ khi kết hôn với Shin Min Ah. Đây cũng là tác phẩm truyền hình đầu tiên của nam diễn viên sau 4 năm kể từ Our Blues, khiến khán giả mong chờ sự trở lại của anh.

Cụ thể, mới đây, đài tvN công bố hình ảnh buổi đọc kịch bản của phim Gift, hé lộ màn kết hợp giữa Kim Woo Bin và dàn diễn viên với màu sắc diễn xuất đa dạng. Bộ phim dự kiến lên sóng vào ngày 5/12, lúc 21h10 (giờ Hàn Quốc), trong khung giờ cuối tuần của nhà đài.

Hình ảnh Kim Woo Bin trong buổi đọc kịch bản. (Ảnh từ Chosun)

Gift thuộc thể loại thanh xuân, kể về một huấn luyện viên ném bóng chày chuyên nghiệp từng gặp tai nạn bất ngờ và sở hữu năng lực đặc biệt. Trong phim, Kim Woo Bin đảm nhận vai Jung Min Yong, cựu huấn luyện viên ném bóng của đội bóng chày chuyên nghiệp Manders. Từng làm việc với niềm đam mê và lý tưởng riêng, nhân vật rơi vào biến cố sau khi bị vu oan là huấn luyện viên thường xuyên chửi mắng cầu thủ. Tai nạn bất ngờ khiến cuộc đời anh thay đổi, đồng thời mở ra khả năng đặc biệt mà trước đây anh chưa từng có.

Tại buổi đọc kịch bản, Kim Woo Bin thể hiện sự tự tin, quyết đoán cùng bản lĩnh của một người luôn hướng đến chiến thắng. Màn thể hiện bước đầu của nam diễn viên góp phần khắc họa hình ảnh Jung Min Yong mạnh mẽ, đồng thời gợi mở những chuyển biến trong hành trình dẫn dắt đội bóng trung học đang ở đáy bảng xếp hạng.

Chia sẻ về buổi gặp gỡ đầu tiên với các đồng nghiệp, Kim Woo Bin cho biết anh cảm nhận được bầu không khí tích cực. Nam diễn viên đặc biệt ấn tượng với nguồn năng lượng của các diễn viên trẻ, nhờ đó quá trình đọc kịch bản diễn ra thuận lợi. Anh cũng bày tỏ mong muốn cùng mọi người tạo nên một tác phẩm thú vị và hy vọng khán giả sẽ dành sự quan tâm cho bộ phim.

Khán giả trông chờ màn tái xuất của Kim Woo Bin trên màn ảnh nhỏ sau 4 năm kể từ phim Our Blues.

Sự trở lại của Kim Woo Bin trong Gift nhận được sự chú ý khi nam diễn viên đã có những thay đổi đáng kể trong cuộc sống cá nhân. Bộ phim truyền hình gần nhất của anh là Our Blues, kết thúc phát sóng năm 2022. Trong phim này, anh vào vai Park Jung Joon, một thuyền trưởng, đồng thời xuất hiện cùng Shin Min Ah. Tuy nhiên, hai người đảm nhận những nhân vật không có mối liên hệ tình cảm với nhau trong phim.

Sau đó, Kim Woo Bin tiếp tục hợp tác với Suzy trong phim Genie, Make a Wish, ra mắt vào tháng 10/2025. Đến tháng 12 cùng năm, anh kết hôn với Shin Min Ah sau 10 năm hẹn hò. Chuyện tình lâu năm của cặp sao nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Với Gift, Kim Woo Bin có cơ hội trở lại dòng phim truyền hình sau thời gian tập trung cho các dự án khác, đồng thời thử sức với hình tượng một huấn luyện viên bóng chày cá tính, dẫn dắt những cầu thủ trẻ tìm kiếm cơ hội vươn lên. Sự kết hợp giữa câu chuyện thể thao, hành trình trưởng thành và những màn đối đầu trên sân bóng được kỳ vọng mang đến cho khán giả tiếng cười lẫn cảm xúc.