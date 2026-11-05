Kim Soo Hyun muốn xóa 45 video nhạy cảm

Theo Star News Korea, Tòa Dân sự số 51 thuộc Tòa án Trung ương Seoul vừa tổ chức phiên xét xử vụ kiện yêu cầu xóa video YouTube và cấm đăng tải nội dung mới do Kim Soo Hyun đệ đơn chống lại Kim Se Ui - người điều hành kênh Garo Sero.

Tại phiên tòa, phía Kim Soo Hyun yêu cầu xóa 45 video được đăng tải trên kênh này. Lý do là phía Kim Soo Hyun cho rằng chúng chứa nội dung xâm phạm danh dự nam diễn viên.

"Trong tổng số 2.000 video, 11 video có lượt xem cao nhất chứa hình ảnh và biểu cảm của Kim Soo Hyun, với các từ ngữ như 'ấu dâm’, ‘tục tĩu’, ‘biến thái’ hay ‘Kim Soo Hyun đã dẫn Kim Sae Ron đến cái chết'", phía Kim Soo Hyun chỉ ra.

Phía Kim Soo Hyun yêu cầu xóa bỏ 45 video trên kênh Garo Sero. Ảnh: Yonhap News.

Ngược lại, phía Kim Se Ui phản bác rằng tính đúng sai của các nội dung trên chưa được chứng minh, kiểm chứng đầy đủ. Do hai bên vẫn đang tranh chấp liên quan đến vụ án hình sự, nên việc yêu cầu xóa toàn bộ video là không phù hợp và phạm vi quá rộng.

Hội đồng xét xử nhận định các video mà phía Kim Soo Hyun yêu cầu gỡ bỏ dường như không chỉ chứa nội dung liên quan đến nam diễn viên mà còn có quảng cáo và những vấn đề khác. Vì vậy, tòa yêu cầu nguyên đơn xác định cụ thể phần nội dung nào cần xóa và lý do.

Đáng chú ý, hội đồng xét xử đặt câu hỏi liệu việc Kim Se Ui bị truy tố và bắt giữ có đủ cơ sở để kết luận những nội dung trong video của người này là sai sự thật hay không. Tòa cho rằng nếu muốn xóa toàn bộ video, phía Kim Soo Hyun cần chứng minh được những tình tiết đặc biệt làm căn cứ cho yêu cầu này. Đồng thời, nam diễn viên phải cụ thể hóa đối tượng và phạm vi yêu cầu xóa để lập luận có sức thuyết phục hơn.

Trước đó, Kim Se Ui nhiều lần tuyên bố trên các buổi phát sóng YouTube rằng Kim Soo Hyun từng hẹn hò với cố diễn viên Kim Sae Ron khi cô chưa đủ tuổi thành niên. Người này còn cho rằng nam diễn viên phải chịu trách nhiệm về cái chết của Kim Sae Ron.

Kim Se Ui cũng tổ chức họp báo thay mặt gia đình cố diễn viên, công bố các đoạn ghi âm được giới thiệu là giọng nói của Kim Sae Ron cùng những tài liệu được cho là nội dung trò chuyện giữa cô và Kim Soo Hyun trên ứng dụng KakaoTalk.

Hồi tháng 7, YTN đưa tin cảnh sát Hàn Quốc đã có kết luận về cáo buộc Kim Soo Hyun hẹn hò với Kim Sae Ron khi cô còn vị thành niên. Theo truyền thông Hàn Quốc, Sở Cảnh sát Seongdong ở Seoul xác định nam diễn viên không phạm tội liên quan đến cáo buộc này.

Cơ quan điều tra cũng xác định các bản ghi âm do Kim Se Ui công bố đã bị chỉnh sửa bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Trong khi đó, những đoạn hội thoại được cho là giữa Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron trên KakaoTalk cũng bị xác định là tài liệu giả mạo.

Kim Se Ui bị bắt vào tháng 5 với cáo buộc phát tán thông tin sai sự thật liên quan đến Kim Soo Hyun. Vụ kiện dân sự về yêu cầu xóa video trên YouTube hiện vẫn được tòa án xem xét.