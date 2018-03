Kim tiêm, vỏ chai thuốc an thần la liệt trong cơ sở bơm nước vào heo

Ập vào kiểm tra cơ sở của ông Công, lực lượng công an phát hiện 79 con heo bị bơm nước nằm la liệt. Tại đây, lực lượng chức năng cũng tìm thấy kim tiêm, vỏ chai thuốc an thần.

Đêm 20/3, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49B) Bộ Công an đã phối hợp với Công an Đồng Nai và lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra cơ sở nhốt heo của ông Phạm Mạnh Công (tại khu phố 7, phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Nhiều vỏ chai thuốc an thần tại cơ sở nuôi nhốt heo. Ảnh: N.A.

Tại đây, lực lượng công an phát hiện nhiều người đang tổ chức bơm nước vào heo. Ở khu vực này, công an ghi nhận 79 con heo nằm la liệt ở nền đất do bị bơm nhiều nước vào bụng.

Lực lượng chức năng cũng phát hiện và thu giữ nhiều vỏ chai thuốc an thần, kim tiêm.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Phạm Mạnh Công thừa nhận việc tổ chức bơm nước vào heo để tăng trọng lượng. Ông Công nói mua heo ở một trang trại tại Biên Hòa để chuyển về lò mổ của ông Nguyễn Văn Dẫn ở Long An.

Nhiều con heo bị bơm nước. Ảnh: N.A.

Trước khi chuyển heo về Long An, số heo này được đưa vào cơ sở của ông Công để bơm nước.

Làm việc với công an, ông Công không thừa nhận tiêm thuốc an thần vào heo nên lực lượng công an đang thực hiện các biện pháp lấy mẫu xét nghiệm, làm rõ vụ việc.

Vị trí xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Ngọc An