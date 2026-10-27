Kim Tae Hee trở lại sau 14 tháng vắng bóng

Kim Tae Hee là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng của làng giải trí Hàn Quốc, được yêu mến nhờ nhan sắc thanh lịch cùng sự nghiệp diễn xuất bền bỉ.

Sau thời gian dài hạn chế chia sẻ cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội, nữ diễn viên mới đây thu hút sự chú ý khi chính thức cập nhật hình ảnh mới, đồng thời hé lộ kế hoạch tương tác thường xuyên hơn với người hâm mộ.

Cụ thể, mới đây, Kim Tae Hee đăng tải loạt hình ảnh mới trên trang cá nhân kèm dòng trạng thái bày tỏ niềm vui khi có dịp tham gia một sự kiện.

Kim Tae Hee tái xuất sau thời gian dài không cập nhật trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, Kim Tae Hee thừa nhận đã quá lâu không đăng bài đến mức quên cả cách thực hiện. Vì vậy, những hình ảnh mới được nữ diễn viên chia sẻ sau sự kiện đã kết thúc được một thời gian. Kim Tae Hee cũng cho biết sẽ cố gắng đăng tải thêm những khoảnh khắc đời thường trong thời gian tới, thay vì tiếp tục giữ im lặng trên mạng xã hội như trước.

Không chỉ chia sẻ hình ảnh, Kim Tae Hee còn gửi lời cảm ơn đến những người luôn quan tâm, theo dõi mình. Cô bày tỏ mong muốn có thể thường xuyên xuất hiện và chào hỏi người hâm mộ hơn trong tương lai. Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi đây là lần đầu tiên sau khoảng 14 tháng nữ diễn viên cập nhật hình ảnh cá nhân.

Kim Tae Hee cho biết sẽ thường xuyên cập nhật lại mạng xã hội sau 14 tháng vắng bóng.

Trong loạt ảnh được công bố, Kim Tae Hee xuất hiện với diện mạo sang trọng trong chiếc váy quây màu vàng ánh kim. Thiết kế tôn lên bờ vai thanh mảnh, được kết hợp cùng trang sức vàng nổi bật. Mái tóc đen dài buông tự nhiên càng làm tăng vẻ thanh lịch, nữ tính của nữ diễn viên. Ở tuổi 46, cô vẫn gây ấn tượng với gương mặt nhỏ nhắn, đường nét hài hòa và thần thái cuốn hút.

Theo truyền thông Hàn Quốc, khi xuất hiện trước công chúng, Kim Tae Hee từng trở thành chủ đề bàn luận nhờ diện mạo nổi bật cùng chiếc váy ánh kim. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen dành cho nhan sắc, một bộ phận cư dân mạng lại đưa ra bình luận về vóc dáng và cách chiếc váy ôm lấy cơ thể nữ diễn viên. Những nhận xét này khiến không ít người cảm thấy khó chịu.

Việc Kim Tae Hee chủ động đăng tải hình ảnh tại sự kiện sau đó càng thu hút sự quan tâm. Thay vì trực tiếp phản hồi những bình luận tiêu cực, cô tập trung chia sẻ niềm vui khi tham gia chương trình, đồng thời gửi lời cảm ơn đến những người vẫn luôn dõi theo mình. Cách ứng xử nhẹ nhàng của nữ diễn viên cũng trở thành một trong những điểm được chú ý.

Khán giả dành phản hồi tích cực cho nhan sắc hiện tại của Kim Tae Hee.

Lần cập nhật này càng có ý nghĩa khi bài đăng trước đó của Kim Tae Hee đã xuất hiện từ tháng 8/2025, vào thời điểm bộ phim truyền hình Butterfly được giới thiệu đến khán giả. Kể từ đó, cô ít chia sẻ hình ảnh đời thường cũng như hạn chế tương tác trên mạng xã hội.

Về đời tư, Kim Tae Hee kết hôn với ca sĩ kiêm diễn viên Bi Rain vào năm 2017. Cặp đôi hiện có hai con gái và tương đối kín tiếng trong việc chia sẻ cuộc sống gia đình. Dù không thường xuyên xuất hiện trước công chúng, Kim Tae Hee vẫn nhận được sự quan tâm nhờ nhan sắc, danh tiếng và sức ảnh hưởng lâu năm trong làng giải trí Hàn Quốc.