Kim Tân - Mỗi sản vật, một câu chuyện quê hương

Mía tím Kim Tân từ lâu đã trở thành đặc sản nổi tiếng của vùng đất này. Gắn với những câu chuyện lưu truyền về sản vật từng được dùng để tiến vua, mía tím hấp dẫn bởi sắc tím đặc trưng, thân cây chắc, nhiều nước và vị ngọt đậm nhưng thanh mát. Đằng sau những lóng mía dài, căng mọng là quá trình chăm sóc, vun trồng cần mẫn của người nông dân, góp phần duy trì và phát triển giống cây đặc sản của quê hương.

Nem - giò Cường Tâm góp thêm hương vị cho bức tranh ẩm thực địa phương. Từ những nguyên liệu quen thuộc, bằng kinh nghiệm và sự khéo léo trong chế biến, Công ty TNHH MTV Cường Tâm đã sản xuất các sản phẩm nem, giò phục vụ nhu cầu tiêu dùng hằng ngày cũng như trong những dịp lễ, Tết, cưới hỏi. Mỗi sản phẩm là sự kết hợp giữa bí quyết làm nghề và mong muốn giữ gìn hương vị ẩm thực truyền thống.

Mật ong Hoa Hưởng là kết tinh từ những mùa hoa và sự cần mẫn của người nuôi ong trên vùng đất Kim Tân. Để tạo nên những giọt mật chất lượng, quá trình chăm sóc đàn ong, lựa chọn thời điểm thu hoạch và xử lý sau thu hoạch đều được chú trọng. Sản phẩm của HTX Mật ong Hoa Hưởng không chỉ mang đến thức quà thiên nhiên mà còn góp phần tạo sinh kế, liên kết các hộ nuôi ong và phát triển kinh tế địa phương.

Nem Liên 36 mang hương vị đặc trưng của ẩm thực xứ Thanh. Từ những nguyên liệu quen thuộc, qua bàn tay khéo léo và sự tỉ mỉ trong từng công đoạn chế biến, sản phẩm có vị chua thanh, độ giòn thơm hài hòa. Mỗi mẻ nem không chỉ thể hiện bí quyết làm nghề mà còn gửi gắm tâm huyết của người sản xuất trong việc gìn giữ hương vị truyền thống.

Bánh lá Tiến Hưng, hay còn gọi là bánh lá răng bừa, là thức quà dân dã gắn với nét đẹp văn hóa ẩm thực xứ Thanh. Bánh được làm từ gạo tẻ, nhân thịt và các loại gia vị, gói khéo léo trong lớp lá xanh với hình dáng thuôn dài đặc trưng. Để có chiếc bánh thơm ngon, người làm nghề phải chăm chút từ khâu lựa chọn nguyên liệu, chế biến nhân đến kỹ thuật gói và hấp bánh. Hương vị mộc mạc ấy đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống và văn hóa ẩm thực của người dân địa phương.

Trứng vịt Hoàng Tiến là sản phẩm thực phẩm thiết yếu, gắn với hoạt động chăn nuôi của người dân. Từ khâu chăm sóc đàn vịt, lựa chọn nguồn thức ăn đến thu gom, phân loại và bảo quản trứng, các công đoạn đều có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì chất lượng sản phẩm. Với định hướng chăn nuôi theo quy trình VietGAP, sản phẩm hướng đến đáp ứng nhu cầu thực phẩm an toàn, có nguồn gốc rõ ràng của người tiêu dùng.

Những hương vị của các sản vật với nét độc đáo riêng nhưng đều gặp nhau ở sự cần cù, sáng tạo và tâm huyết của người dân Kim Tân trong hành trình phát triển kinh tế từ những lợi thế của quê hương.

Với mong muốn đưa các sản phẩm đặc trưng của địa phương đến gần hơn với bà con Nhân dân và đông đảo người tiêu dùng, thời gian qua, các đơn vị, cơ sở sản xuất và người dân tại xã Kim Tân đã nỗ lực giới thiệu, quảng bá sản phẩm bằng nhiều hình thức. Cùng với sự quan tâm, đồng hành và tạo điều kiện của chính quyền địa phương, phiên livestream sáng 31/10/2026 tại UBND xã Kim Tân đã trở thành dịp để các sản phẩm tiêu biểu được giới thiệu trực tiếp đến công chúng trên các nền tảng số.

Từ những sản vật quen thuộc trong đời sống thường ngày, Kim Tân đang từng bước kể câu chuyện quê hương bằng chính những giá trị được tạo nên từ lao động và sự sáng tạo của người dân. Mỗi sản phẩm được giới thiệu, mỗi đơn hàng được kết nối không chỉ mở ra cơ hội phát triển kinh tế mà còn góp phần lan tỏa niềm tự hào về đặc sản địa phương.