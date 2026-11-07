Kim Soo Hyun được triệu tập tại phiên tòa ngày 11/11

Sáng 7/11, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, nam diễn viên Kim Soo Hyun sẽ được Tòa án quận Trung tâm Seoul triệu tập với tư cách nhân chứng trong phiên xét xử YouTuber Kim Se Ui vào ngày 11/11 tới. Đáng chú ý, quá trình lấy lời khai của nam diễn viên sẽ được tiến hành kín.

Theo tờ Heraldmuse, phiên tòa xét xử Kim Se Ui liên quan đến các cáo buộc vi phạm Đạo luật Mạng thông tin - truyền thông và Đạo luật Xử phạt bạo lực tình dục.

Việc Kim Soo Hyun xuất hiện tại tòa khiến dư luận chú ý, bởi đây là lần hiếm hoi hai nhân vật đối đầu trong vụ ồn ào kéo dài suốt 2 năm qua trực tiếp có mặt tại cùng một phiên xét xử.

Drama tình ái liên quan tới Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron đã khiến báo chí tốn nhiều giấy mực suốt 2 năm qua. Ảnh: Nate

Trước đó, trong nhiều buổi phát sóng trực tiếp trên YouTube, Kim Se Ui liên tục đưa ra những cáo buộc nhắm vào Kim Soo Hyun. YouTuber này cho rằng nam diễn viên từng hẹn hò Kim Sae Ron khi cô chưa đủ tuổi trưởng thành. Thậm chí, Kim Se Ui còn cáo buộc việc tài tử họ Kim ráo riết đòi nợ đã góp phần khiến nữ diễn viên tìm đến cái chết.

Tuy nhiên, những thông tin trên sau đó đã bị cơ quan cảnh sát bác bỏ.

Đến tháng 6/2026, Kim Se Ui bị bắt giữ và khởi tố với các cáo buộc phỉ báng theo Đạo luật Mạng thông tin - truyền thông, vi phạm Đạo luật Xử phạt bạo lực tình dục và Đạo luật Xử phạt hành vi theo dõi.

Trong khi đó, Kim Soo Hyun được cảnh sát xác định không vi phạm Luật Phúc lợi Trẻ em. Sở Cảnh sát Seongdong quyết định không truy tố và không chuyển hồ sơ nam diễn viên sang Viện Kiểm sát liên quan đến cáo buộc hẹn hò với Kim Sae Ron khi cô còn là trẻ vị thành niên.

Theo kết quả điều tra, cảnh sát tập trung làm rõ hai vấn đề: Kim Soo Hyun có hẹn hò Kim Sae Ron khi cô chưa đủ 18 tuổi hay không và nam diễn viên có hành vi bóc lột, xâm hại tình dục trẻ vị thành niên như cáo buộc hay không. Kết quả cho thấy các thông tin tố cáo không có căn cứ, không đủ cơ sở xác định nam diễn viên vi phạm pháp luật.

Sau khi được cơ quan chức năng kết luận không vi phạm, Kim Soo Hyun đang từng bước chuẩn bị trở lại các hoạt động trong làng giải trí.

Kim Soo Hyun thắng áp đảo trong trận chiến pháp lý với Viện Garo Sero. Ảnh: Naver

Vụ ồn ào giữa Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron bắt đầu khi một người tự nhận là dì của cố diễn viên xuất hiện trên kênh YouTube Viện Garo Sero, đưa ra thông tin hai nghệ sĩ từng có quan hệ tình cảm từ tháng 11/2015 đến tháng 7/2021. Người này còn cáo buộc Kim Soo Hyun thao túng tâm lý Kim Sae Ron trong thời gian cô chưa đủ tuổi trưởng thành.

Phía gia đình Kim Sae Ron và Viện Garo Sero khi đó tuyên bố nắm giữ hàng nghìn bức ảnh tình cảm, được cho là bằng chứng về mối quan hệ giữa hai người.

Trước những thông tin này, luật sư Go Sang Rok, đại diện pháp lý của Kim Soo Hyun, đã lên tiếng bác bỏ. Phía nam diễn viên khẳng định anh chỉ bắt đầu mối quan hệ tình cảm với Kim Sae Ron khi cô đã trưởng thành, đồng thời phủ nhận việc tồn tại hàng nghìn bức ảnh như lời tố cáo.

Không dừng lại ở việc đưa ra các bằng chứng phản bác, Kim Soo Hyun còn tiến hành các thủ tục pháp lý nhằm kiện gia đình Kim Sae Ron và Viện Garo Sero với cáo buộc phỉ báng, làm tổn hại danh dự.

Việc Kim Soo Hyun được triệu tập làm nhân chứng trong phiên tòa ngày 11/11 được xem là diễn biến đáng chú ý tiếp theo của vụ việc. Phiên xét xử sắp tới được kỳ vọng sẽ làm rõ thêm những cáo buộc liên quan đến YouTuber Kim Se Ui sau thời gian dài gây tranh cãi trên truyền thông Hàn Quốc.