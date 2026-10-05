Kim Soo Hyun được hàng nghìn khán giả Philippines chào đón

Kim Soo Hyun vừa có màn tái ngộ đáng nhớ với người hâm mộ Philippines khi tổ chức fan meeting quy mô lớn tại Manila vào ngày 2/10 (giờ địa phương). Đây là sự kiện lớn đầu tiên của nam diễn viên tại Philippines sau 16 tháng.

Được tổ chức với sự hợp tác của thương hiệu thời trang địa phương, sự kiện nhanh chóng phủ kín khán đài. Hàng nghìn người hâm mộ có mặt, cầm lightstick màu tím và liên tục dành những tràng cổ vũ nồng nhiệt cho Kim Soo Hyun.

Kim Soo Hyun trong buổi fan meeting tại Philippines mới đây.

Tại fan meeting, nam diễn viên mang đến nhiều tiết mục âm nhạc gắn liền với các bộ phim nổi tiếng trong sự nghiệp, trong đó có những ca khúc từ Dream High. Kim Soo Hyun cũng chủ động giao lưu với khán giả bằng tiếng Tagalog, tạo nên bầu không khí gần gũi và sôi động.

Trước sự chào đón nhiệt tình của người hâm mộ Philippines, Kim Soo Hyun bày tỏ sự biết ơn sâu sắc. Nam diễn viên nhận xét người hâm mộ tại đây luôn tràn đầy “sự ấm áp, đam mê và ánh sáng”, đồng thời cho biết nguồn năng lượng tích cực mà họ dành cho anh đã tiếp thêm rất nhiều sức mạnh.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Kim Soo Hyun từng trải qua thời gian chịu sự chú ý và tranh luận trên mạng xã hội liên quan đến những cáo buộc trong quá khứ vào năm 2025. Tuy nhiên, những cáo buộc này sau đó đã bị bác bỏ do không đủ bằng chứng.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Kim Soo Hyun từng trải qua thời gian chịu sự chú ý và tranh luận trên mạng xã hội vào năm 2025.

Trong đêm fan meeting, người hâm mộ Philippines liên tục hô vang những khẩu hiệu thể hiện sự ủng hộ dành cho Kim Soo Hyun. Những tiếng reo hò kéo dài xuyên suốt chương trình, cho thấy tình cảm và sự đồng hành của khán giả dành cho nam diễn viên sau thời gian anh ít xuất hiện tại đất nước này.

Khép lại đêm diễn trong bầu không khí xúc động, Kim Soo Hyun hứa sẽ sớm trở lại Philippines để gặp người hâm mộ. Màn tái ngộ sau 16 tháng không chỉ mang đến một đêm âm nhạc sôi động mà còn trở thành dịp để nam diễn viên trực tiếp cảm nhận sự ủng hộ của người hâm mộ dành cho mình.