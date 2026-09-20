Kim Soo Hyun được đám đông ủng hộ tại TMA 2026, cơ hội tái xuất màn ảnh rất gần?

Tối 19/9, lễ trao giải TMA 2026 đã diễn ra tại Sân vận động chính Busan Asiad (Hàn Quốc). Như đã thông báo, Kim Soo Hyun là một trong những khách mời công bố giải thưởng. Anh trao cúp Popularity Award cho "ông hoàng nhạc trot" Lim Young Woong.

Kim Soo Hyun xuất hiện đơn giản với suit đen, được nhận xét là gầy đi khá nhiều so với thời điểm quảng bá "Queen of Tears" (Nữ Hoàng Nước Mắt).

Phản ứng của khán giả khi Kim Soo Hyun bước ra.

Trước đó, vào thời điểm ban tổ chức của TMA 2026 và AAA 2026 công bố Kim Soo Hyun tham dự, Knet cũng như fan K-Pop toàn cầu bày tỏ thái độ phản đối gay gắt. Thậm chí, một đợt "tẩy chay" kèm hashtag yêu cầu anh rút khỏi lễ trao giải còn nhận được tương tác cao.

Không ít người dự đoán việc Kim Soo Hyun vẫn xuất hiện tại TMA 2026 sẽ chỉ nhận về "biển đen" im lặng (fan tắt lightstick bày tỏ phản đối). Tuy nhiên, qua sóng livestream, dân mạng có thể thấy rõ tiếng hò reo ủng hộ khi Kim Soo Hyun bước ra và khuấy động không khí.

Phản ứng trực tiếp từ khán giả tại sân vận động khiến dân mạng bất ngờ. Dù những chỉ trích vẫn còn, nhưng loạt bình luận bênh vực và chào mừng sự trở lại của Kim Soo Hyun cũng được đẩy tương tác cao. Những tín hiệu tích cực tại quê nhà cho thấy khả năng nam diễn viên tái xuất màn ảnh trong tương lai gần là khả thi.

Ảnh: Kim Soo Hyun Thailand Fanbase

Sau khi Kim Se Ui (Viện Garo Sero) bị bắt, phía Kim Soo Hyun cũng đăng tuyên bố khẳng định, cảnh sát đã xác nhận những tài liệu Kim Se Ui sử dụng nhằm cáo buộc Kim Soo Hyun có quan hệ tình cảm với Kim Sae Ron khi cô là trẻ vị thành niên là sản phẩm bị cắt ghép.

Trong suốt thời gian đấu tố với gia đình cố diễn viên Kim và Viện Garo Sero, phía Kim Soo Hyun giữ lập trường: Anh và Kim Sae Ron từng hẹn hò nhưng không có quan hệ tình cảm khi cô là trẻ vị thành niên.

Sau 17 tháng tạm dừng hoạt động, Kim Soo Hyun trở lại giới giải trí với lịch trình công khai đầu tiên tại Indonesia. Sau TMA 2026, vào đầu tháng 10, anh sẽ có hoạt động tại Philipines và tiếp đến là AAA 2026 vào tháng 12.

Nếu phản ứng tích cực tiếp tục tăng cao, rất có thể Kick Off - bộ phim anh đóng chính sẽ thoát cảnh "đắp chiếu".