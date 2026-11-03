Kim So Hyun và Choo Young Woo ngượng ngùng tái ngộ trong Between Steps

Between Steps là bộ phim tình cảm do cố đạo diễn Ahn Pan Seok cầm trịch, người từng đứng sau thành công của các tác phẩm Something in the Rain, One Spring Night và The Midnight Romance in Hagwon. Phim xoay quanh chuyện tình giữa Park Min Jae (Choo Young Woo), cựu vận động viên bơi lội bị mất chân phải vì bệnh tật, và Im Yoo Jin (Kim So Hyun), một nghiên cứu sinh đang tìm kiếm hướng đi mới sau quãng thời gian mất phương hướng trong cuộc sống.

Loạt ảnh mới được công bố trước thềm tập phát sóng tiếp theo bất ngờ hé lộ một cuộc gặp gỡ không như mong đợi. Sau một năm xa cách, người mà Im Yoo Jin đến sân bay chào đón không phải Park Min Jae mà là Lee Ji Hoon (Jang In Sub). Cầm trên tay cuốn sổ phác thảo với dòng chữ "Em đã chờ anh rất lâu", cô vui vẻ đón Lee Ji Hoon khi anh vừa xuất hiện. Trong khi đó, nam nhân vật dường như đã quá quen với những hành động ngẫu hứng của Im Yoo Jin. Bầu không khí thoải mái giữa cả hai khiến khán giả đặt dấu hỏi về những thay đổi trong mối quan hệ của họ.

Kim So Hyun và Choo Young Woo có màn tái ngộ đầy gượng gạo trong Between Steps.

Trái ngược với sự vui vẻ ấy, cuộc tái ngộ giữa Park Min Jae và Im Yoo Jin lại diễn ra trong bầu không khí vô cùng nặng nề. Những hình ảnh tại nhà hàng cho thấy cả hai đều trở nên lúng túng khi đối diện với nhau. Ánh mắt né tránh, thái độ thiếu tự nhiên cùng khoảng cách khó gọi tên khiến cuộc gặp gỡ sau một năm xa cách trở nên đặc biệt ngượng ngùng. Dường như giữa hai người đã xảy ra những chuyện không dễ dàng giải quyết, nhưng cả hai vẫn chưa thể tìm được cách đối diện với cảm xúc của mình.

Sự đối lập giữa hai cuộc gặp gỡ càng khiến diễn biến tình cảm trong Between Steps trở nên khó đoán. Nếu Im Yoo Jin thoải mái và vui vẻ bên Lee Ji Hoon, cô lại tỏ ra dè dặt khi đứng trước Park Min Jae. Điều này khiến khán giả tò mò về những biến cố đã xảy ra trong khoảng thời gian hai nhân vật chính không ở bên nhau, cũng như lý do khiến mối quan hệ từng có nhiều rung động của họ trở nên xa cách.

Trong tập phim sắp tới, những câu chuyện diễn ra giữa Park Min Jae và Im Yoo Jin qua từng mùa trong năm sẽ chính thức được hé lộ. Đây được xem là phần quan trọng giúp khán giả hiểu rõ hơn về những thay đổi trong tình cảm của cả hai, đặc biệt là những hiểu lầm khiến họ liên tục bỏ lỡ nhau.

Đại diện ê-kíp sản xuất chia sẻ rằng một năm sau ngày tái ngộ, Park Min Jae và Im Yoo Jin bị cuốn vào những cảm xúc phức tạp. Những hiểu lầm ngày càng sâu sắc cùng thời điểm không phù hợp khiến cả hai một lần nữa rơi vào trạng thái bất an. Qua đó, bộ phim tiếp tục khai thác những khoảng cách trong tình yêu, nơi hai người dù vẫn dành tình cảm cho nhau nhưng lại không thể tìm được tiếng nói chung.

Những hiểu lầm khiến chuyện tình của Kim So Hyun và Choo Young Woo thêm trắc trở.

Với loạt ảnh mới, Between Steps đang mở ra nhiều câu hỏi về mối quan hệ giữa ba nhân vật. Cuộc tái ngộ của Kim So Hyun và Choo Young Woo không chỉ đánh dấu sự trở lại sau một năm xa cách mà còn báo hiệu những diễn biến tình cảm phức tạp phía trước.