Kim tự tháp ngoài Ai Cập

Quần thể đền Chavin chỉ còn tàn tích. Ảnh: Smithsonianmag.com

Đầu tiên là Đền Chavin ở Peru. Công trình được xây dựng trong khoảng năm 900 - 200 trước Công nguyên, là một quần thể phức hợp gồm nhiều đền mang hình dáng kim tự tháp. Vào thế kỷ XVI, khi các nhà thám hiểm Tây Ban Nha tới đây, họ đã ngỡ đó là kiệt tác xây dựng của một tộc người khổng lồ.

Kim tự tháp Mặt trời ở Mexico. Ảnh: Smithsonianmag.com

Tiếp theo là Kim tự tháp Mặt trời ở Mexico. Công trình được hoàn thành vào những thế kỷ đầu Công nguyên và là kim tự tháp nổi bật nhất trong Teotihuacan - một thành đô được quy hoạch bài bản, rộng hơn 7 dặm vuông.

Kim tự tháp Mặt trời gồm 5 tầng, cao hơn 60m, đáy vuông với mỗi cạnh dài 222m. Bên cạnh đó còn có Kim tự tháp Mặt trăng cùng nhiều kim tự tháp nhỏ hơn khác.

Cũng tại Mexico, Đại kim tự tháp Cholula được xây dựng từ thời tiền Columbus. Nó nằm ở bang Puebla và từng được người Aztec dùng làm đền thờ Thần Quetzalcoatl.

Kim tự tháp Ziggurat ở Iraq. Ảnh: Smithsonianmag.com

Điều thú vị là từ rất sớm, vào tận Thế kỷ XXI TCN, ở nơi nay là Iraq cũng đã xuất hiện kim tự tháp. Công trình ấy được gọi là Ziggurat, nghĩa là “cao” hoặc “sừng sững”, do người Sumer xây dựng cho Quốc vương Ur-Nammu của họ.

Kim tự tháp của người Maya ở Guatemala. Ảnh: Smithsonianmag.com

Tika - trung tâm thành đô và tín ngưỡng quan trọng nhất của người Maya - cũng có đến 5 kim tự tháp. Chúng được xây dựng trong khoảng năm 300 - 900 SCN và hiện được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Ở Italia, Kim tự tháp Cestius hoàn thành vào Thế kỷ XII TCN, là mộ của pháp quan Gaius Cestius Epulo.

Kim tự tháp đá sa thạch ở Sudan. Ảnh: Smithsonianmag.com

Cuối cùng là địa điểm nhất định phải kể đến: Sudan, nơi từng là Vương quốc Nubia giáp ranh với Ai Cập. Tại đây có đến hàng trăm lăng mộ hình kim tự tháp bằng đá sa thạch. Chúng được xây dựng trong khoảng năm 300 TCN - 300 SCN, kích thước nhỏ và hình dáng thon gọn hơn so với các kim tự tháp ở Ai Cập, nhưng vẫn rất ấn tượng.

Theo Smithsonianmag