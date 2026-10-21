Kim Sang Hyuk: Gạt bỏ hào quang của một thần tượng thế hệ đầu để bắt đầu lại từ con số không

Khi những ánh đèn sân khấu rực rỡ dần tắt và anh rời xa tầm mắt công chúng, Kim Sang Hyuk, thành viên của nhóm nhạc thần tượng thế hệ đầu Click-B, người từng làm mưa làm gió trên thị trường âm nhạc nhờ phong cách thời trang độc đáo cùng tài năng thiên bẩm trong các chương trình giải trí đã phải đối mặt với cuộc chiến sinh tồn đầy khắc nghiệt.

Sau sự cố lái xe trong tình trạng say xỉn vào năm 2005 cùng cách xử lý khủng hoảng thiếu khôn khéo, anh buộc phải bước vào một quãng thời gian tạm dừng hoạt động dài đằng đẵng, trong lặng lẽ. Trải qua cú ngã đau đớn tỉ lệ thuận với vinh quang rực rỡ trước đây, anh buộc phải rũ bỏ con người cũ của mình và rút lui hoàn toàn khỏi tâm trí công chúng.

Những gian truân mà anh phải gánh chịu chẳng hề nhẹ nhàng chút nào. Mất cha từ khi còn nhỏ và phải sớm gánh vác trách nhiệm gia đình, anh đã lấy chính trải nghiệm đó làm điểm tựa để vượt qua những nghịch cảnh trong ngành giải trí về sau. Trong suốt quãng thời gian dài tạm rời xa ánh đèn sân khấu, anh không chỉ đối mặt với khó khăn tài chính mà còn phải chịu đựng định kiến ​​từ xã hội. Cuối cùng, anh buộc phải chấp nhận một thực tế khắc nghiệt rằng mình không còn có thể dựa dẫm vào danh tiếng hay hào quang quá khứ. Thay vì chìm đắm trong tuyệt vọng và oán hận, anh chọn cách buông bỏ tất cả để bắt đầu lại từ con số 0.

Con đường sống sót mà anh tìm ra chính là từ bỏ những đặc quyền của một người nổi tiếng để tái tạo bản thân thành một chủ doanh nghiệp nhỏ bình thường. Anh dấn thân vào nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau, từ việc bước chân vào ngành nhà hàng tại Gangnam, điều hành một cửa hàng quần áo, thiết kế túi xách, cho đến tiếp tục công việc người mẫu. Đáng chú ý, anh còn trực tiếp quản lý một tiệm bánh bao ở Ansan. Tại đây, anh thường có mặt từ tờ mờ sáng để bốc dỡ hàng hóa và quán xuyến mọi ngóc ngách trong cửa hàng. Rũ bỏ vẻ hào nhoáng, lộng lẫy của cuộc sống trước ống kính, anh chọn con đường lao động chân chính và miệt mài. Ngày nào cũng có mặt tại cửa hàng và tự tay thực hiện các công việc tay chân. Cách làm việc trực tiếp, không chút màu mè này đã bộc lộ rõ ​​nét bản chất của một người đàn ông đang sống một cuộc đời thực tế, chân thành và đầy chăm chỉ.

Những năm tháng lao động miệt mài, trực tiếp bắt tay vào công việc đã mang lại cho Kim Sang Hyuk những thành quả kinh tế hữu hình. Quy mô tài sản của anh vừa được tiết lộ gần đây trên các phương tiện truyền thông và chương trình phát sóng, cho thấy rõ cách anh xây dựng một cuộc sống gắn liền với thực tế. Hiện tại, anh có thu nhập ổn định từ 100 đến 250 triệu won mỗi năm. Thay vì phung phí tiền bạc vào những chiếc xe sang đắt đỏ hay các khoản chi tiêu phù phiếm, nhất thời, anh đã ổn định chỗ ở cùng mẹ mình, đồng thời duy trì một danh mục tài sản linh hoạt bao gồm 100 triệu won đầu tư vào cổ phiếu và tiền điện tử, cùng 100 triệu won tiền mặt. Thay vì cứ mãi bám víu vào hào quang quá khứ, anh đã biết cách bảo vệ tổ ấm và cuộc sống thường nhật của mình nhờ vào tư duy quản lý tài chính kỷ luật cùng nhạy bén về kinh tế.

Tất nhiên, các chuẩn mực xã hội và những rào cản thực tế vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Gần đây, khi tìm đến một công ty mai mối để được đánh giá một cách khách quan về "lợi thế cạnh tranh" của bản thân, anh nhận thấy những yếu tố như việc từng ly hôn, tính chất đặc thù trong các dự án kinh doanh, hay chuyện vẫn đang sống cùng mẹ đều trở thành tâm điểm của sự soi xét khắt khe. Hiểu rằng những đặc điểm vốn có thể được xem là biểu hiện của lòng hiếu thảo hoặc thế mạnh cá nhân trong mắt người này, lại có thể trở thành mối bận tâm đối với người khác, anh vẫn tiếp tục nhìn nhận lại bản thân một cách khách quan giữa những đánh giá đầy lạnh lùng ấy. Thái độ bình thản khi đối diện với hoàn cảnh không mấy hoàn hảo của mình, mà không hề tìm cách che giấu chính là minh chứng cho một nội lực mạnh mẽ, được tôi luyện qua biết bao thử thách gian nan.

Kim Sang Hyuk không cần đến những lời bào chữa hay nỗ lực che đậy các sai lầm trong quá khứ. Thay vào đó, anh duy trì cuộc sống của mình bằng cách tuân thủ một nếp sống đều đặn, ngày này qua ngày khác. Những thành quả và sự nghiệp mà anh tự tay gây dựng bằng mồ hôi công sức, tách biệt khỏi ánh hào quang của sự nổi tiếng, mang ý nghĩa lớn lao hơn nhiều so với việc chỉ đơn thuần tích lũy của cải. Chúng là minh chứng cho thấy một cá nhân có thể đạt đến sự tự lập thực sự. Hành trình của anh, được tôi luyện bằng cách củng cố nền tảng từ bên trong thay vì trông chờ vào vận may, tạo nên sự đồng cảm sâu sắc với những người hiện vẫn đang nỗ lực không ngừng để vượt qua các thử thách trong cuộc sống thường nhật của chính họ.