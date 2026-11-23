Kim Tae Hee là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng của làng giải trí Hàn Quốc, được công chúng ngưỡng mộ bởi nhan sắc xinh đẹp và cuộc sống hôn nhân viên mãn. Sau 9 năm kết hôn với Bi Rain, những câu chuyện đời thường của cặp sao vẫn nhận được sự quan tâm, đặc biệt là những tiết lộ hiếm hoi về cuộc sống phía sau cánh cửa gia đình.

Mới đây, Bi Rain và nam ca sĩ Sung Si Kyung trở thành khách mời trong một chương trình truyền hình. Tại đây, chiếc tủ lạnh được vợ chồng Bi Rain - Kim Tae Hee sử dụng chung đã được giới thiệu, qua đó hé lộ một phần thói quen sinh hoạt của gia đình nổi tiếng.

Bi Rain chia sẻ về hôn nhân bên Kim Tae Hee.

Trong chương trình, Bi Rain không ngần ngại chia sẻ về cuộc sống hôn nhân với bà xã. Nam ca sĩ tiết lộ bản thân là người đảm nhận phần lớn công việc nhà, thậm chí còn thường xuyên vào bếp nấu ăn hơn Kim Tae Hee. Anh cho biết: "Thực ra, có thể nói tôi làm việc nhà nhiều hơn. Tôi cũng là người nấu ăn nhiều hơn. Trong tủ lạnh có những ngăn riêng do tôi quản lý và những ngăn do vợ quản lý".

Đáng chú ý, Bi Rain còn khui một bí mật khiến khán giả bật cười khi nhắc đến chuyện quản lý thực phẩm trong gia đình. Nam ca sĩ thừa nhận từng bị Kim Tae Hee phàn nàn vì để khá nhiều thực phẩm quá hạn sử dụng trong tủ lạnh.

Anh kể: "Lần này tôi lại bị mắng. Có khá nhiều đồ đã quá hạn sử dụng. Tôi nói rằng 'đây chính là niềm vui', nhưng vợ tôi lại bảo 'không thể để mọi người nhìn thấy cảnh này được'".

Bi Rain hài hước cho biết Kim Tae Hee thường kể những câu chuyện về chồng mà không hề giữ kẽ khi xuất hiện ở bên ngoài. Vì vậy, anh cũng muốn nhân dịp này "trả đũa" bà xã bằng cách tiết lộ những chuyện trong gia đình. Tuy nhiên, kế hoạch của nam ca sĩ không thành công bởi Kim Tae Hee đã kịp thời dọn dẹp và sắp xếp mọi thứ gọn gàng trước khi chiếc tủ lạnh được công khai.

Sau đó, chiếc tủ lạnh của cặp đôi chính thức được hé lộ. Bên trong chứa đầy các loại nguyên liệu, thực phẩm được sắp xếp kín những ngăn tủ, khiến các đầu bếp không khỏi ngạc nhiên. Một số người còn hài hước nhận xét tình trạng chiếc tủ lạnh trông giống như đang tham gia một cuộc cạnh tranh giành suất đăng ký nhà ở.

Đặc biệt, tủ lạnh có rất nhiều loại rau xanh dùng để chế biến salad. Bi Rain tiết lộ bà xã có thói quen ăn salad ngay sau khi thức dậy vào buổi sáng. Đây cũng là nếp sinh hoạt thường ngày của Kim Tae Hee chứ không phải thói quen riêng của anh.

Nam ca sĩ còn giới thiệu món salad do chính tay Kim Tae Hee chuẩn bị, gồm kiwi, hồng, quýt cùng nhiều loại rau củ và phô mai. Bên cạnh đó, anh cho biết bữa sáng của gia đình thường có hai quả trứng luộc, các loại hạt và trái cây.

Bi Rain hiện có hôn nhân hạnh phúc bên Kim Tae Hee sau 9 năm kết hôn.

Những chia sẻ gần gũi của Bi Rain phần nào hé lộ nếp sống lành mạnh mà Kim Tae Hee duy trì trong cuộc sống thường ngày. Sau 9 năm kết hôn, cặp đôi vẫn khiến công chúng thích thú khi chia sẻ những câu chuyện giản dị, hài hước về cuộc sống gia đình. Không chỉ gây chú ý bởi cuộc hôn nhân kín tiếng, cả hai còn cho thấy sự đồng hành và phân chia công việc nhà theo cách riêng.