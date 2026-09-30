Kim Se Jeong: Hành trình từ 'cô gái thẻ ăn trưa học đường' đến ngôi nhà 3 tỷ won

Nữ ca sĩ kiêm diễn viên Kim Se Jeong từ lâu đã thu hút sự chú ý của công chúng. Gần đây, thông tin cô mua nhà tại quận Gwangjin, Seoul đã được công bố. Hành trình của cô từ những ngày thơ ấu phải dựa vào phiếu ăn miễn phí cho đến khi trở thành tâm điểm của các tin tức về việc mua ngôi nhà trị giá 3 tỷ won (khoảng hơn 57 tỷ đồng) là minh chứng cho sự nỗ lực và thành quả cá nhân. Cô đã tự mình vươn lên, thoát khỏi cảnh ở nhà thuê để sở hữu một tổ ấm của riêng mình.

Như cô từng chia sẻ trong các chương trình phát sóng trước đây, tuổi thơ của cô gắn liền với những khó khăn về tài chính. Cô đã phải đối mặt với cảnh túng thiếu khi cùng gia đình chuyển qua lại giữa các căn hộ thuê nằm dưới tầng hầm. Hoàn cảnh gia đình ngặt nghèo đến mức cô phải sử dụng phiếu ăn trưa trợ giá của nhà trường, ngay từ khi còn nhỏ. Chính những ký ức về gánh nặng đè nặng lên vai thuở ấy lại trở thành nền tảng cho thái độ sống của cô ngày hôm nay. Việc mua tặng mẹ một ngôi nhà đàng hoàng là mục tiêu mà cô đã ấp ủ từ tấm bé.

Hành trình của cô, chọn cách đối mặt trực diện với nghịch cảnh bằng sự nỗ lực thay vì oán trách, trải dài trên cả hai lĩnh vực âm nhạc và phát thanh truyền hình. Kim Se Jeong lần đầu thu hút sự chú ý của công chúng vào năm 2016, khi giành vị trí Á quân tại chương trình tuyển chọn tài năng Produce 101 của đài Mnet và ra mắt cùng nhóm nhạc dự án I.O.I.

Sau đó, cô tiếp tục khẳng định chất giọng và kỹ năng biểu diễn của mình với tư cách là thành viên nhóm Gugudan. Không bằng lòng với những thành tựu đã đạt được, cô còn mở rộng sự nghiệp sang lĩnh vực diễn xuất. Bắt đầu với bộ phim School 2017, cô đã xây dựng được gia tài phim ảnh ấn tượng trong vai trò nữ chính ở nhiều thể loại đa dạng, góp mặt trong các tác phẩm như The Uncanny Counter, Business Proposal, Today's Webtoon và The Moon Flows in This River.

Tinh thần tự kỷ luật nghiêm ngặt cùng tư duy quản lý tài chính nhạy bén chính là chìa khóa làm nên thành công rực rỡ của cô trong cả hai vai trò: Diễn viên và ca sĩ. Cô nổi tiếng với cách quản lý tài sản khôn ngoan đến mức khiến những người xung quanh phải trầm trồ. Trong một chương trình truyền hình, cô từng tiết lộ mình duy trì tới chín tài khoản ngân hàng riêng biệt, được phân chia một cách có tính toán cho từng mục đích cụ thể, từ chi tiêu hằng ngày, tiết kiệm, cho đến các khoản dành riêng cho thuế và quỹ dự phòng khẩn cấp. Chịu ảnh hưởng từ người mẹ từng làm việc trong lĩnh vực thuế, cô đã tích lũy được khối tài sản lớn nhờ việc kiểm soát chặt chẽ các khoản chi tiêu không cần thiết. Chính tư duy thực tế và vững vàng này, ẩn sau hình ảnh trước công chúng, đã thực sự thu hút sự chú ý của mọi người.

Giữa hành trình sự nghiệp đầy vững chắc ấy, tin tức về việc cô tự mua nhà, một cột mốc quan trọng đạt được sau 10 năm ra mắt đã thu hút nhiều sự chú ý. Dù có những lời đồn thổi phóng đại về một căn penthouse trị giá khoảng 3 tỷ won (khoảng hơn 57 tỷ đồng), sự thật cốt lõi vẫn là: Cô đã tự mình mua ngôi nhà và kiến ​​tạo không gian sống bằng chính nỗ lực của bản thân. Cách cô âm thầm xây dựng nền tảng vững chắc và duy trì cuộc sống thường nhật, tránh xa ánh hào quang sân khấu, mang lại một giá trị sâu sắc vượt xa sự tò mò đơn thuần. Ngôi nhà này, thành quả có được nhờ sự kiên trì bền bỉ sau một tuổi thơ đầy gian khó chính là minh chứng hữu hình cho những nỗ lực không ngừng nghỉ mà cô đã thể hiện suốt thời gian qua.

Sự ổn định về tài chính và lối sống độc lập mà cô gây dựng không phải là kết quả của may mắn, mà là thành quả của chuỗi ngày dài kiên cường vượt khó và nỗ lực tiến bước. Đằng sau hình ảnh tươi sáng, tích cực trên màn ảnh là bản lĩnh kiên cường giúp cô vượt qua nỗi đau và nghịch cảnh bằng sức mạnh nội tại. Thay vì che giấu quá khứ nghèo khó, cô xem đó như một thử thách cần chinh phục. Những bước tiến vững chắc của cô trở thành tấm gương đầy ý nghĩa cho thế hệ trẻ. Vì đã xây dựng nền tảng cuộc đời bằng chính tài năng và mồ hôi công sức, không dựa dẫm vào ý kiến ​​người khác hay trông chờ vào vận may, hành trình của cô thực sự là một thành tựu chân thực và đầy thuyết phục.

Năm nay đánh dấu cột mốc 10 năm kể từ khi ra mắt, cô đã hoàn tất các hoạt động quảng bá mini-album và chuyến lưu diễn cùng đội hình trọn vẹn của I.O.I, rồi ngay lập tức bắt tay vào ghi hình cho dự án tiếp theo. Hành trình kiên định ấy được tôi luyện bằng sự tập trung không chút xao nhãng giữa bối cảnh ngành giải trí luôn biến động không ngừng, đã để lại một dấu ấn riêng biệt.

Điều không thay đổi theo thời gian chính là thái độ sống của những người làm chủ cuộc đời mình. Hành trình chuyển mình từ một đứa trẻ sống trong căn phòng thuê trọ trở thành người trưởng thành sở hữu chốn an yên của riêng mình là thành quả của việc vun đắp cuộc sống mỗi ngày bằng chính nỗ lực cá nhân. Giờ đây, mọi ánh mắt đều hướng về những thành quả trong tương lai của một hành trình được định hình bởi những bước đi vững chãi, không bị chi phối hay nặng nề bởi ánh nhìn của người khác.