Kim Woo Bin gây bất ngờ với hình ảnh đời thường sau gần 1 năm kết hôn cùng Shin Min Ah

Theo MyDaily, mới đây, Kim Woo Bin bất ngờ đăng tải lên trang mạng xã hội cá nhân bức ảnh ghi lại khoảnh khắc anh sử dụng thiết bị tập thể dục tại một công viên.

Đi kèm hình ảnh, nam diễn viên hài hước viết: "Đợi một chút thôi, để tôi tập thêm đúng một hiệp nữa".

Kim Woo Bin khoe loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc anh sử dụng thiết bị tập thể dục tại công viên.

Dòng chú thích ngắn gọn cùng biểu cảm và tư thế tập luyện của Kim Woo Bin mang đến hình ảnh đời thường khác biệt so với vẻ ngoài chỉn chu mỗi khi anh xuất hiện tại các sự kiện giải trí.

Trong bức ảnh được chia sẻ, tài tử diện áo thể thao màu đen có khóa kéo ngắn ở cổ, kết hợp cùng quần dài đồng màu. Anh còn lựa chọn mũ lưỡi trai và giày thể thao màu đen, tạo nên tổng thể đơn giản nhưng vẫn thời trang.

Không cần những bộ trang phục cầu kỳ hay phụ kiện đắt tiền, Kim Woo Bin vẫn gây chú ý nhờ vóc dáng cao ráo và phong cách khỏe khoắn.

Không cần những bộ trang phục cầu kỳ hay phụ kiện đắt tiền, Kim Woo Bin vẫn gây chú ý nhờ vóc dáng cao ráo và phong cách khỏe khoắn.

Đáng nói, hình ảnh nam diễn viên sử dụng thiết bị tập thể dục ngoài trời khiến nhiều người ví anh như một người đàn ông trung niên quen thuộc trong khu phố. Đây là cách miêu tả hài hước về sự gần gũi của Kim Woo Bin, trái ngược với hình tượng nam thần thường thấy trong các bộ phim truyền hình và điện ảnh.

Ở những lần xuất hiện trước công chúng, Kim Woo Bin thường gắn liền với phong cách nam tính, lịch lãm. Vì vậy, khoảnh khắc tập luyện giản dị tại công viên lần này mang đến một góc nhìn khác về cuộc sống thường ngày của anh.

Bên cạnh những hình ảnh đời thường, cuộc sống hôn nhân của Kim Woo Bin cũng nhận được sự quan tâm từ khán giả. Theo MyDaily, nam diễn viên đã kết hôn với nữ diễn viên Shin Min Ah vào tháng 12/2025 sau nhiều năm gắn bó.

Cặp đôi vốn được xem là một trong những mối tình nổi bật của làng giải trí Hàn Quốc. Bởi vậy, những thông tin liên quan đến cuộc sống sau khi kết hôn của cả hai luôn thu hút sự chú ý.

Kim Woo Bin và Shin Min Ah tổ chức lễ cưới vào tháng 12/2025 sau nhiều năm gắn bó.

Không chỉ tận hưởng cuộc sống cá nhân, Kim Woo Bin còn chuẩn bị trở lại màn ảnh nhỏ với dự án truyền hình mới mang tên Gift của đài tvN. Bộ phim dự kiến lên sóng vào đầu tháng 12 tới, đánh dấu hoạt động diễn xuất tiếp theo của nam tài tử.

Trong tác phẩm, Kim Woo Bin đảm nhận vai Jung Min Yong, một cựu huấn luyện viên ném bóng của đội bóng chày chuyên nghiệp, hiện là huấn luyện viên đội bóng chày trung học. Nhân vật này bất ngờ sở hữu năng lực đặc biệt sau một tai nạn ngoài ý muốn, từ đó mở ra những diễn biến mới trong câu chuyện. Với vai diễn mang màu sắc khác biệt, Kim Woo Bin được kỳ vọng sẽ tiếp tục thể hiện khả năng biến hóa trên màn ảnh.

Trong lúc chờ đợi dự án mới ra mắt, những khoảnh khắc đời thường như lần tập thể dục tại công viên vừa qua giúp khán giả nhìn thấy một Kim Woo Bin giản dị, hài hước và gần gũi hơn ngoài đời thực.