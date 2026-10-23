Kim Tae Hee vấp tranh luận trong lần hiếm hoi xuất hiện

Tờ Newsis đưa tin ngày 22/10, BTC Lễ trao giải Điện ảnh Rồng Xanh đăng tải video Kim Tae Hee tham dự sự kiện trên mạng xã hội. BTC đăng kèm lời khen dành cho nữ diễn viên: “Đúng như mong đợi từ Kim Tae Hee. Vẻ đẹp nữ thần không hề bị thời gian làm phai mờ”.

Đoạn video ghi lại hình ảnh nữ diễn viên tại buổi chụp ảnh kỷ niệm 90 năm thành lập một thương hiệu trang sức cao cấp, mới tổ chức ở quận Gangnam, Seoul, Hàn Quốc. Ở một số hình ảnh chụp cận do truyền thông Hàn Quốc đăng tải, bà xã Bi Rain lộ dấu hiệu tuổi tác với những nếp nhăn quanh mắt. Tuy nhiên, cô vẫn giữ được vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ ở tuổi 46.

Trang phục của Kim Tae Hee tại sự kiện mới đây. Ảnh: News1.

Kim Tae Hee diện váy satin màu bạc ánh kim, kết hợp trang sức lấp lánh quanh cổ. Mái tóc dài duỗi thẳng giúp tôn lên những đường nét thanh tú trên gương mặt. Sự xuất hiện của nữ diễn viên nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi cô vốn khá kín tiếng và hiếm khi tham gia các sự kiện công khai.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen dành cho nhan sắc của Kim Tae Hee, bộ trang phục cô lựa chọn lại gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả bày tỏ sự thất vọng. Họ đặt câu hỏi: “Ai đã chọn chiếc váy này cho cô ấy?” hay “Ai là stylist?”. Khán giả cho rằng bộ đồ có thiết kế khó hiểu, "dìm" vóc dáng của nữ diễn viên.

Về hoạt động nghệ thuật, Kim Tae Hee góp mặt trong bộ phim truyền hình gián điệp Mỹ Butterfly của Amazon Prime Video, phát hành năm 2025. Đây là một trong những dự án đánh dấu việc nữ diễn viên mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế sau thời gian dành nhiều sự ưu tiên cho gia đình. Cô cũng tham gia một số hoạt động quảng bá và chương trình truyền hình liên quan đến dự án.

Hiện Kim Tae Hee chưa xác nhận dự án diễn xuất tiếp theo. Những năm gần đây, cô lựa chọn công việc thận trọng hơn, không xuất hiện dày đặc trên màn ảnh như trước.

Kim Tae Hee kết hôn với Bi Rain năm 2017, sau khoảng 4 năm công khai hẹn hò. Cặp sao lần lượt đón hai con gái vào năm 2017 và 2019. Kể từ khi lập gia đình, cả hai hạn chế chia sẻ hình ảnh cũng như thông tin riêng tư của các con.