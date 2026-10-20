Kim Woo Bin đem 'món quà' đầy năng lượng 'mỹ nam' đến fan nữ bóng chày

Dựa trên bộ webtoon cùng tên, Gift kể về một cựu huấn luyện viên ném bóng chuyên nghiệp. Sau một tai nạn bất ngờ, anh sở hữu một năng lực đặc biệt và trở thành huấn luyện viên cho một đội bóng chày trung học đang xếp hạng cuối trên toàn quốc.

Kim Woo Bin vào vai Jung Min Yong, cựu huấn luyện viên ném bóng của đội bóng chày chuyên nghiệp Manders. Anh từng bị vu khống là có hành vi lăng mạ các cầu thủ, rồi sau đó gặp phải một tai nạn không mong muốn. Trong buổi đọc kịch bản, Kim Woo Bin đã thể hiện sống động sự tự tin táo bạo cùng bản tính hiếu thắng của nhân vật Jung Min Yong, qua đó trở thành tâm điểm của câu chuyện.

Buổi đọc kịch bản có sự tham gia của Kim Woo Bin cùng với Seo Eun Soo (trong vai Yoon Seo Jin), Seo Hyun Woo (trong vai Ahn Gi Man), Kim Won Hae, Yang Hyun Min và các diễn viên trẻ vào vai các thành viên đội bóng chày trường Trung học Deokcheon. Dàn diễn viên trẻ đã khuấy động bầu không khí bằng cách hô vang khẩu hiệu cổ vũ đầy nhiệt huyết của đội.

Sau buổi đọc kịch bản, Kim Woo Bin chia sẻ: "Hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp gỡ tất cả các diễn viên, và bầu không khí thực sự rất tuyệt vời. Các bạn diễn viên trẻ đã mang đến sự sống động cho buổi đọc kịch bản, giúp chúng tôi hoàn thành công việc một cách suôn sẻ. Chúng tôi sẽ cùng nhau tạo ra nguồn năng lượng tích cực để mang đến một bộ phim thú vị, vì vậy, hãy cùng đón chờ nhé! Tôi cũng hy vọng chúng ta sẽ có nhiều sự tương tác với nhau".

Seo Eun Soo, người thủ vai Yoon Seo Jin, trưởng câu lạc bộ bóng chày đầy nhiệt huyết, luôn quan tâm và bảo vệ cả đội, chia sẻ: "Khi đọc kịch bản, tôi đã nghĩ, Kim Woo Bin chính là Jung Min Yong, và tôi rất mong chờ những phân cảnh mà chúng tôi sẽ đóng cùng nhau". Seo Hyun Woo, người vào vai quản lý tạm quyền của đội Manders, nhân vật thường xuyên xung đột với Jung Min Yong, cho biết: "Năng lượng của các diễn viên trong vai học sinh trường Trung học Deokcheon thực sự rất tuyệt vời".

Gift sẽ lên sóng vào lúc 21h10 (giờ Hàn Quốc), ngày 5/12, trên kênh tvN.