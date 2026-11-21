Một tòa án tại Seoul đã đưa ra phán quyết rằng, Gold Medalist, công ty quản lý của nam diễn viên Kim Soo Hyun phải bồi thường hơn 870 triệu won (khoảng hơn 16 tỷ đồng) cho các đơn vị quảng cáo. Khoản bồi thường này xuất phát từ một tranh chấp liên quan đến những cáo buộc về đời tư của nam diễn viên. Tuy nhiên, tòa án đã bác bỏ các yêu cầu nhắm vào cá nhân Kim Soo Hyun, xác định rằng, anh không phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với những thiệt hại này.

Theo đó, Phòng Dân sự số 25 của Tòa án Trung tâm Quận Seoul đã đưa ra phán quyết chấp nhận một phần yêu cầu của Cuckoo Electronics, Cuckoo Homesys và Cuckoo International Berhad (công ty con tại Malaysia của Cuckoo Homesys) trong vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại trị giá hơn 2 tỷ won (khoảng 1,8 triệu đôla Mỹ) nhắm vào Kim Soo Hyun và công ty quản lý Gold Medalist.

Tòa án yêu cầu Gold Medalist phải bồi thường khoảng 260 triệu won (khoảng 193.158 đôla Mỹ) cho Cuckoo Electronics và 610 triệu won (khoảng 453.180 đôla Mỹ) cho Cuckoo Homesys, nâng tổng số tiền bồi thường lên khoảng 870 triệu won. Tuy nhiên, tòa án đã bác bỏ toàn bộ các yêu cầu nhắm vào cá nhân Kim Soo Hyun, cũng như các yêu cầu do Cuckoo International Berhad đệ trình.

Kim Soo Hyun từng là người mẫu quảng cáo độc quyền cho Cuckoo Electronics trong hơn một thập kỷ. Tranh chấp bắt đầu vào năm ngoái sau khi xuất hiện các cáo buộc cho rằng, nam diễn viên có mối quan hệ với Kim Sae Ron khi cô còn là trẻ vị thành niên. Trước làn sóng phản đối dữ dội từ công chúng, Cuckoo đã gỡ bỏ các quảng cáo có sự góp mặt của nam diễn viên, đồng thời đệ đơn kiện đòi bồi thường thiệt hại. Dù vậy, các thủ tục tố tụng hình sự liên quan đến những cáo buộc này lại cho kết quả khác biệt.

Vào tháng Bảy năm nay, cảnh sát quyết định không chuyển hồ sơ vụ án của Kim Soo Hyun sang cơ quan công tố liên quan đến các cáo buộc vi phạm Luật Phúc lợi Trẻ em và đưa ra cáo buộc sai sự thật. Các nhà điều tra xác định rằng, không có đủ bằng chứng để chứng minh cho bất kỳ cáo buộc nào trong số đó.

Với phán quyết sơ thẩm này, tòa án đã công nhận một phần trách nhiệm tài chính của Gold Medalist liên quan đến các hợp đồng quảng cáo, đồng thời bác bỏ các yêu cầu bồi thường nhắm vào cá nhân Kim Soo Hyun. Phán quyết liên quan đến Cuckoo không phải là tổn thất tài chính duy nhất mà Gold Medalist phải đối mặt gần đây.

Vào ngày 13/11, Tòa án Quận Suwon đã đưa ra phán quyết có lợi cho công ty thực phẩm chức năng Promobio trong một vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại khác liên quan đến Kim Soo Hyun và công ty quản lý của anh. Tòa án đã yêu cầu phía nam diễn viên hoàn trả khoảng 1,15 tỷ won (tương đương 854.955 đôla Mỹ) tiền thù lao quảng cáo.

Promobio từng ký hợp đồng với Kim Soo Hyun để anh làm người mẫu quảng cáo vào tháng 10/2024, nhưng đã tạm dừng sử dụng các quảng cáo có hình ảnh của anh vào năm 2025 sau khi tranh cãi nổ ra.

Phán quyết này đồng nghĩa với việc trong tháng Mười Một, phía Kim Soo Hyun đã phải đối mặt với hai phán quyết quan trọng từ tòa án Dân sự (ở cấp sơ thẩm) liên quan đến các hợp đồng quảng cáo, với tổng số tiền lên tới hơn 2 tỷ won (khoảng hơn 38 tỷ đồng). Tuy nhiên, trong phán quyết liên quan đến Cuckoo, tòa án đã bác bỏ các yêu cầu nhắm trực tiếp vào cá nhân Kim Soo Hyun.